Personenkontrolle – Betrunkener leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Ein betrunkener 29-Jähriger musste die Nacht von Mittwoch 09.12.2020 auf Donnerstag 10.12.2020 in einer Polizeizelle verbringen, nachdem er zuvor Widerstand geleistet hatte. Die Polizei kontrollierte am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst die Ausgangsbeschränkungen, als sie im Bereich der Heinigstraße auf einen Mann trafen und diesen kontrollierten. Mit der Kontrolle war er aber nicht einverstanden und ging auf die Beamten zu.

Trotz Aufforderung stehen zu bleiben, verringerte er den Abstand zu den Beamten, sodass er gefesselt werden musste. Gegen die Maßnahme wehrte sich der Mann, indem er spuckte und die eingesetzten Beamten beleidigte. Der 29-Jährige wurde anschließend auf eine Polizeidienststelle gebracht, wo er die Nacht in der Zelle verbrachte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,38. Die Beamten wurden bei der Maßnahme nicht verletzt.

Teppich in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch (09.12.2020) ein Teppich in einem Flur in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße in Brand. Das Feuer wurde der Polizei um 20.35 Uhr gemeldet. Bewohner konnten noch rechtzeitig das Feuer löschen bevor die Feuerwehr eintraf. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beifahrerscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen die in der Nacht von Dienstag 08.12.2020 auf Mittwoch 09.12.2020 die Beifahrerscheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände gestohlen. Der VW Golf war im Tatzeitraum in der Pfalzgrafenstraße abgestellt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.