Unfall mit zwei Leichtverletzten

Mutterstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.12.2020 gegen 17:20 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Straßen An der Fohlenweide und Waldstraße (K 28) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind.

Die 48-jährige Fahrerin eines Pkw wollte nach links in die Fohlenweide einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden.

Verkehrsunfallflucht

Beindersheim (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Opel Astra am Mittwoch 09.12.2020 in der Zeit von 07.45 Uhr bis 09.30 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße/Höhe Hausnummer 18, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben, ihre Polizei Frankenthal. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.