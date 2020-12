Groß-Gerau

Streit in Familie eskaliert – 62-Jährige mit Messer schwerverletzt

Rüsselsheim (ots) – Am Mittwoch 09.12.2020 kam es der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bunsen-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 75-jährigen Mann und seiner 62-jährigen Ehefrau. Nach ersten Ermittlungen eskalierte der Streit gegen 16.30 Uhr, wobei der 75-jährige Tatverdächtige seine Frau mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzte.

Sie kam in ein Krankenhaus. Inwieweit die Schwere der Verletzungen eine Lebensgefahr beinhaltet, ist aktuell nicht bekannt. Der 75-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt haben zusammen mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen und gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Hoher Schaden nach Einbruch in Elektrofachmarkt

Groß-Gerau (ots) – Mehrere zehntausend Euro beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt der Schaden nach einem Einbruch in einen Elektrofachmarkt in der Helvetiastraße in Dornberg. Die Kriminellen verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag (10.12.) gegen 1.15 Uhr, zunächst gewaltsam über das Dach Zugang in die Lagerräume des Geschäfts und entwendeten dort anschließend zielgerichtet hochwertige Smartphones, Laptops, Tablets und weitere Elektrogeräte.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Die Scheibe eines im Waldweg geparkten Opel, schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagmorgen (07.12.) und Mittwochmittag (09.12.) ein. Anschließend durchwühlten die Kriminellen das komplette Auto inklusive Handschuhfach. Entwendet wurde aber offenbar nichts.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Polizei überwacht Geschwindigkeit – Drei Autofahrern drohen Fahrverbote

Mörfelden-Walldorf (ots) – Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf überwachten am Mittwochnachmittag (09.12.), in der Zeit zwischen 12.45 und 14.45 Uhr, auf der Bundesstraße 486 die Geschwindigkeit des dortigen Fahrzeugverkehrs im Rahmen einer Standkontrolle.

An der besagten Stelle sind maximal 70 km/h erlaubt. Zwanzig Autofahrerinnen und -fahrer waren hierbei innerhalb der zweistündigen Überprüfung zu flott unterwegs. Drei von ihnen droht nun neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg zudem ein Fahrverbot.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 41 “Sachen” überschritt. Ihn erwarten nun 160 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Kelsterbach (ots) – Eine Wohnung in der Mörfelder Straße geriet am Mittwoch (09.12.), in der Zeit zwischen 10.00 und 12.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher durchsuchten anschließend mehrere Schränke. Aus einer Schmuckschatulle ließen sie vier Ringe mitgehen, bevor sie unerkannt das Weite suchten.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Darmstadt

Raubüberfall auf Supermarkt – Tatverdächtige droht mit Messer und erbeutet Geld

Darmstadt (ots) – Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat nach einem Raubüberfall am späten Donnerstagabend (9.12.) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können. Unter dem Vorwand, seinen Schlüssel verloren zu haben, betrat der Unbekannte gegen 20.30 Uhr den Supermarkt in der Kirchstraße und sprach dort eine Angestellte an. Unaufgefordert folgte er der Frau in den Büroraum und verlangte dort die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Seiner Forderung verlieh er durch das Drohen mit einem Messer Nachdruck. Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Mann zu Fuß. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird als etwa 40-50 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen dunkelgrünen Mantel. Seine Hose in der Farbe Beige wirkte verdreckt und seine schwarzen Schuhe auffällig abgetragen.

Weitere Details zur Beschreibung liegen derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler des Kommissariats 10: Wer kann Hinweise zu der Identität des Flüchtenden oder seinen Aufenthaltsort geben? Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06151/9690 von den Beamten des Kommissariats in Darmstadt entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Groß-Bieberau (ots) – Am Mittwoch 09.12.2020 gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der B 38 kurz vor Groß-Bieberau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 44- jähriger Autofahrer aus Otzberg befuhr mit seinem Lastkraftwagen(Transporter) die B38 von Brensbach kommend in Fahrtrichtung Groß-Bieberau. Kurz vor dem Ortseingang geriet er nach einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 24-jährigen Autofahrerin aus Reichelsheim (Odenwald).

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt. Die Autofahrerin wurde derart in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr aus jenem befreit werden musste. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, der Lastkraftwagenfahrer wurde ebenfalls mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus abtransportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro. Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Lastkraftwagenfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden zur Aufklärung des Unfallhergangs sichergestellt.

Die freiwillige Feuerwehr Groß-Bieberau war neben Notärzten und dem Rettungsdienst mehrere Stunden im Einsatz. Die B 38 musste, ebenfalls für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Verkehrsunfallfluch – Zeugenaufruf

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Dienstag, 08.12.2020, 16.30 Uhr, streifte ein dunkelblauer “Kompaktwagen” in Hähnlein beim Rechtsabbiegen von der Gernsheimer Straße in die Waldstraße einen wartenden Pkw an der linken Fahrzeugseite. Der ca. 65-jährige Fahrer bemerkte dies offensichtlich, entfernte sich aber unerlaubt von der Unfallstelle.

Laut Zeugen handelt es sich vermutlich um ein polnisches Kennzeichen, das mit einem “I” beginnt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Pfungstadt, Tel.: 06157-95090.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Bensheim (ots) – In der Kriemhildstraße haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag (09.12.) bis Donnerstagmorgen (10.12.) ein Auto aufgebrochen und Beute gemacht. Gegen 10 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und gaben an, dass Kriminelle die Hecktür eines weißen VW Crafter gewaltsam geöffnet hatten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren sie anschließend ins Innere eingedrungen und hatten hieraus unter anderem eine Motorsäge, eine Flex sowie einen Akkuschrauber im Wert von über 2.000 Euro entwendet. Der Tatzeitraum reich bis 14 Uhr am Vortag zurück. Mit dem Diebesgut ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt die Flucht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Heppenheimer Kripo (K 21/22) zu melden.

Solarbatterie bei Einbruch entwendet

Viernheim (ots) – Unbekannte sind in der Zeit vom 1. Dezember bis Mittwochnachmittag (09.12.) in ein Gartenhaus in der Straße “Am Lampertheimer Weg” eingedrungen. Die Spuren der Kriminellen stellten Zeugen gegen 16 Uhr am Mittwoch fest, der Tatzeitraum reicht jedoch bis Anfang Dezember zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen.

Hieraus entwendeten sie eine Solarbatterie und eine Heckenschere im Gesamtwert von rund 350 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

