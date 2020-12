Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (09.12.), zwischen 5:50 Uhr und 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Schwarzdornweg ein. Die Täter brachen die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Schmuck und hinterließen etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Tankstelle – Zeugen gesucht

Fulda – Am frühen Donnerstagmorgen (10.12.), gegen 1:30 Uhr, hebelte ein Unbekannter die Eingangstür einer Tankstelle in der Heidelsteinstraße auf. Der Täter durchsuchte den Verkaufsraum und stahl Bargeld in unbekannter Höhe. Dabei löste er offensichtlich Alarm aus und flüchtete. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er hatte eine normale Statur, war dunkel gekleidet, trug Handschuhe und eine Basecap. Wer gegen 1:30 Uhr in der Heidelsteinstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beschlagnahme von Drogen bei Wohnungsdurchsuchungen in Rotenburg a. d. Fulda und Alheim

Hersfeld/Rotenburg – Nach Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Bad Hersfelder Kriminalpolizei stellten Beamte am Freitag (04.12.) bei einem 34-jährigen Mann aus Alheim Betäubungsmittel zu einem Straßenverkaufspreis von circa 2.000 Euro sicher.

Bei der vom Landgericht Fulda angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten mehrere Ecstasy-Tabletten, Amphetamin, Marihuana sowie Haschisch und diverse Pilze mit halluzinierender Wirkung. In diesem Zusammenhang stellten die Kriminalbeamten bei dem Mann eine 20 EUR- Blüte sicher. Gegen den Alheimer werden nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des Inverkehrbringens von Falschgeld geführt.

Weiterhin wurde ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Fulda bei einem 34-jährigen Mann aus Rotenburg vollstreckt. Auch hier stellten die Beamten Amphetamin, Kleinstmengen an Marihuana und LSD sowie weitere Ecstasy-Tabletten sicher.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.