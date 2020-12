Kreis Bad Dürkheim: Kreisverwaltung von 24. Dezember 2020 bis 03. Januar 2021 geschlossen

Bad Dürkheim – Zwischen 24. Dezember 2020 und 3. Januar 2021 ist die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit allen Außenstellen geschlossen. Die Kreisverwaltung folgt damit in der Pandemie-Lage den Vorgaben und dringenden Empfehlungen der Konferenz aller Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, auch den Dienstbetrieb und damit Kontakte in Verwaltungen in diesem Zeitraum möglichst zu reduzieren. „Wir möchten hier unserer Vorbildfunktion gerecht werden und rufen auch andere Betriebe dazu auf, wo es möglich ist ‚zwischen den Jahren‘ zu schließen, um die Kontakte einzuschränken“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Auch die Außenstellen der Kfz-Zulassung und die Wertstoffhöfe sind in diesem Zeitraum geschlossen. Da die Wertstoffhöfe normalerweise samstags geöffnet haben, ist zu beachten, dass diese auch am Samstag, 2. Januar, geschlossen sind.

Das Gesundheitsamt ist weiter im Einsatz, die Kontaktnachverfolgung und Information von Infizierten und ihrer Kontakte findet weiterhin statt. Corona-Infizierte werden auch an den Feiertagen informiert, soweit Ergebnisse aus den Laboren eingehen.

Die Bereiche der Verwaltung, die auch sonst an Wochenenden einen Notdienst haben – bspw. Jugendamt – sind ebenso an den Feiertagen und den Schließtagen für diese Notfälle wie gewohnt erreichbar.

Da bis 29. Dezember bis 18 Uhr noch Wahlvorschläge für die Landtagswahl bei der Kreisverwaltung abgegeben werden können, ist auch dies persönlich möglich (Prof.-Otto-Dill-Str. 4a).

Am Montag, 4. Januar, nimmt die Kreisverwaltung ihren gewohnten Betrieb wieder auf.