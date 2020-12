Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 10.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Ehrlicher Finder

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.12.20 gegen 15:00 Uhr konnte ein Postbote vor einem Anwesen im Holzweg in Bad Dürkheim einen Geldbeutel auffinden. Den Geldbeutel mit zahlreichen Dokumenten und Bargeld nahm er an sich und gab ihn bei der Polizei Bad Dürkheim ab. Der Ehemann der Verliererin konnte telefonisch erreicht werden. Dieser informierte seine Frau, die ihren verlorenen Geldbeutel glücklich auf der Polizeiinspektion entgegennahm.

Wachenheim: Einbruch in Wochenendhaus

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum vom 05.12.2020 bis 09.12.2020, 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus am Mundhardter Hof in Wachenheim. Bislang unbekannte Täter brachen das Schloss der Gartentür auf und gelangten so auf das Grundstück. Am Wochenendhaus wurde dann sowohl die Kellertür als auch die Haupteingangstür aufgehebelt. Dadurch entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und unter anderem eine Bluetoothbox und eine Stereoanlage entwendet. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Fünf Tage (5.-9. Dezember 2020) hatte der Besitzer eines grauen Peugeot Expert Traveller (Van) einen Wagen in der Ohliggasse geparkt, als er einen Schaden hinten links feststellte. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. An Stoßstange und Kotflügel war weißer Lackabrieb zu sehen, der vom Verursachen stammen könnte. Die Polizei Haßloch beziffert den Schaden mit 2.500,- EUR. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Drogen genommen und ohne Führerschein

Haßloch (ots) – Wiedererkannt hat eine Streife der Polizei Haßloch am Mittwochabend (9. Dezember 2020, 17:30 Uhr) einen Mann hinter dem Steuer eines Mercedes, weil sie schön öfter mit ihm zu tun hatten. Dass er keinen Führerschein hat, wussten sie auch. Bei der Kontrolle des Autos bemerkten die Beamten Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Test bestätigte, dass er Kokain, Amphetamin und Cannabisprodukte intus hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Betäubungsmittelerwerbs. Der Halter des Mercedes bekommt auch eine Anzeige, weil er die Fahrt ohne Führerschein zugelassen hat.

Carlsberg: Unfallflucht – Gartenmauer verschoben

Carlsberg, Am Herrenkopf – bis 09.12.2020, 08:00 Uhr (ots) – Ein Nachbar machte den Geschädigten Anwohner auf einen Schaden an seiner Gartenmauer aufmerksam. Die Beamten stellten an der Unfallstelle schwarzen Gummiabrieb (offensichtlich vom Reifen) fest. Sonstige Hinweise auf den Verursacher gibt es keine. Die Mauer war in einer Höhe von 50-60 cm durch einen Anstoß komplett verschoben – Schaden ca. 1000EUR. Die Unfallzeit liegt zwischen 08.12.2020, 20:00 Uhr und 09.12.2020, 08:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall – schwerverletzte PKW-Fahrerin

Hettenleidelheim, B 47 / Einmündung Poststraße – 10.12.2020, 09:50 Uhr (ots) – Eine 76-Jährige fuhr auf der Poststraße und wollte an der Einmündung zur B 47 nach links Richtung Eisenberg einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt (Zeichen 205) eines von links kommenden 19-jährigen PKW-Fahrers. Der PKW des 19-Jährigen stieß dabei frontal in die Fahrerseite der Seniorin. Die 76-Jährige wurde beim Anstoß schwer verletzt und kam mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus. Ein 48-jähriger Beifahrer der Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der 19-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt, wurde aber vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Während der Unfallaufnahme war die B 47 an der Unfallstelle für ca. 1 Stunde gesperrt – eine Umleitung erfolgte innerorts. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehren Hettenleidelheim/Wattenheim und Carlsberg gebunden werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

