Wohnungseinbruch am Nachmittag – Kripo sucht Zeugen in Wehlheiden

Kassel-Wehlheiden (ots) – Unbekannte sind am Mittwochnachmittag 09.10.2020 in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bantzerstraße im Stadtteil Wehlheiden eingebrochen. Dabei nutzten die Täter die nur knapp dreistündige Abwesenheit der Bewohnerin aus und brachen gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite in deren Hochparterrewohnung ein. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertsachen und erbeuteten Goldschmuck sowie Bargeld. Anschließend flüchteten sie über ein anderes Fenster aus der Wohnung und weiter in unbekannte Richtung. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, lässt sich die Tatzeit des Einbruchs bislang auf den Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:45 Uhr eingrenzen. Gegen 17:15 Uhr hatte eine Nachbarin jedoch ein Geräusch aus der Wohnung des Opfers gehört, allerdings gedacht, die Bewohnerin sei zu Hause.

Allem Anschein nach war dieses Geräusch von den Einbrechern verursacht worden.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die gestern Nachmittag in der Bantzerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

34-Jähriger beim Sprühen zahlreicher Graffitis in Wilhelmshöher Allee festgenommen

Kassel-Mitte (ots) – Am Mittwochabend 09.12.2020 meldete sich gegen 21:30 Uhr ein Anwohner der Wilhelmshöher Allee über den Notruf 110 bei der Polizei, weil er einen Mann beobachtete, der im Vorbeigehen “jede Hauswand” besprühe. Die sofort dorthin eilende Streife des Polizeireviers Mitte konnte den mutmaßlichen Täter noch festnehmen. Es handelte sich um einen 34-Jährigen aus Kassel, welcher der Polizei kein Unbekannter ist und der auch schon wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti auffällig geworden war.

Die Beamten des Reviers Mitte stellten auf dem kurzen Stück zwischen der Wilhelmshöher Allee 10 und der Straßenbahnhaltestelle Weigelstraße insgesamt acht frische Schmierereien an Hauswänden, einem Dixi-Klo und einem Stromkasten fest, die sie dem 34-Jährigen zuordnen.

Er musste die Streife mit zur Dienststelle begleiten, die er erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte.

Gegen ihn wird nun wegen der acht Sachbeschädigungen ermittelt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen