Speyer – Vermeintliche Gewinnspielgewinnerin am Telefon beleidigt

08.12.2020, 15:03 Uhr

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung leitete die Polizei Speyer am Dienstag gegen eine unbekannte Anruferin ein. Dies meldete sich gegen 15:03 Uhr auf dem Festnetzanschluss einer 44-jährigen Frau aus Speyer und beglückwünschte diese zur erfolgreichen Teilnahme an einem Internetgewinnspiel. Die 44-Jährige teilte daraufhin mit, nicht an einem solchen gewinnspiel teilgenommen zu haben und brachte ihren Unmut über derartige Anrufe zum Ausdruck. Bei dem sich daraus entwickelnden Streitgespräch wurde sie dann durch die unbekannte Anruferin als „Idiotin“ beleidigt.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals hinsichtlich sog. Gewinnversprechen sensibilisieren. Wer aber solche Nachrichten bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche handeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Speyer – Bargeld aus Pkw gestohlen

08.12.2020, 13.40 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag gegen 18:55 Uhr einen Umschlag mit 300EUR Bargeld aus dem Handschuhfach eines Pkw. Dieser war zur Tatzeit unverschlossen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Auestraße abgestellte. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, nochmals darauf hinzuweisen, niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Auch beim kurzfristigen Verlassen des Fahrzeugs sollte man sich immer versichern, dass dieses auch tatsächlich abgeschlossen wurde.

Speyer – Fußgängerin durch abbiegendes Fahrzeug leicht verletzt

08.12.2020, 13.40 Uhr

Beim Abbiegen von der Großen Gailergasse in die Gilgenstraße in Richtung Postplatz übersah am Dienstag gegen 13:40 Uhr ein 82-jähriger Skoda-Fahrer eine 80-jährige Frau, als diese geraden den Einmündungsbereich ihr Fahrrad schiebend passieren wollte. Die von links kommende Fußgängerin wurde durch das anfahrende Fahrzeug am Knie touchiert und stürzte. Hierbei zog sie sich eine Schürfwunde zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Eine Behandlung der Leichtverletzten in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Speyer – Fahrrad- und Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet

08.12.2020, 07:30 – 12:30 Uhr

Am Dienstag wurden durch die Polizei Speyer erneut Fahrrad – und Fahrzeugkontrollen an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet durchgeführt. Im Zeitraum 07:30 – 08:00 Uhr konnten in der Roßmarktstraße insgesamt sechs Radfahrer festgestellt werden, die die Einbahnstraße vorschriftswidrig in falscher Richtung befuhren. Sie wurden auf ihr Fehlverhalten angesprochen, auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen und verwarnt. Bei Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße im Zeitraum 08:30 – 09:30 wurden bei acht kontrollierten Kraftfahrzeugen eine Beanstandung wegen fehlender Warnweste und eine Beanstandung wegen fehlendem Warndreieck ausgesprochen. Zudem wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Außerdem befuhren von sechs kontrollierten Radfahrer zwei den Radweg in falscher Fahrtrichtung. Auch diese wurde in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und verwarnt. Im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Auestraße zwischen 10:00 – 11:30 Uhr musste die Polizei insgesamt acht Verwarnungen aussprechen. Zweimal telefonierten Fahrzeugführer mit ihrem Mobiltelefon, fünfmal hatten Fahrzeuginsassen keinen Sicherheitsgurt angelegt und in einem Fall wurde die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt. Zudem konnten von 12:00 – 12:30 Uhr in der Bahnhofstraße / Höhe Adenauerpark 25 Fahrradfahrer eine Kontrolle unterzogen werden. Erfreulicherweise musste hier nur ein Radfahrer für das Befahren des Radwegs in falscher Richtung beanstandet werden.