Alles kurz und klein geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die

Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 25-Jährigen wird

vorgeworfen, seine Lebensgefährtin geschlagen und in der gemeinsamen Wohnung

randaliert zu haben.

Die Frau hatte am Dienstagabend die Polizei verständigt und angegeben, dass ihr

Partner in der Wohnung „alles kurz und klein schlägt“. Vor Ort berichtete sie

den Beamten, dass der Mann sie auch mit der Faust geschlagen habe.

In der Wohnung bot sich den Polizisten ein Bild der Verwüstung: Das komplette

Mobiliar war zerstört.

Der mutmaßliche Täter machte keine Angaben zur Sache. Er stand deutlich unter

Alkoholeinfluss. Laut Atemtest hatte der Mann einen Pegel von 1,96 Promille.

Der 25-Jährige wurde der Wohnung verwiesen und erhielt eine Verfügung nach dem

Gewaltschutzgesetz.

Nachdem er sich zunächst trollte, tauchte der Mann gut eine Stunde später

allerdings wieder an der Wohnung auf – angeblich um Kleidung zu holen. Weil die

Frau ihm nicht öffnete, trat er die Tür ein. Es kam zu einem Wortgefecht, in

dessen Verlauf der 25-Jährige das Mobiltelefon seiner Partnerin beschädigte.

Als die Polizei eintraf, wollte der Mann flüchten. Er konnte jedoch von den

Beamten eingeholt und festgenommen werden. Weil er sich nicht an die

Gewaltschutz-Verfügung gehalten hatte, wurde er in Gewahrsam genommen und zur

nächsten Dienststelle gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Auf den 25-Jährigen ihn kommt ein

Strafverfahren zu. |cri

Mehrere Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Anzeigen hat sich ein E-Scooter-Fahrer am

Dienstagabend eingehandelt. Der 35-Jährige wurde gegen 21 Uhr in der

Ländelstraße von einer Polizeistreife gestoppt und einer routinemäßigen

Kontrolle unterzogen. Dabei fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein erster

Schnelltest vor Ort reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden dann auch noch Drogen in

seiner Hosentasche gefunden. – Rauschgift und Roller wurden sichergestellt und

der 35-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Gegen den Mann wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie

wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wurde in der Nacht zu Mittwoch im Hilgardring aus

dem Verkehr gezogen. Auch bei dem 24-Jährigen wurden drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt. Der junge Mann gab an, am Vortag einen Joint

geraucht zu haben und regelmäßig Cannabis zu konsumieren.

Die Rollerfahrt war damit beendet – das Gefährt musste stehen bleiben und der

der 24-Jährige zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Entsprechende

Anzeigen folgen.

Kurz vor 2 Uhr fiel einer Streife ein weiterer E-Scooter-Fahrer in der

Eisenbahnstraße auf. Auch er wurde angehalten und kontrolliert – und auch bei

ihm wurden die typischen Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt.

Darauf angesprochen, gab der 22-Jährige an, dass er am Tag zuvor von einem

Freund eine „Pille“ bekommen hätte, die er geschluckt habe – was es genau war,

wisse er jedoch nicht, möglicherweise handelte es sich um Ecstasy.

Der junge Mann musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mitkommen und den

Roller vor Ort stehen lassen. Auch ihm blüht jetzt eine Anzeige wegen Fahrens

unter Drogeneinfluss sowie – je nach Ergebnis der Blutprobe – auch eine

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |cri

Mutter und Tochter handeln sich Ärger ein

Kreis Kaiserslautern (ots) – Sich selbst und ihrer Tochter hat eine Frau aus dem

Landkreis Kaiserslautern einigen Ärger eingehandelt. Aktuell geht es sowohl um

einen Bußgeldbescheid als auch um strafrechtliche Ermittlungen.

Die 42-jährige Frau war auf der Autobahn bei Mannheim aufgefallen, weil sie

ihrem Vordermann zu dicht aufgefahren war. Weil das Fahrzeug nicht auf die Frau

selbst zugelassen war, wandte sich die zuständige Bußgeldstelle aus

Baden-Württemberg bei der Suche nach verantwortlichen Fahrerin an die Polizei in

Kaiserslautern.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Pkw auf die Tochter des 42-Jährigen

angemeldet ist, zur fraglichen Zeit jedoch die Mutter am Steuer saß. Der

Fahrerin drohte in diesem Fall eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Die weiteren Überprüfungen ergaben dann allerdings, dass für das Fahrzeug an

diesem Tag schon kein Versicherungsschutz mehr bestand. Deshalb wird auch wegen

Fahrens ohne Versicherungsschutz gegen die 42-Jährige ermittelt. Und weil die

Halterin dies zugelassen hat, kommt auf sie ebenfalls eine Strafanzeige zu. |cri

Auto durchwühlt, Rucksack geklaut

Kaiserslautern (ots) – Während er sozusagen „nebenan“ mit Arbeiten beschäftigt

war, ist das Fahrzeug eines Firmenmitarbeiters am Willy-Brandt-Platz am

Dienstagvormittag durchwühlt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen stahlen

die Diebe einen Rucksack, in dem sich ein Thermobecher, Schreibmaterial und

etwas Münzgeld befanden.

Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 und 10.30 Uhr. Der Betroffene hielt sich in

diesem Zeitraum in einem Container zur Luftmessung auf. Sein Fahrzeug hatte er

in Höhe des Casimirsaals geparkt.

Als der Mann zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die vorderen Türen

des Fahrzeugs offen standen und nur angelehnt waren. Auf den zweiten Blick war

erkennbar: Der Innenraum wurde durchwühlt; der Rucksack war weg.

Zeugen, die eventuell beobachtet haben, wer sich an dem Pkw zu schaffen gemacht

hat, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1

Kontakt aufzunehmen. |cri

Wer hat den Hyundai gestreift und beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Dienstag

aus dem Stadtteil Erlenbach gemeldet worden. Nach Angaben einer Anwohnerin der

Straße „Am Steinhübel“ fand sie ihren Pkw am Morgen beschädigt vor. Offenbar

hatte ein anderer Autofahrer den Hyundai im Vorbeifahren gestreift. Der

Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallzeit ist unklar. Der Pkw war am Samstagnachmittag (5. Dezember)

gegen 15.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 17 am Fahrbahnrand abgestellt worden.

Entdeckt wurde der Schaden erst am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 /

369 – 2150, jederzeit entgegen. |cri

Bei Verkehrskontrollen viel zu beanstanden

Kaiserslautern (ots) – Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei am

Dienstagvormittag bei einer Kontrolle auf der B37 festgestellt. Von 8.45 bis 11

Uhr nahmen die Beamten den Verkehr ins Visier, der stadtauswärts in Richtung

Hochspeyer fuhr.

Das Tempolimit von 70 km/h wurden in dieser Zeit von 25 Fahrern überschritten.

16 Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, neun erhalten eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige. Am deutlichsten missachtete ein Fahrer die

vorgegebene Geschwindigkeit, der mit 104 km/h gemessen wurde.

Bei der Kontrolle der erwischten Schnellfahrer fielen zudem zwei Autofahrer auf,

die keine Fahrerlaubnis vorlegen konnten. Auf sie kommen Strafanzeigen zu.

Darüber hinaus mussten bei den kontrollierten Fahrzeugen vier Mängelberichte

wegen abgelaufener Plaketten für die Hauptuntersuchung sowie wegen eines

fehlenden Verbandskasten ausgestellt werden. Ein Fahrer wurde gestoppt, weil er

seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle im Stadtgebiet wurden in der Zeit von 12.30

bis kurz vor 15 Uhr mehrere Fahrzeuge am Messeplatz überprüft. Die Bilanz: Bei

18 kontrollierten Fahrzeugen gab es 13 Beanstandungen. Dazu gehörten:

mangelhafte Ladungssicherung, fehlende Verbandskasten oder Warndreiecke, Mängel

an der Beleuchtungseinrichtung, nicht mitgeführter Fahrzeugschein und

Missachtung der Gurtpflicht.

Außerdem wurde ein Pkw aus dem Verkehr gezogen, der sich durch

Tuning-Veränderungen in einem „nicht vorschriftsmäßigen Zustand“ befand. Die

Verkehrssicherheit war nach Einschätzung der Beamten wesentlich beeinträchtigt,

so dass von einer Verkehrsgefährdung ausgegangen werden musste und die

Weiterfahrt untersagt wurde. Auf die Fahrerin kommt eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

Diebe räumen Garage aus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während er sein Kind zur Schule

brachte, ist ein Anwohner des Holunderwegs am Dienstagmorgen bestohlen worden.

Als der Mann kurz vor 8 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte er fest, dass

unbekannte Täter während seiner Abwesenheit in seine Garage eingedrungen sind

und mehrere Gegenstände gestohlen haben. Es fehlen ein Fahrrad, ein E-Bike, ein

Jugendrad, zwei E-Scooter, ein Laubbläser und ein Häcksler.

Von den Tätern war weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Tatzeit liegt

zwischen 7 und 7.50 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder

Fahrzeuge geben können, die in diesem Zeitraum im Holunderweg aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Fahrradfahrer gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am

Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr im Gersweilerweg unterwegs war. Er soll ungefähr

40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein und mit russischem Akzent

sprechen. Der Mann war bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke und trug eine

Wollmütze.

Der Fahrradfahrer wurde in einen „kleinen Unfall“ verwickelt, als eine

Jugendliche an der Ampelkreuzung zur Ludwigstraße auf der Beifahrerseite aus dem

Auto ihrer Mutter ausstieg, während diese bei „Rot“ an der Ampel hielt. Das

Mädchen hatte die Autotür geöffnet und dabei den herannahenden Radfahrer

übersehen, so dass dieser mit seinem Rad gegen die Beifahrertür stieß.

Der Mann stürzte nicht und gab an, dass alles in Ordnung sei. Anschließend fuhr

er in Richtung Mannheimer Straße davon. Er wird gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Einbrecher machen Beute auf Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Ein Rohbau in der Theodor-Zink-Straße hat in den

vergangenen Tagen Einbrecher angelockt. Am Montagmorgen fiel auf, dass die

Eingangstür im Erdgeschoss von unbekannten Tätern aufgehebelt wurde.

Eine erste Überprüfung der Baustelle ergab, dass die Eindringlinge ein

Baustellenradio und eine Schleifmaschine der Marke Bosch, eine Baustellenlampe

und eine Spray-Pistole im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen haben.

Außerdem wurden der Türrahmen und das Türblatt beschädigt.

Tatzeit war vermutlich am Wochenende. Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag (4.

Dezember), 17 Uhr, und Montagmorgen (7. Dezember), 9 Uhr, etwas Verdächtiges

bemerkt haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Mutmaßlicher Räuber erbeutet Süßigkeiten

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls

ermittelt die Polizei gegen einen 23-jährigen Mann. Dem Verdächtigen wird

vorgeworfen, am Dienstagnachmittag aus einem Lebensmitteldiscounter in der

Mannheimer Straße Süßigkeiten, Chips und Getränkedosen im Wert von etwa 9 Euro

entwendet zu haben. Bei der Tatbegehung führte er ein Cutter-Messer mit sich.

Als Zeugen den Verdächtigen festhielten, wehrte er sich heftig. Während der

Auseinandersetzung beschädigte der Mann ein Weinregal. Das Messer setzte er nach

dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht ein. Er führte es zugriffsbereit mit

sich. Die Zeugen blieben unverletzt. Eine Polizeistreife nahm den Mann

vorübergehend fest. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Der Verdächtige

blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am

Dienstag gemeldet worden – sowohl aus dem Landkreis als auch aus dem

Stadtgebiet.

Aus dem Stadtgebiet ging am Morgen aus der Straße „Lothringer Dell“ eine Anzeige

ein. Hier wurde gegen 7:45 Uhr der linke Außenspiegel eines Peugeot beschädigt.

Die Halterin des Peugeot hörte Unfallgeräusche in ihrem Haus. Als sie auf die

Straße ging, war der Unfallverursacher verschwunden.

Aus dem Landkreis ging am Vormittag eine Anzeige aus Weilerbach ein. Der Fahrer

eines VW Golf hatte seinen Wagen gegen 9:40 Uhr auf dem Parkplatz der Apotheke

abgestellt. Als er nach 30 Minuten wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte

er rote Lackspuren an der linken Seite seines Autos. Der Verursacher entfernte

sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Einbrecher richten Schaden an

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Einbrecher

in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Alex-Müller-Straße angerichtet. Sie

öffneten gewaltsam die Zugangstür zu einem Mehrfamilienhaus und drangen in den

Waschraum ein. Dort brachen sie den Münzautomaten auf, der an der Wand befestigt

war. Dabei beschädigten die Täter auch die elektrischen Leitungen, die den

Automaten mit den elektrischen Geräten im Raum verbinden. Der Sachschaden ist um

ein Vielfaches höher als der Wert der Beute.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und

Dienstagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in

der Gaustraße zu melden. |cri

Unfall: Blechschaden und eine Verletzte

Kaiserslautern (ots) – Blechschaden im fünfstelligem Bereich und eine Verletzte

forderte ein Unfall am Dienstag in der Hohenecker Straße.

Ein 24-Jähriger wollte mit seinem Wagen gegen 18 Uhr stadtauswärts von der

Hohenecker Straße nach links abbiegen. Der Mann beachtete dabei nicht die

Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Sein Wagen kollidierte mit dem Fahrzeug

der 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie kam

vorsorglich ins Krankenhaus. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. |elz

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden im dreistelligen Bereich haben Unbekannte

am Dienstag an einem Auto in der Spitalstraße verursacht.

Der Fahrer parkte das Firmenfahrzeug ab 8 Uhr an der Straße. Als gegen 20 Uhr

wieder an das Auto zurückkehrte, sah er den Schaden. Unbekannte hatten die

Fahrerseite des Mercedes zerkratzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wer hat

Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Familienstreitigkeiten

Kaiserslautern (ots) – Mehrmals musste die Polizei am Dienstagabend im

Stadtgebiet ein Mehrfamilienhaus wegen Familienstreitigkeiten anfahren.

Eine 28-jährige Bewohnerin des Hauses rief die Polizei, da ihr Bruder ihren

Vater mit einer Machete bedrohen würde. Vor Ort hatte der Bruder sich in seine

Wohnung begeben. Nach Rücksprache mit dem Vater, wurde er nicht bedroht, wollte

aber dennoch vorsorglich die Nacht bei Bekannten verbringen.

Circa zwei Stunden später meldete sich die 28-Jährige erneut. Ihr Bruder habe

sie im Flur des Hauses überrascht. Aus Angst und wegen des vorhergegangenen

Vorfalls ist sie in ihre Wohnung geflüchtet. Sie flüchtete durch ein Fenster im

Erdgeschoss aus dem Haus und verletzte sie sich dabei leicht. Der Rettungsdienst

versorgte die Frau vor Ort.

Alle Beteiligten Familienmitglieder verbrachten die Nacht bei Bekannten. Weitere

Konfrontation konnten damit ausgeschlossen werden. |elz

Bei Rauschgiftgeschäft festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen drei Männer aus dem Stadtgebiet. Sie stehen im

Verdacht, im größeren Stil mit Drogen zu handeln. Alle drei sind schon mehrmals

polizeilich aufgefallen, insbesondere wegen Drogendelikten.

Das Trio wurde am Montag sozusagen auf frischer Tat bei einem Rauschgiftgeschäft

erwischt. Dabei verkaufte der 30-jährige Beschuldigte knapp ein Kilo Amphetamin,

das er zuvor von dem 29-jährigen Beschuldigten erhalten hatte. Der 31 Jahre alte

Beschuldigte hatte den 29-Jährigen begleitet.

Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. In

den Wohnräumen des 29-Jährigen wurden weitere Betäubungsmittel (rund 600 Gramm

Amphetamin), mehrere hundert Euro Bargeld und Handelsutensilien für den

Drogenverkauf gefunden und sichergestellt. Außerdem entdeckten die Ermittler

eine Tüte mit goldfarbenem Schmuck (Ringe, Ketten und dergleichen), dessen

Herkunft bislang nicht geklärt werden konnte, sowie eine größere Anzahl

Tablettenblister eines verschreibungspflichtigen Medikaments. Auch diese wurden

sichergestellt.

Der 29-Jährige und sein 31 Jahre alter Begleiter wurden nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen

beide dauern an.

Gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen wird unterdessen nicht nur wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, sondern auch wegen Verstoßes gegen

das Waffengesetz. Er hatte bei seiner Festnahme einen Schlagring bei sich.

Der Mann wurde deshalb am Dienstag der Ermittlungsrichterin am Kaiserslauterer

Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der

Beschuldigte machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er wurde

inzwischen ins nächste Gefängnis gebracht, wo er nun auf seinen Gerichtsprozess

wartet. |cri

Einbrecher scheitern an Türen

Kaiserslautern (ots) – Eine Modeboutique in der Eisenbahnstraße ist zum Ziel von

Einbrechern geworden. Am Montag fiel Mitarbeitern auf, dass offenbar übers

Wochenende jemand versucht hatte, in den Kellerraum der Boutique einzudringen.

Der oder die Täter hatten versucht, die Tür mit einem Gegenstand zu öffnen –

dieser brach jedoch ab.

Die Unbekannten zogen mit leeren Händen wieder ab; zurück blieb der Schaden an

der Tür.

Zeugen, denen zwischen Samstagnachmittag (5. Dezember), 15 Uhr, und Montagmittag

(7. Dezember), 13.15 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter

der Nummer 0631 / 369 – 262 an die Kriminalpolizei wenden.

Ebenso misslungen ist der Versuch unbekannter Täter, in eine Wohnung in der

Bismarckstraße einzudringen. Am Montagnachmittag meldete der Vermieter, dass

jemand versucht habe, die Eingangstür aufzuhebeln – die Tür hielt jedoch Stand;

in di Wohnung gelangten die Täter nicht. Die Ermittlungen laufen. |cri

Hund vergessen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Dienstag wurde aus der Innenstadt eine

Ruhestörung gemeldet. Anwohner meldeten einen Hund, der seit Stunden bellen

würde.

Die ausgerückte Streife hörte Bellen in einem Garten. Nach mehrmaligem Klingeln

an dem zum Garten gehörenden Haus, öffnete der Besitzer die Tür. Er hatte seinen

Hund für ein letztes Geschäft in den Garten gelassen und muss eingeschlafen

sein. Den Hund hatte er im Garten vergessen, obwohl dieser sich lautstark

bemerkbar machte.

Nachdem die Beamten ihn geweckt haben, ließ er die Fellnase wieder ins Haus und

die Ruhe war wiederhergestellt. |elz

Diebe bauen Katalysator aus

Kaiserslautern (ots) – Auf den Katalysator eines Autos hatten es Diebe in den

vergangenen Tagen in der Vogelwoogstraße abgesehen. Wie der Polizei am Montag

gemeldet wurde, haben sich unbekannte Täter an dem mehr als 20 Jahre alten Opel

Astra zu schaffen gemacht und den „Kat“ fachmännisch ausgebaut.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Täterhinweise gibt es derzeit

keine. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden

gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in Verbindung zu

setzen. |cri

Parkrempler – wiie man sich richtig verhält

Kaiserslautern (ots) – Wie man sich nach einem Parkrempler richtig verhält,

zeigte am Montagmittag eine Autofahrerin in der Innenstadt.

Beim Ausparken beschädigte die 23-Jährige das vor ihrem Wagen parkende Fahrzeug.

Weil die geschädigte Halterin nicht vor Ort war, rief die Unfallverursacherin

die Polizei. Die kamen vor Ort, nahmen den Unfall auf und machten die Halterin

ausfindig. Durch ihr Verhalten kann der Schaden nun über die Versicherung

geregelt werden und die 23-Jährige braucht kein Strafverfahren befürchten.

Nach dem Gesetz muss man an der Unfallstelle warten, damit die Unfallbeteiligung

festgestellt werden kann. Ist der andere Unfallbeteiligte nicht vor Ort,

empfiehlt es sich, sich an die Polizei zu wenden. Einen Zettel zu hinterlassen,

der womöglich nicht gefunden wird oder verloren gehen kann, genügt nicht. |elz

Unfall: Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots) – An der Kreuzung Mainzer Straße / Mennonitenstraße ist es

am Montagabend zum Unfall gekommen, weil ein 59-Jähriger nicht auf das

Ampelsignal achtete. Der Fahrer fuhr stadtauswärts, als die Ampel Rot zeigte.

Ohne darauf zu achten, überquerte er den Kreuzungsbereich. Sein Wagen krachte

mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein 33-Jähriger wollte bei Grün

in die Mennonitenstraße abbiegen, als der 59-Jährige über die Kreuzung fuhr. An

beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 8.000

Euro schätzt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Den 59-Jährigen erwartet

jetzt ein teures Bußgeld und mindestens zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Außerdem blickt er einem Fahrverbot entgegen. |erf

Drogentest fällt positiv aus

Kaiserslautern (ots) – Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln Auto gefahren zu sein. Der Mann wurde am Montagabend von einer

Polizeistreife in der Ludwigstraße angehalten. Die Beamten stellten bei dem

Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Schnelltest bestätigte den

Verdacht: Er reagierte positiv auf Amphetamin. Dem 24-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Mann

muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. |erf

Stilllegung droht: Rücklicht dunkel eingefärbt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem teuren Bußgeld muss der Halter eines Peugeot

rechnen. Sein Wagen fiel am Montagnachmittag in der Kantstraße auf, weil nicht

zulässige Rückleuchten an dem Auto montiert waren. Rücklichter, Bremslichter,

Nebelschlussleuchte – der Fahrzeughalter hatte offensichtlich alle Leuchten an

dem parkenden Auto dunkel eingefärbt. Die reflektierenden Rückstrahler fehlten

vollständig. Dem Verantwortlichen wurde eine Frist eingeräumt, die Mängel

umgehend zu beheben. Ihm droht die Stilllegung des Fahrzeugs. Die Polizei

leitete ein Bußgeldverfahren ein. |erf

Taschendiebe erbeuten 1.000 Euro

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Montag in einem Einkaufszentrum in

der Innenstadt 1.000 Euro erbeutet. Die Täter schlugen zu, kurz nachdem eine

81-Jährige das Geld von ihrer Hausbank abgehoben hatte. Aus dem Rucksack der

Seniorin stahlen sie außerdem Ausweispapiere und den Haustürschlüssel. Wie die

Diebe es anstellten, ist aktuell nicht geklärt. Die Täter hatte die 81-Jährige

nicht bemerkt, den Diebstahl stellte sie erst später fest. Die Polizei ermittelt

und bittet um Hinweise. Wem sind zur Mittageszeit Personen in der Innenstadt

aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf