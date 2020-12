Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Straßenbahnen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der

sich bereits am Donnerstag, 26.11.2020 in der Mannheimer Innenstadt ereignete.

Eine bislang unbekannte Fußgängerin überquerte gegen 15.45 Uhr von G 1

(Marktplatz) in Richtung R 1 unachtsam die Gleise der Straßenbahn. Hierdurch

musste eine Straßenbahn, die an der Straßenbahnhaltestelle „Marktplatz“ gerade

in Richtung Paradeplatz losfuhr, bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine

nachfolgende Straßenbahn der Linie 7 musste daraufhin ebenfalls bremsen. Dadurch

stürzten in dieser Bahn drei Fahrgäste zu Boden und zogen sich leichte

Verletzungen zu. Sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten bei der

Verkehrspolizei Mannheim konnten zwischenzeitlich die Aufnahmen der

Überwachungskamera an der Straßenbahnhaltestelle „Marktplatz“ ausgewertet

werden, auf denen erkennbar ist, dass es sich bei der Fußgängerin, die die

Gleise unachtsam überquerte, um eine Frau mit Kinderwagen handelte.

Zeugen und Fahrgäste der Straßenbahnen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf und zu der Frau mit Kinderwagen geben

können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.:

0621/174-4222 zu melden.

Mannheim: Katalysatoren mehrerer Fahrzeuge abgeflext; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits in der Zeit zwischen dem 11. November und dem 06.

Dezember drangen bislang unbekannte Täter in das umzäunte Gelände eines

Autohandels in der Casterfeldstraße ein und flexten die Katalysatoren von vier

Fahrzeugen ab.

Der Schaden dürfte schätzungsweise bei rund 3.000.- Euro liegen.

Der Besitzer entdeckte den Diebstahl erst später und informierte am

Mittwochmorgen die Polizei.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 062183397-0

Mannheim-Vogelstang: Kontrolle der Ausgangsbeschränkung – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim-Vogelstang (ots) – Eine Kontrolle zur Überwachung der nächtlichen

Ausgangsbeschränkung wurde am Dienstagabend einem Autofahrer zum Verhängnis.

Gegen 23:30 Uhr stellten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal

starken Marihuana-Geruch aus einem Auto fest. Bei der Kontrolle des 20-jährigen

Fahrers, zeigte dieser diverse Ausfallerscheinungen, die auf einen Drogenkonsum

hinwiesen. Des Weiteren konnte in der Fahrertür des Fahrzeuges eine geringe

Menge Marihuana aufgefunden werden. Freiwillig lies der Autofahrer sein Fahrzeug

stehen und wurde von den Beamten auf das Polizeirevier Mannheim-Käfertal

verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt

untersagt.

Mannheim-Neckarau: Passant findet Hörgerät – Eigentümer gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr fand ein Passant ein

Hörgerät im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Steubenstraße und übergab

es dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Dabei handelt es sich um ein Gerät der

Marke Phonak im Wert von ca. 1400 Euro.

Der Eigentümer wird gebeten das Hörgerät beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau

abzuholen oder sich dort telefonisch unter 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Vor Polizeibeamten geflüchtet – auf Flucht Drogen und Bargeld weggeworfen – Festnahme

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 14:00 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt an der Kreuzung Mittelstraße/Pumpwerkstraße zwei männliche

Personen einer Kontrolle unterziehen, als einer der Männer plötzlich losrannte

und flüchtete. Der Flüchtige konnte jedoch kurze Zeit später durch die

Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Während der Verfolgungsjagd

entledigte sich der 23-jährige Mann mehrerer Päckchen gefüllt mit Cannabis

(insgesamt über 40 Gramm) sowie mehrerer Hundert Euro Bargeld. Des Weiteren

fanden die Beamten in den Taschen des Mannes mehrere dutzend Ecstasytabletten

auf. Der Mann wird im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter vorgeführt.

Mannheim-Innenstadt: E-Roller-Fahrer von Auto erfasst – Autofahrer flüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 18:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der

Quadrate B5 und A4 zu einem Unfall, wobei ein bislang unbekannter BMW-Fahrer mit

einem E-Roller-Fahrer kollidierte und anschließend flüchtete. Der

E-Roller-Fahrer stürzte zu Boden und wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Auto

handelte es sich um einen schwarzen BMW. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder Hinweise zu dem Fahrer und dem Auto geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu

melden.

Mannheim-Feudenheim: Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Mannheim (ots) – Am Montag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr streifte in

der Hauptstraße ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen KIA Soul einen

geparkten Suzuki und flüchtete anschließend. An dem Suzuki entstand ein Schaden

in Höhe von mehr als 2000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder

Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.