Wiesloch: Verkehrskontrolle mit Zielrichtung illegaler Aufenthalt und Schwarzarbeit durchgeführt; gefälschte Pässe sichergestellt

Wiesloch (ots) – Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Polizeirevier

Wiesloch führten am frühen Mittwochmorgen eine Kontrolle in der Baiertaler

Straße durch, die zum Ziel hatten, die illegale Einreise und die illegale

Arbeitsaufnahme zu bekämpfen.

Unterstützung dabei erfuhren die über 20 Einsatzkräfte dabei durch

Dokumentenprüfer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg aus Stuttgart, durch

Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe und der Bundespolizei.

Es wurden insgesamt fünf Fahrzeuge mit 23 Personen kontrolliert, die kurz nach

fünf Uhr auf dem Weg von ihrer Unterkunft zur Arbeit auf verschiedene Baustellen

in der Region waren.

In zwei Fällen ergab sich dabei der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts und der

illegalen Arbeitsaufnahme. Die Dokumentenprüfer stellten zudem fest, dass die

bulgarischen und litauischen Pässe der beiden Männer gefälscht waren. Die beiden

Ukrainer wurden festgenommen und erkennungsdienstliche behandelt. Die

aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wurden eingeleitet; die Ermittlungen dauern an.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Kreisverkehr; zwei Verletzte

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr,

ereignete im Kreisverkehr, in dem die L 595 und die K 4105 aufeinandertreffen,

ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Beide Autofahrer wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten

Schätzungen über 10.000.- Euro.

Der Kreisverkehr war an der Ausfahrt in Richtung Haag bis kurz nach 9 Uhr

gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Eberbach: Paketzusteller verursacht Unfall unter Alkohol

Eberbach (ots) – Am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, touchierte ein

Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in der Straße „Im Ruhbaum“ einen geparkten

Alfa Romeo und verursachte dabei an diesem einen Sachschaden von 3.000.- Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige unter

Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test ergab knapp 0,6 Promille, weshalb ihm

eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Altlußheim: Anhängerkupplungen abgeflext; Zeugen gesucht

Altlußheim (ots) – An insgesamt fünf Autoanhängern und Wohnwagen wurden in der

Nacht von Freitag auf Samstag letzter Woche im Gewerbegebiet (Gersdorfer Straße

und 3. Industriestraße) die Anhängerkupplungen abgeflext und mitgenommen. Der

Sachschaden wird auf weit über 1.000.- Euro geschätzt.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Geschädigte gibt, die das

Malheur noch nicht gemeldet oder noch gar nicht entdeckt haben.

Weitere Geschädigte, aber auch Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten

Neulußheim, Tel.: 06205/31129 oder beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/

2860-0 zu melden.

Gem. Reilingen/A6: Verkehrsunfall auf A 6 mit drei Fahrzeugen; zwei Verletzte; Unfall aufgenommen; Fahrbahn wieder frei; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. Reilingen/A6 (ots) – Die A 6, zwischen der Tank- und Rastanlage

Hockenheim-West und dem Walldorfer Kreuz ist in Fahrtrichtung Heilbronn seit 14

Uhr wieder frei, der Verkehrsunfall ist aufgenommen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte ein Autofahrer einen Rückstau

übersehen und war auf ein vor ihm anhaltendes Fahrzeug aufgefahren. Dieses

wiederum wurde auf ein davorstehendes Auto geschoben.

Zwei Personen wurden verletzt und mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine

Klinik gebracht.

Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf über

10.000.- Euro.

Der Rückstau während der Teilsperrung belief sich in der Spitze auf rund drei

Kilometer.

Gem. Reilingen/A6: Verkehrsunfall auf A 6 mit drei Fahrzeugen; zwei Verletzte; zwei von drei Fahrstreifen blockiert; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Reilingen/A6 (ots) – Auf der A 6, zwischen der Tank- und Rastanlage

Hockenheim-West und dem Walldorfer Kreuz in Richtung Heilbronn, kam es am späten

Mittwochvormittag, kurz nach 11.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, an dem nach

ersten Erkenntnissen drei Fahrzeuge beteiligt sind. Darüber hinaus sollen zwei

Personen verletzt worden sein. Über die Schwere liegen keine Hinweise vor.

Der rechte und der mittlere Fahrstreifen sind derzeit blockiert. Der Verkehr

wird über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau

beträgt derzeit zwei Kilometer.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist beobachtet – weitere Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Am Dienstag gegen 10:30 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Straße

Wiesenplätz in der Nähe der dortigen Holzbrücke am Leimbach einen Mann hinter

einem Gebüsch, welcher den Reißverschluss seiner Hose geöffnet hatte und an

seinem Glied manipulierte. Die alarmierte Polizei konnte den Mann nicht mehr

feststellen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 65 Jahre, kräftige

Statur, ca. 175 cm groß, trug eine schwarz-blaue Winterjacke und eine blaue

Wollmütze. Möglicherweise wurde die Handlung von weiteren Personen beobachtet.

Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/71282

beim Polizeiposten Brühl oder unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Friseurgeschäft –

Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag, 05.12.2020, 16

Uhr und Dienstagmorgen, 08.12.2020, wurde in ein Friseurgeschäft in der

Ahornstraße eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Schiebetür

zur Straßenseite aufgebrochen und auseinander gedrückt. Aus einer

Registrierkasse wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die im

fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich

unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Schwetzingen (ots) – Am Dienstagabend beschädigte ein bislang unbekannter

Autofahrer eine geparkte Mercedes C-Klasse in der Carl-Benz-Straße und flüchtete

anschließend. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 17:30 und 21:15

Uhr. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen

Fahrer geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter

06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

St. Leon-Rot/Kirrlach: Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer; Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

St. Leon-Rot/Kirrlach (ots) – Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt der Polizeiposten St. Leon-Rot gegen den Fahrer eines blauen Audi A 7

mit HH-Kennzeichen.

Der noch unbekannte Fahrer soll bereits am Freitag, den 04. Dezember, gegen

13.30 Uhr, auf der K 4152 von Kirrlach in Richtung St. Leon unterwegs gewesen

sein und dabei mehrere Fahrzeuge, teilweise trotz Gegenverkehr überholt haben,

sodass diese zu Vollbremsungen gezwungen waren, um Kollisionen zu vermeiden.

Kurz vor den Ortseingang von St. Leon soll der Unbekannte zudem seinen Audi ohne

erkennbaren Grund so stark abgebremst haben, dass die hinterherfahrenden

Autofahrer ihrerseits zum starken Bremsen genötigt wurden.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem A 7 um ein

Mietfahrzeug, die Recherchen zum Anmieter sind eingeleitet. Darüber hinaus

werden weitere Geschädigte der Überhol- und Bremsvorgänge des noch unbekannten

Fahrers gesucht, darunter auch der Fahrer eines Transporters, der die Fahrweise

des Audi-Fahrers aller Wahrscheinlichkeit nach „hautnah“ miterlebte.

Diese wichtigen, aber auch andere Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Autofahrer

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten St. Leon-Rot, Tel.:

06227/88160-0 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Sinsheim-Steinsfurt: 24-Jähriger nach Einbruch in Hofladen vorläufig festgenommen

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Im Ortsteil Steinsfurt wurde am späten Montagabend

ein 24-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Er steht im dringenden Verdacht, in einen Hofladen in der „Alten Römerstraße“

eingedrungen zu sein, um Bargeld zu erbeuten.

Ein Bewegungsmelder hatte kurz nach 22.30 Uhr für Helligkeit gesorgt und die

Videoanlage des Betriebes in Gang gesetzt. Der Eigentümer verständigte sofort

die Polizei und wurde zudem selbst aktiv. Er schloss den Eindringling im

Verkaufsraum ein und konnte so gelassen das Eintreffen der Streifen abwarten,

die den 24-Jährigen festnahmen.

Das an seinem Körper versteckte Bargeld wurde sichergestellt, nach seiner

erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war während der Tatausführung ein noch

nicht näher bekannter Komplize Schmiere gestanden. Ihm war die Flucht gelungen.

Eine Fahndung nach ihm war ohne Ergebnis verlaufen.

Lobbach-Lobenfeld: Einbruch in Einkaufsmarkt; Dank Polizeihund „Maddox“ zwei Tatverdächtige festgenommen

Lobbach-Lobenfeld / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurden

zwei Personen, ein 45-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau auf frischer Tat

vorläufig festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, in einen

Einkaufsmarkt im „Neurott“ eingebrochen zu sein. Bei der zuständigen

Sicherheitsfirma wurde kurz nach Mitternacht ein Einbruchsalarm ausgelöst,

weshalb sofort insgesamt fünf Streifen entsandt wurden. Der Markt wurde umstellt

und von Schutzhund „Maddox“, einem belgischen Schäferhund von der

Polizeihundeführerstaffel Walldorf durchsucht. Versteckt hinter einem

Warenrollwaren im Lager, auf dem bereits eine große Menge Diebesgut

(Spirituosen, Lebensmittel und Süßigkeiten) deponiert war, spürte das Tier

zunächst den 45-jährigen auf, der von seinem Hundeführer festgenommen und den

Einsatzkräften vor dem Gebäude übergeben. Bei der zweiten Suche erschnüffelte

das Tier die Komplizin des 45-Jährigen, die sich auch im Lager, hinter einem

weiteren vollbeladenen Warenrollwagen zusammengekauert versteckt hatte. Wie sich

daraufhin herausstellte, wollte das Paar das Diebesgut in einem Auto

abtransportieren, das in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt war. Das Fahrzeug

wurde durchsucht und vor Ort sichergestellt. Die Verdächtigen wurden beim

Polizeirevier Neckargemünd erkennungsdienstlich behandelt und nach den ersten

polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Das Einbruchsdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Röhrenrutsche aus Plastik auf Spielplatz durch Brand zerstört – Sachschaden ca. 20.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 20 Uhr wurde die

Leitstelle der Feuerwehr von einer Zeugin über einen Brand auf dem öffentlichen

Spielplatz in der Odenwaldstraße im Stadtteil Kleingemünd verständigt. Wie sich

herausstellte, stand eine massive Röhrenrutsche aus Plastik und Teile eines

Holzturmes in Brand. Der Freiwilligen Feuerwehr Neckargemünd, die mit 14

Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, gelang es, den Brand schnell zu

löschen. Durch das Feuer wurden drei Elemente der Röhrenrutsche irreparabel

beschädigt, an dem Holzturm entstand geringer Sachschaden in Form von

Brandflecken. Durch die Stadtverwaltung, Bürgermeister Frank Volk war vor Ort,

wird der Schaden auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Turm wurde durch den Bauhof

abgesperrt.

Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass sich zum Tatzeitpunkt vermutlich zwei

oder drei Jugendliche auf dem Spielplatz aufgehalten haben sollen. Eine Zeugin

hatte gegen 19 Uhr beobachtet, dass auf dem Holzturm gezündelt worden sein soll.

Auf dem Holzturm konnten mehrere Zigarettenkippen und leere Getränkedosen, am

Fuß des Turms eine Packung Longpapers aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd, Zeugen werden

gebeten, sich unter Telefon 06223/92540 zu melden.

Sinsheim/B45: Wendemanöver verursacht Unfall

Sinsheim (ots) – Am Montag gegen 16:45 Uhr fuhr eine 59-jährige Opel-Fahrerin

auf der B45 von Hoffenheim in Richtung Sinsheim, als der Verkehr ins Stocken

geriet. Aus bislang ungeklärten Gründen wendete die Fahrerin plötzlich und

kollidierte mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Ford-Fahrer. Der Ford wurde

durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und stieß mit einem LKW

zusammen, welcher auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Beide

Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und mit Rettungswägen in

nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als

10.000 Euro. Beide Autos warne nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn von Sinsheim kommend in

Richtung Hoffenheim gesperrt.

Oftersheim/A5: Fahrrad auf Autobahn von Dachträger gefallen – Unfall verursacht

Oftersheim (ots) – Am Montag gegen 22:30 Uhr verlor ein 29-jähriger

Peugeot-Fahrer aufgrund eines technischen Defekts des Dachträgers sein Fahrrad,

als er auf der A5 in Höhe der Raststätte Hardtwald-West von Heidelberg in

Richtung Karlsruhe fuhr. Ein nachfolgender Ford-Fahrer überfuhr das Fahrrad,

wodurch an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstand. An

dem Fahrrad entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall

glücklicherweise niemand.

Ilvesheim – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Montagabend in der Zeit zwischen 16.00

und 17.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Mercedes Benz

C-Klasse, der vor einem Anwesen in der Mozartstraße geparkt war. Der oder die

Unbekannte hatte sich anschließend ohne seiner/ihrer Warte- und Feststellpflicht

nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von über 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder

zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Ladenburg, Telefon 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

Sankt Leon/L546: LKW umgekippt – Sperrung der L 546 aufgehoben// Pressemitteilung Nr.2

Sankt Leon (ots) – Nach einem Verkehrsunfall im Bereich Sankt Leon sind die

Abschleppmaßnahmen abgeschlossen und die Sperrung der L 546 aufgehoben. Die

Fahrbahn zwischen Sankt Leon und Reilingen ist seit 01.30 Uhr wieder frei

befahrbar.