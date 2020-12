Heidelberg: Verdacht des Subventionsbetruges („Soforthilfe Corona“); Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen eine 42-jährige Frau

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalt-schaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, der Zentralstelle

für Finanzermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des

Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich der dringende

Verdacht ergeben, dass eine 42-jährige Frau aus Heidelberg als Inhaberin eines

Einzelunternehmens zu Unrecht die Gewährung einer Soforthilfe für besonders

geschädigte Unternehmen, Soloselbständige und Angehörige freier Berufe, der

sogenannten „Soforthilfe Corona“, in Höhe von 9.000.- Euro beim Ministerium für

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg beantragte und erhielt.

Die Frau hatte zwar ein Einzelunternehmen behördlich angemeldet. Es besteht

jedoch der dringende Verdacht, dass dieses schon spätestens seit Anfang 2019 –

also lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie und lange vor dem 31.12.2019 als für

die Beantragung der „Soforthilfe Corona“ relevantem Stichtag – keine oder

allenfalls geringfügige Umsätze erzielt und sich bereits damals in

wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden gehabt habe. Dies sei der

Tatverdächtigen auch klar gewesen.

Die Beschuldigte war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Betruges

rechtskräftig verurteilt worden.

Am Montag, den 07. Dezember, wurde die 42-Jährige der Ermittlungsrichterin beim

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen

Wiederholungsgefahr erließ und diesen zunächst in Vollzug setzte. Die

Tatverdächtige wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mittlerweile wurde der Haftbefehl nach Leistung einer Sicherheit durch die

Beschuldigte außer Vollzug gesetzt und diese bis auf Weiteres wieder

freigelassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Betrugsdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg-Emmertsgrund: Einbruch in Hotelfachschule – Vier Jugendliche vorläufig festgenommen

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Nach einem Einbruch in eine Hotelfachschule am

Montagabend konnten im Rahmen der Fahndung vier tatverdächtige Jugendliche im

Alter von 16 Jahren vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigem

Ermittlungsstand verschafften sich die Jugendlichen unbefugt auf bislang

unbekannte Weise Zugang zum Gebäude. Dort entwendeten sie verschiedene

Gegenstände und beschädigten mutwillig mehrere Türen.

Gegen 18 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über Personen, welche sich im

Gebäude aufhielten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, konnten vier

tatverdächtige Jugendliche vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der

ersten polizeilichen Maßnahmen wurden alle in die Obhut ihrer

Eltern/Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Emmertsgrund.

Heidelberg-Rohrbach / Mannheim-Neckarau: Einbrüche in Pizza-Lieferdienste – Polizei sucht Zeugen

Mannheim / Heidelberg: (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen in

Mannheim / Heidelberg: (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen in

Filialen einer Pizza-Lieferdienst-Kette ein und entwenden Bargeld aus der Kasse.

Am Montagmorgen gegen 4 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter

unberechtigt Zutritt zu einer Pizza-Filiale in der Rathausstraße in HD-Rohrbach.

Ins Innere der Verkaufsräume, die sich im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses

befinden, gelangten die Unbekannten, indem sie ein Fester aufhebelten. Bei dem

Diebesgut handelt es sich um eine Geldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe.

Am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr drang ein unbekannter Täter in die Filiale

desselben Pizza-Lieferdienstes in der Luisenstraße in MA-Neckarau ein und

entwendete Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aus der Kasse. Zugang

verschaffte sich der unbekannte Einbrecher, indem er die Eingangstüre mit einem

unbekannten Werkzeug aufhebelte. Laut Aussage einer Zeugin soll der unbekannte

Mann ca. 180 cm groß und mit dunkler Winterjacke mit Fellkapuze, schwarzen

Handschuhen und Sportschuhen bekleidet gewesen sein.

In beiden Fällen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen und über die Zentrale Kriminaltechnik

eine Spurensuche veranlasst. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den

unbekannten Tätern bzw. dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.n Bargeld aus der Kasse.

