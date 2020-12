Karlsruhe – Alkohol- und Drogenkontrollen in

Karlsruhe-Hagsfeld

Karlsruhe (ots) – Bei einer Alkohol- und Drogenkontrolle am Dienstagnachmittag

in Karlsruhe-Hagsfeld stand keiner der kontrollierten Fahrzeugführer unter dem

Einfluss berauschender Mittel. Allerdings nutzten mehrere Fahrer das Handy oder

waren nicht angeschnallt.

Beamte der Verkehrspolizei betrieben in der Zeit zwischen 12 bis 17 Uhr in der

Brückenstraße eine Kontrollstelle und überprüften dabei mehrere Fahrzeuge.

Erfreulich war hierbei, dass keiner der kontrollierten Fahrzeugführer unter dem

Einfluss von Alkohol- oder sonstiger Betäubungsmittel stand. Allerdings

gelangten sieben Fahrzeugführer zur Anzeige, da sie ihr Mobiltelefon während der

Fahrt nutzten. Weitere fünf Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt und

gelangten daher ebenfalls zur Anzeige. Ein Fahrzeug musste zudem aufgrund

technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen werden.

Alkoholbedingt den Ausstieg verpasst

Mannheim (ots) – Dienstagmittag forderte die Deutsche Bahn eine Streife der

Bundespolizei an, da ein Mann die Regionalbahn in Mannheim nicht verlassen

wollte.

Nachdem der Triebfahrzeugführer die Bahn nach Fahrtende auf ein Abstellgleis

fuhr, stellte er den Mann im sonst verlassenen Zug fest. Er forderte den

31-Jährigen auf, auszusteigen. Neben mehreren Beleidigungen und Pöbeleien die

dieser von sich gab, machte der Sitzenbleiber jedoch nicht den Eindruck, der

Aufforderung nachkommen zu wollen. Durch die Bundespolizisten musste dem stark

alkoholisierten und weiterhin pöbelnden Mann aus dem Zug geholfen werden. Die

alkoholbedingten Ausfallerscheinungen führten schließlich auch zur

Gewahrsamnahme des Mannes. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen

Wert von etwa 3 Promille.

Nach einigen Stunden Schlaf konnte er die Dienststelle am Folgetag wieder

verlassen. Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung und

Hausfriedensbruch verantworten.

Bundespolizist bei Kontrolle verletzt, bedroht und beleidigt

Mannheim (ots) – Nachdem ein 43-Jähriger Mann Dienstagnachmittag im Mannheimer

Hauptbahnhof kontrolliert wurde, verletzte er bei Widerstandshandlungen einen

Bundespolizisten am Finger und bedrohte die Beamten massiv.

Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle stellten die Beamten in der Jacke des

Mannes Betäubungsmittel fest. Auf die Drogen angesprochen, versuchte der

43-jährige Deutsche, sich weiteren polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, was zu

seiner Festnahme führte. Beim geleisteten Widerstand kam es zur Verletzung eines

Beamten, der seinen Dienst aber fortsetzen konnte.

Auf dem Weg zur Dienststelle hielt der 43-Jährige nicht mit Beleidigungen und

Bedrohungen gegen die eingesetzten Beamten an sich. Er hatte sich auch beim

Verlassen der Dienststelle noch nicht ganz beruhigt. Gezielte Drohungen gegen

die Beamten hielten bis zuletzt an.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Karlsruhe – Schlechter Scherz führte zu größerem Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Ein übler Scherz eines 17-Jährigen und dessen gleichaltriger

Freundin führte am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe.

Eine Freundin der 17-Jährigen erhielt gegen 22.00 Uhr auf ihr Mobiltelefon ein

Video übermittelt, das die 17-Jährige gefesselt und geknebelt zeigte. In der

Annahme, dass sich ihre Freundin in einer Notsituation befand, verständigte sie

die Polizei. Kurz darauf erhielt sie eine erneute Mitteilung, diesmal vom

17-Jährigen Freund, in der er ankündigte, seiner Freundin etwas antun zu wollen.

Die Wohnadresse des 17-jährigen Freundes in Karlsruhe, bei dem die 17-Jährige zu

Besuch war, war zunächst nicht bekannt, lediglich dessen Vorname. Durch

umfangreiche Ermittlungen konnte die Wohnung in der Nordweststadt ausfindig

werden. Nach zunächst telefonischer und anschließender persönlicher

Kontaktaufnahme mit den beiden 17-Jährigen gegen 23.20 Uhr stellte sich dann

heraus, dass es sich um einen üblen Scherz gehandelt hatte. Beide gaben an, dass

sie nicht davon ausgingen, dass die Freundin dies ernst nehmen würde. Dieser

schlechte Scherz führte schließlich zu einem größeren Polizeieinsatz an dem 12

Streifenwagen beteiligt waren. Derzeit wird geprüft ob die beiden 17-Jährigen

für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen.

Karlsruhe – BMW X5 und Range Rover aus Hofeinfahrten gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am frühen Montagmorgen sowie in der Nacht zum

Mittwoch zwei hochwertige Fahrzeuge aus den jeweiligen Hofeinfahrten entwendet.

Zwischen 00:15 Uhr und 07.15 Uhr haben Diebe den in der Neureuter Pralinenstraße

abgestellten BMW X5 gestohlen. Vermutlich durch Überwinden des elektronischen

Schlosses war der weiße SUV mit dem Kennzeichen KA-AI 967 im Wert von rund

58.000 Euro in die Hände der Autodieb gelangt.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Nacht auf Mittwoch. Hier haben die

Täter zwischen 23:30 Uhr und 06:30 Uhr in der Straße „Im Herrschaftsbruch“ in

Weingarten zugeschlagen. Vermutlich haben auch hier die Diebe das elektronische

schloss des Range Rovers mit dem Kennzeichen KA-KP 7770 im Wert von rund 89.000

Euro gestohlen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721/666-5555 mit der

Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher – Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab, beschädigt eine Schutzplanke und flüchtet

Karlsruhe (ots) – Aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein

Unbekannter wahrscheinlich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 3575 von der

Fahrbahn ab und verursachte an einer Schutzplanke einen geschätzten Sachschaden

von 3000 Euro. Anschließend flüchtete er.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Unbekannter mit seinem Pkw, vermutlich

einem schwarzen Audi Q7, auf der K 3575 von Bruchsal kommend in Fahrtrichtung

Kronau unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er am

Kreisverkehr an der Abfahrt Stettfeld rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er

mit der neben der Fahrbahn angebrachten Schutzplanke zusammen. Der starke

Aufprall riss die Schutzplanke aus deren Verankerung.

Anhand diverser an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteilen und anderen

Spuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug

um einen schwarzen Audi Q7 handelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug

geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der

Telefonnummer 07253/8026-0 in Verbindung zu setzen.

Forst – Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte gelangten in Forst zwischen Montagabend und

Dienstagmittag in eine Wohnung, die sie durchsuchten, aber offensichtlich nichts

entwendeten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten zwischen Montagabend

18:40 Uhr und Dienstagmittag 12:30 Uhr durch eine unverschlossene Zugangstür in

ein Mehrfamilienhaus. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten sie die

Wohnungstür und durchsuchten mehrere Schränke, um anschließend auf dem gleichen

Weg zu flüchten.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer unter Kokaineinfluss unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag fuhr ein 19-Jähriger unter der Wirkung von

Kokain mit einem Pkw auf der Reichardtstraße in Durlach.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 15:00 Uhr konnten bei dem

19-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel erlangt werden. Ein

freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain. Nach einer

Blutentnahme wurden die Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen.

Ettlingen – Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde eine 32-jährige Frau bei einem

Verkehrsunfall auf der Landesstraße 562, Albtalstrecke, am Dienstagmittag gegen

12 Uhr.

Die 32-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Albtalstrecke von Bad Herrenalb kommend

in Richtung Ettlingen. An der Einmündung der Busenbacher Straße schaltete die

Ampelanlage auf Gelblicht um und die Frau hielt an. Ein hinter ihr fahrender

29-jähriger Fahrzeugführer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das

stehende Fahrzeug der Frau auf. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 5000 Euro.

Karlsruhe – Wohnungseinbrüche in Rüppurr und Heidenstückersiedlung – Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit und Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen

Karlsruhe (ots) – Zu zwei Wohnungseinbrüchen, die am Dienstagabend in den

Stadtteilen Rüppurr und in der Heidenstückersiedlung angezeigt wurden, bittet

die Kriminalpolizei Karlsruhe um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Zunächst drangen unbekannte Täter zu nicht näher bestimmbarer Zeit vor 17.00 Uhr

in ein Einfamilienhaus in der Karlsruher Heidenstückersiedlung ein. An der

rückwärtigen Gebäudeseite des im Schöllkopfweg gelegenen Hauses war das

Küchenfenster eingeschlagen worden, um in die Wohnung zu gelangen. Im

Erdgeschoss durchwühlten der oder die Täter Schränke und Schubladen. Ob dabei

Beute gemacht wurde, ließ sich bislang nicht klären.

Ein weiterer Wohnungseinbruch verübten Unbekannte zwischen 14.00 Uhr und 19.25

Uhr in der Tulpenstraße in Karlsruhe-Rüppurr. Mit einem SKarlsruhe – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen im Karlsruher Stadtteil Durlach

ereignete.

Gegen 08:10 Uhr fuhr die 18 Jahre alte Unfallverursacherin auf der Straße

Nonnenbühl. Im Kreuzungsbereich zur Rittnerstraße übersieht sie beim

Linksabbiegen den querenden Golf und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise

wurde bei dem Zusammenstoß keiner der Beteiligten verletzt.

tein wurde die

Terrassentür eingeschlagen und in der Folge zwei übereinanderliegende Wohnungen

nach Wertgegenständen durchsucht. Auch hier ist noch unklar, was genau gestohlen

wurde.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe verzeichnet seit Ende Oktober mit dem Wechsel in

die sogenannte dunkle Jahreszeit allein in Rüppurr – trotz verstärkter

Überwachungs-und Präsenzmaßnahmen der Polizei – insgesamt zwölf

Wohnungseinbrüche.

Die Bevölkerung wird vor diesem Hintergrund zu Tageszeiten und insbesondere in

der Dämmerung um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Dabei sollte auch stets ein

wachsames Auge im eigenen Wohnviertel und in die Nachbarschaft gehalten und bei

verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei unter Notruf 110 informiert

werden.

Ettlingen – Einbruch in Jugendzentrum

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte, in der Nacht von

Montag auf Dienstag, Gegenstände aus dem Kinder- und Jugendzentrum ‚Specht‘ zu

entwenden. Hierzu drückte er im Zeitraum von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 7.45

Uhr, ein vermutlich nicht verschlossenes Toilettenfenster auf und gelangte so

ins Innere des Gebäudes im Rohrackerweg.

Dann verließ er den Sanitärbereich um durch das Treppenhaus die Büros im 1.

Obergeschoss zu erreichen. Die Tür zu den Büros hielt den Hebelversuchen stand,

auch im Besprechungsraum im Dachgeschoss fand der Unbekannte augenscheinlich

nichts.

An der Bürotür entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro. Ob und

beziehungsweise was entwendet wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Bruchsal – Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 81-Jährige am

Dienstagnachmittag in Bruchsal. Ein bislang Unbekannter klingelte gegen 16.10

Uhr an der Wohnungstür der Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in der

Huttenstraße wohnt. Er gab sich als neuer Hausmeister aus und bot der Seniorin

an, dass er ihr seine direkte Erreichbarkeit aufschreiben wolle, falls sie seine

Hilfe benötigen würde. Als die Frau in die Wohnung ging um Stift und Zettel zu

holen, folgte ihr der Mann. Kurz darauf verließ der angebliche Hausmeister die

Wohnung, da er etwas in seinem Auto vergessen hätte. Die 81-Jährige stellte dann

fest, dass zwei Geldbörsen, die sie im Wohnzimmer verwahrt hatte, fehlten. Der

angebliche Hausmeister wird als ca. 170 cm groß und ca. 30 – 40 Jahre alt

beschrieben. Er hatte schwarze, halblange, lockige Haare und trug einen weißen

Mund-Nasen-Schutz. Der Täter sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Paketzusteller beleidigt und getreten

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde in der

Karlsruher Kaiserallee ein Paketzusteller, vermutlich vom Lebensgefährten der

Paketempfängerin, beleidigt und getreten.

Der Geschädigte wollte in einem Hochhaus ein Paket zustellen. Da die Empfängerin

sehr weit oben wohnt und unglücklicherweise der Fahrstuhl ausgefallen war, bat

er die Dame wohl, ins Erdgeschoss zu kommen, um dort ihr Paket abzuholen. Sie

wollte das nicht, woraufhin sich ein Streitgespräch über die Gegensprechanlage

entwickelte.

Nach einigen Minuten kam der Beschuldigte, vermutlich der Lebensgefährte der

Paketempfängerin, und beleidigte den Geschädigten. Außerdem trat er ihm

augenscheinlich gegen das Bein, woraufhin dieser Schmerzen verspürte. Das Paket

nahm der Beschuldigte an sich und verschwand wieder.

Der geschädigte Paketzusteller stellt Strafantrag wegen Körperverletzung und

Beleidigung. Die Ermittlungen zur Person des Beschuldigten dauern an,

Karlsruhe – Unbekannter zündet Anhängerplane an

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend die Plane von

einem in der Wilhelm-Bauer-Straße abgestellten Fahrzeuganhänger angezündet.

Kurz vor 19 Uhr wurde das Feuer durch den Eigentümer entdeckt. Durch die

alarmierte Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der

durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugen die im Bereich der Wilhelm-Bauer-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht

haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Telefonnummer 0721/6663611 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Frontscheibe eines Pkw zerstört – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Hildastraße in Ettlingen wurde am Dienstag, zwischen 10

und 12 Uhr, die Frontscheibe an einem geparkten Pkw zerstört.

An zwei Stellen wurde die Scheibe derart beschädigt, dass entweder mit einem

Stichwerkzeug oder einem runden Gegenstand hantiert wurde. Das Fahrzeug, Marke

Toyota, war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

0243/32000 entgegen.

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Tatverdächtige nach sogenanntem „Rip-Deal“ ermittelt

Karlsruhe (ots) – Anfang Oktober 2020 kam es in der Karlsruher Südweststadt zu

einem Betrugsdelikt in Form eines sogenannten „Rip-Deals“. Zwei 40 und 34 Jahre

alte männliche Tatverdächtige, die von einem 13-jährigen Kind begleitet wurden,

sollen den Geschädigten bewusst wahrheitswidrig vorgespiegelt haben, eine

Immobilie erwerben und dort ein Seniorenheim einrichten zu wollen. Ferner sollen

sie angegeben haben, dass sie für die Bezahlung der Immobilie zwar über

ausreichend Barmittel in Höhe von 500.000 Euro verfügten, es sich hierbei jedoch

ausschließlich um 500-Euro-Scheine handele, die von dem angeblichen Verkäufer

der Immobilie nicht akzeptiert würden. Durch geschickte Gesprächsführung sollen

die Beschuldigten im weiteren Verlauf die Geschädigten überredet haben, ihnen

ihre Ersparnisse in Höhe von 161.500 EUR zur Anzahlung des vermeintlichen

Immobilienkaufs zu überlassen. Im Gegenzug erhielten die Geschädigten die

vermeintlichen in 500-Euro-Scheinen gestückelten 500.000 Euro in einem Koffer

als Pfand. Im Nachgang stellten die Geschädigten fest, dass sich in dem Koffern

neben 5.000 Euro in bar nur lilafarbenes Papier befand.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe ist es gelungen,

die Tatverdächtigen zu identifizieren. Am 4. Dezember 2020 konnten der

40-jährige Tatverdächtige sowie dessen mutmaßlicher Sohn mit Unterstützung der

Duisburger Polizei in Duisburg vorläufig festgenommen werden.

Der 40-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das

13-jährige Kind blieb aufgrund seiner Strafunmündigkeit auf freiem Fuß.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden diverse Beweismittel

einschließlich hoher Bargeldbeträge sichergestellt. Im Keller eines Wohnanwesen

konnte zudem eine professionell betriebene Indoor-Plantage zum Anbau von

Marihuana aufgefunden sowie eine unbeteiligte Person angetroffen werden, die in

einem gesonderten Verfahren bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Aufenthaltsort des weiteren Tatverdächtigen,

werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe fortgeführt. Die weiteren Ermittlungen

hinsichtlich der aufgefundenen Indoor-Plantage wurden von der Kriminalpolizei in

Duisburg übernommen.

Bretten – Beim Rückwärtsfahren mit Fußgänger kollidiert

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 31 Jahre alter Fußgänger, als er am

späten Montagmorgen von einem Transporter übersehen wurde und dabei

glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug.

Gegen 11:10 Uhr wollte der 27 Jahre alte Logistik-Fahrer mit seinem Fahrzeug

rückwärts aus einem Firmengelände in der Straße „Langenmorgen“ in Bretten

fahren. Hierbei übersah er den unmittelbar hinter dem Fahrzeug stehenden

31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger zu Boden und zog sich

leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten

Rettungsdienst wurde der Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ettlingen – Deutlicher Anstieg der Fußgängerunfälle im südlichen Landkreis Karlsruhe

Ettlingen (ots) – Während im nördlichen Landkreis wie auch im Stadtbezirk von

Karlsruhe bisher in 2020 größtenteils deutlich rückläufige Zahlen bei den

verunglückten Fußgängern feststellbar sind, verzeichnet das Polizeipräsidium

Karlsruhe im südlichen Landkreis einen erheblichen Anstieg. In Karlsruhe – Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht

Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag verursachte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer

in Karlsruhe einen Auffahrunfall.

Der 72-Jähriger fuhr gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Mitteltorstraße auf

den Pkw einer verkehrsbedingt wartenden 34-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht der Alkoholbeeinflussung. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Nach

einer im Polizeirevier durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein des

72-Jährigen in Verwahrung genommen.ie Zahl der

Schwerverletzten von zwei auf sechs angestiegen.

„Die mehrjährige Auswertung der Fußgängerunfälle zeigt, dass der Monat mit der

höchsten Zahl an verunglückten Fußgängern der Dezember ist. Auch damit fällt der

südliche Landkreis Karlsruhe auf, so Joachim Zwirner, Leiter des Verkehrsstabes

beim Polizeipräsidium Karlsruhe.

Auf der Suche nach den Ursachen dieser Häufung im Dezember unter

Berücksichtigung von Gemeinsamkeiten ergab die Analyse, dass sehr viele dieser

Unglücksfälle bei der Erledigung von Einkäufen in Zusammenhang zu bringen sind.

„Vielleicht auch mit einer gewissen vorweihnachtlichen Hektik“, so Joachim

Zwirner. „Wir haben festgestellt, dass sogar auf den Parkplätzen großer

Supermärkte Fußgänger durch ausparkende Autos angefahren werden, aber auch beim

Abbiegen über Gehwege auf solchen Parkplätzen. Hinzu kommt die länger

herrschende Dunkelheit bei häufig trübem oder regnerischem Wetter.“

Deshalb rät die Polizei den Autofahrern, gerade in der dunklen Jahreszeit und

speziell im Einkaufsverkehr auf oft dunkel gekleidete Fußgänger zu achten.

„Die freie Sicht aus dem Auto heraus ist hierbei besonders wichtig. Hierzu

gehört, dass die Scheiben nicht beschlagen oder gar vereist sind. Auch Einkäufe

sollten sich im Fahrzeuginneren nicht so weit stapeln, dass die Fenster verdeckt

werden. Dies gilt insbesondere auch für die Heckscheibe.

Darüber hinaus sollte man sich beim Rückwärtsfahren nicht ausschließlich auf die

elektronische Einparkhilfe verlassen, sofern das Fahrzeug darüber verfügt. Wenn

diese bei plötzlich auftauchenden Fußgänger Alarm schlägt, kann oft nicht mehr

rechtzeitigt reagiert werden,“ so Gunther Lipp, Revierleiter des Polizeireviers

Ettlingen.

Für alle Fußgänger empfiehlt die Polizei, möglichst helle Bekleidung oder

beispielsweise zumindest reflektierende Armbänder zu tragen. Zudem sollte die

Sicht, etwa durch einen Regenschirm, nicht verdeckt sein.

Besondere Gefahr droht auch durch Ablenkung, zum Beispiel lassen sich viele von

ihrem Smartphone vom Verkehrsgeschehen ablenken. Es ist immer damit zu rechnen,

dass man von Autofahrern nicht gesehen oder wahrgenommen wird. Daher sollten

sich Fußgänger im Straßenverkehr und besonders auf Parkplätzen sehr umsichtig

und stets wachsam bewegen.

Bruchsal – 32-Jähriger versuchte sich Kontrolle zu entziehen

Karlsruhe (ots) – Montagnacht versuchte ein 28-Jähriger, der ohne Fahrerlaubnis

mit einem Pkw unterwegs war, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen.

Eine Streife erkannte gegen 22.30 Uhr auf der Durlacher Straße den 28-Jährigen,

der derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt, als Fahrer in einem entgegenkommenden

Pkw. Nach erkennen der Polizei beschleunigte der 28-Jährige den Pkw und konnte

zunächst flüchten. An der Kreuzung zur Bundesstraße 35 sahen die Beamten den

Mann, der nun zu Fuß unterwegs war. Dieser warf, als er die Streife sah, einen

Beutel in ein Gebüsch. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der

Mann unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. In dem weggeworfenen

Beutel befanden sich mehrere kleine Päckchen mit Rauschgift. Sein Pkw konnte auf

einem nahegelegenen Parkplatz lokalisiert werden. Der Beschuldigte wurde auf die

Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme wurde der Fahrzeugschlüssel

beschlagnahmt.

Beleidigung am Bahnhof Mühlacker

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mühlacker (ots) – Am vergangenen Sonntag (6. Dezember) kontrollierte eine

Streife der Bundespolizei einen 20-jährigen Mann am Bahnhof in Mühlacker, weil

dieser zuvor eine Zugbegleiterin beleidigt hatte.

Auf der Fahrt von Pforzheim nach Mühlacker wurde der Mann laut erster Aussage

der geschädigten Zugbegleiterin auf die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung

im Zug hingewiesen. Nachdem der 20-jährige Ungar zudem keine gültige Fahrkarte

vorweisen konnte, verhielt er sich der 50-jährigen Geschädigten gegenüber

aggressiv und beleidigte sie. Er verließ beim nächsten Halt kurzfristig den Zug,

um sich doch noch schnell ein Ticket nachzukaufen.

Eine Unterstützungsstreife der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart war

zu diesem Zeitpunkt im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich eingesetzt. Die Beamten

wurden auf den 20-Jährigen aufmerksam, als dieser gerade wütend den

Fahrausweisautomaten anschrie. Im Anschluss an eine erste Befragung, wurde der

Mann zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen auf das Polizeirevier

Mühlacker verbracht. Von dort aus konnte er anschließend seine Reise fortsetzen.

Ettlingen – Fahrradfahrerin von Pkw angefahren und verletzt

Karlsruhe (ots) – Diverse, leichtere Verletzungen zog sich eine 56-jährige

Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Montag, gegen 12 Uhr, in der Middelkerker

Straße in Ettlingen zu.

Sie befuhr den Radweg entlang der Middelkerker Straße von Ettlingenweier kommend

in Richtung Ettlingen. Eine 77-jährige Pkw-Führerin fuhr parallel dazu auf der

Straße. Die 77-Jährige wollte mit ihrem Pkw rechts in den Parkplatz beim

Schulzentrum einbiegen und übersah dabei die geradeaus fahrende Radfahrerin. Es

kam zum Unfall bei dem die Radfahrerin verletzt wurde. Sie begab sich

selbständig in ärztliche Behandlung.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der Haftrichter beim

zuständigen Amtsgericht am Sonntag Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Deutschen.

Der wohnsitzlose Beschuldigte soll am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn

seine Füße auf den Sitz gelegt haben, woraufhin er von einem 41-jährigen Mann

angesprochen wurde. Diesen 41-Jährigen soll der Beschuldigte daraufhin beleidigt

und bedroht haben. Als der Geschädigte sich an den Fahrer der Straßenbahn

wandte, damit dieser die Polizei verständige, soll der Beschuldigte ihm gefolgt

sein und versucht haben, den Geschädigten zu schlagen und zu treten. Nachdem er

mit Hilfe eines weiteren Fahrgastes schließlich aus der Straßenbahn befördert

worden war, soll der Beschuldigte sodann den Hitlergruß gezeigt, gegen die Bahn

getreten sowie weitere Bedrohungen von sich gegeben haben.

Eine herbeigerufene Polizeistreife konnte den 28-Jährigen in der Nähe

feststellen und vorläufig festnehmen. Hierbei soll der Beschuldigte die

Polizeibeamten massiv beleidigt haben.

Bad Schönborn – Diebstahl aus einer Wohnung

Karlsruhe (ots) – In Langenbrücken betrat ein bislang Unbekannter am frühen

Montagmorgen eine Wohnung durch eine nicht geschlossene Wohnungstür und

entwendete diverse Gegenstände.

Zwischen 02:30 Uhr und 11:00 Uhr hatte der Geschädigte seine Wohnung verlassen

und dabei seine Wohnungstür nicht vollständig zugezogen. So konnte der

Unbekannte die Wohnung ohne Hindernisse betreten und Bargeld sowie diverse

elektronische Geräte entwenden.

Karlsruhe – Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 44-Jähriger Fußgänger zog sich am Montagmorgen bei einem

Verkehrsunfall in Karlsruhe leichte Verletzungen zu.

Ein 56-Jährige Pkw-Fahrer war gegen 08:30 Uhr auf der Greschbachstraße

unterwegs. Beim Abbiegen auf den Herdweg achtete er nicht auf den Fußgänger, der

die Straße an einer grünen Ampel überqueren wollte und stieß mit ihm zusammen.

Seine Verletzungen mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Karlsruhe – Hotelgäste werden im Schlaf von Einbrechern überrascht

Karlsruhe (ots) – Zwei Hotelgäste sind am späten Montagabend in ihrem

Hotelzimmer in der Bürgerstraße von zwei Einbrechern überrascht worden. Wie die

Täter in den Raum gelangten ist bislang unklar.

Kurz vor 23:00 Uhr erwachte die 57-Jährige aufgrund von Geräuschen in ihrem

Zimmer und erkannte die zwei Diebe die daraufhin schlagartig die Flucht über das

Treppenhaus ergriffen. Zuvor nahmen sie aber eine Umhängetasche sowie eine

Handtasche abgestellt waren an sich. Wie die Täter in das Zimmer gelangten ist

bislang noch unklar. Aufgrund der Dunkelheit ist lediglich bekannt, dass es sich

um zwei männliche Personen handelte die ca. 170 cm groß waren. Bei dem Diebesgut

handelt es sich um eine grüne Adidas-Umhängetasche sowie um eine braune

Damenhandtasche.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist dringend auf der Suche nach Zeugen

die gebeten werden sich unter der Telefonnummer 0721/666 3311 zu melden.

Karlsruhe – 54-jähriger wird am Bahnhofsvorplatz von Trio beraubt

Karlsruhe (ots) – Ein 54-jähriger Mann aus der Schweiz ist am Monat kurz vor

13.00 Uhr an der Haltestelle des Karlsruher Bahnhofsvorplatzes Opfer eines allem

Anschein nach geschickt eingefädelten Raubes geworden.

Wie die bisherigen polizeilichen Feststellungen ergaben, wurde der 54-Jährige

zunächst von einem jungen Mann angesprochen und in akzentfreiem Deutsch nach

einer Zigarette gefragt. Obwohl er diesem Wunsch nachkam, habe der Unbekannte

plötzlich unverständliche Worte von sich gegeben und den 54-Jährigen mit flachen

Händen heftig gegen die Brust gestoßen.

Im selben Augenblick griff der Begleiter des Bittstellers in die Jackentasche

des aus dem Gleichgewicht geratenen Opfers und stahl ihm seine Geldbörse mit

Scheingeld in Höhe von insgesamt 200 bis 300 Euro wie auch Schweizer Franken.

Anschließend flüchtete der Täter mit einem dritten mutmaßlichen Komplizen, der

zuvor offenbar „Schmiere“ gestanden war.

Eine Polizeifahndung führte nicht zur Ergreifung des vermeintlichen Trios, das

nach Einschätzung des Opfers von der Erscheinung her aus Nordafrika stammen

könnte. Zwei Personen werden von kleinerer Statur mit komplett schwarzer

Kleidung beschrieben. Einer davon trägt lockiges Haar und hat eine Tätowierung

am Hals.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe führt die weiteren Ermittlungen

und schließt nicht aus, dass diese Personen für andere, noch ungeklärte

Raubtaten im Karlsruher Stadtgebiet in Frage kommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Unfallflucht auf der Bundesstraße – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich auf der

Bundesstraße 3, von der Landesstraße 605 aus Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung

Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd, ein Unfall mit drei Beteiligten Pkw. Der

Unfallort liegt kurz nach der Ampelanlage am Minidrom, an der Fahrbahnverengung

Richtung Ettlingen-Seehof.

Ein dunkler SUV bremst vermutlich ohne ersichtlichen Grund ab, sodass der hinter

ihm fahrende 20-jährige Fahrer eines Daimler-Benz nicht mehr abbremsen kann und

auf den SUV auffährt. Ein weiterer nachfolgender Fahrzeugführer eines Volvo kann

ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fährt auf den Daimler-Benz auf.

Der vorausfahrende dunkle SUV fährt ohne anzuhalten weiter. Von diesem Fahrzeug

ist lediglich ein Kennzeichenfragment bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich des

flüchtigen Fahrers wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter

0721/944-840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Klempner fordert Wucherbetrag

Karlsruhe (ots) – Ein bislang noch unbekannter Klempner hat am Freitagabend von

einer 22-Jährigen einen Wucherbetrag verlangt.

Die 22-Jährige suchte in den späten Abendstunden über das Internet nach einem

Klempner, da sie erhebliche Probleme mit dem Abwasser im Badezimmer hatte. Über

eine Notdienstnummer wurde ihr ein vermeintlicher Klempner vermittelt. Etwa eine

Stunde später erschienen zwei Handwerker in ihrer Wohnung, welche den Schaden

nur mehr oder minder behoben und anschließend eine Rechnung von fast 1.000 Euro

forderten. Eine Recherche im Internet durch die Geschädigte selbst ergab, dass

es sich bei der vermeintlichen Firma um Betrüger handelt.

Die Polizei rät deshalb in solchen Fällen, sich eine Firma in der Nachbarschaft

zu suchen. Sie können einen Festpreis vereinbaren, definieren, was genau gemacht

werden soll, auf Zuschläge achten und nur das bezahlen, was vereinbart wurde.

Bei der Suche im Internet findet man meist als erstes beworbene Seiten, die oft

professionell aussehen und gerade damit in die Irre führen. Vergewissern Sie

sich über die Seriosität des Anbieters. Sobald Sie sich durch den anwesenden

Servicemitarbeiter eingeschüchtert, betrogen oder bedroht fühlen, sollte Sie

nicht zögern die Polizei zu rufen.

Karlsruhe – Technische Störungen behoben

Karlsruhe (ots) – Die seit den frühen Morgenstunden bestehenden technischen

Schwierigkeiten am Dienstgebäude des Polizeinotrufs beim Polizeipräsidium

Karlsruhe sind nun gänzlich behoben.

Anrufe beim Polizeinotruf gehen nun wieder direkt beim Polizeipräsidium

Karlsruhe ein, ohne umgeleitet zu werden. Zu Einschränkungen bei der

Erreichbarkeit der -110 kam es nicht.

Karlsruhe – Erneute Schwerpunktkontrolle zur Maskenpflicht im ÖPNV

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Die Polizei Karlsruhe und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) haben heute

Vormittag in der Fächerstadt eine weitere Schwerpunktkontrolle zur Maskenpflicht

im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt. Die gemeinsame Aktion war Teil einer

deutschlandweiten Aktionswoche, bei der Polizei und Ordnungsbehörden die

Einhaltung der Maskenpflicht an belebten Orten und im öffentlichen Raum

kontrollieren. Angesichts der weiter hohen Corona-Infektionszahlen hatten sich

Bund und Länder vergangene Woche darauf verständigt, die Maskenkontrollen in

Fußgängerzonen, im Einzelhandel, der Gastronomie oder auch im öffentlichen

Nahverkehr zu verstärken.

Bei der heutigen Kontrolle in Karlsruhe, die sich vor allem auf die

Fußgängerzone im Innenstadtbereich inklusive den Haltestellen-Bereichen

konzentrierte, setzte die Polizei rund ein Dutzend uniformierte Beamte ein. „Wir

führen diese Kontrollen mit hohem Personaleinsatz nun schon seit einigen Wochen

durch“, erklärt die Karlsruher Polizeipräsidentin Caren Denner. „Auch wenn sich

der Großteil der Bevölkerung vorbildlich an die Maskenpflicht hält, ist einigen

Bürgern der Ernst der Lage leider immer noch nicht bewusst. Deshalb sind diese

Kontrollen notwendig. Mit unserer Präsenz wollen wir dazu beitragen, dass die

Maskenpflicht konsequent von allen Menschen eingehalten wird und so die

Infektionszahlen hoffentlich schon bald wieder zurückgehen“, sagte Denner. Mit

der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 1. Dezember besteht

eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum überall

dort, wo mehrere Personen zusammentreffen und der Mindestabstand nicht

eingehalten werden kann. Die Festlegung der Orte und der zeitlichen Beschränkung

erfolgt durch Städte und Gemeinden. Mit bis zu 250 Euro können Verstöße gegen

die Maskenpflicht geahndet werden.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) unterstützte heute die Polizei bei der

vierstündigen Kontrollaktion mit seinen Fahrausweisprüfern und legte den Fokus

dabei auf die Durchsetzung der Maskenpflicht in den Stadt- und Trambahnen auf

den Streckenabschnitten zwischen Durlacher Tor, Europaplatz und Hauptbahnhof.

„Die allermeisten Fahrgäste verhalten sich solidarisch und verantwortungsvoll

und tragen eine Maske. Das haben bereits die vorgegangenen Kontrollaktionen der

vergangenen Wochen gezeigt“, betont KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon.

„Wir wollten mit dieser Kontrollaktion aber die fünf Prozent der Fahrgäste

sensibilisieren, die leider nicht konsequent die Maskenpflicht befolgen. Denn

wir wollen, dass sich alle unsere Fahrgäste sicher fühlen und gut und gesund

durch die nächsten Wochen kommen“, so Pischon.

Seit dem 27. April besteht im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg eine

Maskenpflicht. Sie ist ein wichtiger Baustein im Infektionsschutz gegen Covid-19

gerade im ÖPNV, wo der empfohlene Mindestabstand von 1,50 Meter nicht immer

eingehalten werden kann. Neben einfachen OP-Masken können Fahrgäste auch so

genannte Alltagsmasken nutzen, um Mund und Nase in Bussen, Bahnen und an

Haltestellen zu bedecken. Die Maskenpflicht im ÖPNV wird im KVV-Verbundgebiet

auch von den Fahrausweisprüfern des KVV kontrolliert. Seit dem 23. Oktober

ahndet der KVV Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen mit einer

Vertragsstrafe von bis zu 100 Euro und hatte hierfür seine

Beförderungsbedingungen angepasst. Zusammen mit der Polizei und den örtlichen

Polizeibehörden hatte der KVV in den vergangenen Wochen zudem zahlreiche

gemeinsame Schwerpunktkontrollen zur Maskenpflicht durchgeführt.

Nach dem Ende der heutigen Schwerpunktaktion mit dem KVV zog die Polizei eine

positive Bilanz: Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 2.160 Personen. Dabei

wurden 52 Verstöße gegen die Maskentragepflicht festgestellt, von denen 9

Verstöße zur Anzeige gebracht wurden. Darüber hinaus wurden in 38 Fällen

Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Gegen drei

Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen wird die Polizei in Karlsruhe aber auch

in anderen Städten im Landkreis ihre Kontrollen fortsetzen. Gleichzeitig

appelliert sie auch an die Menschen, ihren persönlichen Beitrag zur Bekämpfung

der Corona-Pandemie zu leisten: „Ohne Eigenverantwortung der Bürgerinnen und

Bürger geht es in einer freien Gesellschaft nicht. Nur so können wir gemeinsam

diese Herausforderung in den nächsten Wochen und Monaten meistern“, erklärt

Polizeipräsidentin Denner.