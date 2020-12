Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Fritzlar-Ungedanken: Einbruch in Wohnhaus

Fritzlar-Ungedanken Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 08.12.2020, 12:30 Uhr bis 23:30 Uhr Unbekannte Täter brachen im Verlauf des gestrigen Tages in ein Wohnhaus in der Bürabergstraße ein. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von 150,- Euro, gestohlen wurde nach derzeitigem ermittlungsstand nichts. Die Täter hatten sich auf das Privatgrundstück begeben und die Balkontür aufgebrochen. Hierdurch gelangten sie in das Haus und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Cantusbahn mit Stein beworfen

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis/Hessen) (ots) – Auf der Fahrt von Kassel nach Bad

Hersfeld wurde am Dienstag (08.12.), gegen 17 Uhr, die Scheibe einer

Regionalbahn zerstört.

Ein geschockter Reisender meldete den Vorfall dem Zugpersonal. Nach Angaben des

Zeugen ereignete sich die Tat auf Höhe der Bartenwetzerbrücke bei Melsungen. Der

Aufprall des Steins hatte die Scheibe der Cantusbahn komplett zerstört. Der

Zeuge kam mit einem Schrecken davon. Die Regionalbahn konnte ihre Fahrt

fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Bundespolizeiinspektion Kassel