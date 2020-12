Unbekannte klauen silbernen Mercedes E 55 AMG in Niederzwehren: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Niederzwehren: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Straße „Im Ährenfeld“ einen silbernen Mercedes E 55 AMG gestohlen. Von dem Wagen fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Autodiebe zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und dem heutigen Mittwochmorgen, 7:30 Uhr, zugeschlagen. Auf bislang unbekannte Art und Weise entwendeten sie im Schutz der Dunkelheit den am Straßenrand abgestellten silbernen Mercedes mit dem Kennzeichen KS-JW 671, der hinten getönte Scheiben und ein Spoilerpaket hat. Wann genau die Täter den Wagen, Baujahr 2001, im Wert von noch über 10.000 Euro klauten, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Vier Gebäude mit Graffitis in Unterneustadt beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Unterneustadt: Unbekannte haben in der Nacht von Montag und Dienstag in der Unterneustadt mehrere Hauswände mit Graffiti besprüht. Da mehrfach auch das Wort „Antifa“ zu lesen ist, haben die weiteren Ermittlungen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen übernommen. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich die Taten in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, ereignet. Die Täter beschmierten dort scheinbar wahllos insgesamt vier Gebäude. Bei einer Firma sowie einem Seniorenzentrum am Unterneustädter Kirchplatz, einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Holzmarkt“ und einem Reihenhaus in der Seestraße wurden Wände beschmiert. In hellgrüner Farbe sprühten Unbekannte dort mehrfach das Wort „Antifa“ sowie verschiedene Symbole an die Wände. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fußmatte in Hausflur von Mehrfamilienhaus brannte: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold: Am gestrigen Dienstagabend, gegen 22 Uhr, brannte im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße, Ecke Hünfelder Straße, eine Fußmatte. Glücklicherweise entdeckte ein Nachbar das Feuer vor einer Wohnungstür im 1. OG und löschte den Brand sofort. Der Bewohner der betroffenen Wohnung, ein 58-Jähriger aus Kassel, hatte von dem Feuer unmittelbar vor seiner Tür nach eigenen Angaben zunächst nichts mitbekommen. Wie die ersten Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo ergaben, war die Matte offenbar von einem Unbekannten in Brand gesetzt worden. Die Fußmatte, ein kleiner Teil des Bodenbelags und die Außenseite der Wohnungstür wurden beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen des Nachbarn blieben weitere Schäden aus. Verletzt wurde niemand.

Die Kripo ermittelt nun wegen Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 geführt. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Landkreis Werra-Meißner, Wehretal-Reichensachsen: Suche nach vermissten 13-jährigen Maximilian G.

Seit heute Vormittag wird der 13-jährige Maximilian G. aus Wehretal-Reichensachsen vermisst. Maximilian G. wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 150 cm groß, schlank, hat kurze, braune Haare mit Pony bis zu den Augenbrauen. Maximilian ist Brillenträger, trägt eine dunkelblaue Mütze und entweder eine schwarze Jacke mit der Aufschrift „Chiemsee“ oder eine schwarz/graue Jacke und schwarze Sportschuhe der Marke „Victory“. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos. Die Polizei in Nordhessen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Maximilian G. Bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort wird gebeten, die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651-9250 oder die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 oder jede andere Polizeidienststelle zu benachrichtigen.