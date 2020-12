Edingen – Einbruch in Container und Lagerhalle

Am Dienstag, 08.Dezember, vermutlich gegen 14.20 Uhr, kam es in der Straße In der großen Wiese zu einem Einbruch in einen Bürocontainer und in eine große Werkstatthalle. Zunächst knackten der oder die Täter das Vorhängeschloss des Schiebetors, um aufs Gelände zu kommen. Anschließend brachen sie sämtliche Hallenzugänge und die Containertür auf, drangen ein und durchsuchten Schubladen und Schränke. Insgesamt entstand ein reiner Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Art und Umfang der Beute steht noch nicht fest. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge auf dem bzw. vor dem Gelände gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441 9180

Haiger – Polizei beendet heimliche Spritztour

Weil er über einen Feldweg nach Flammersbach unterwegs war, fiel der Pkw einer Streife der Polizei Dillenburg am Mittwoch, 09. Dezember, um 01.30 Uhr auf. Der Fahrer fuhr dann rückwärts, als die Polizei sich dem Fahrzeug zu Fuß zur Kontrolle näherte. Danach ging es vorwärts durch eine Böschung und weiter mit mäßiger Geschwindigkeit und in Schlangenlinien über die Kreisstraße zur Landstraße nach Haiger. In Haiger hielt der 25 Jahre junge Mann an und gab sofort zu, sich ohne Wissen des Halters das Auto „geborgt“ zu haben, nicht im Besitz des Führerscheins zu sein und zudem unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen. Die Polizei beendete die Fahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Niedergirmes – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Wetzlar stoppte in der Nacht zum Mittwoch, 09. Dezember, um 00.25 Uhr in Niedergirmes einen silbernen Pkw und stellte fest, dass der 41 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei veranlasste auch in diesem Fall die notwendige Blutprobe und unterband die Weiterfahrt.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Hohenahr: Bei Parkmanöver Hyundai beschädigt

Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein bislang Unbekannter am Samstag (05.Dezember) zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gewerbestraße einen geparkten Hyundai. Als der Besitzer zu seinem grauen Tucson zurückkam, war dieser an der Frontschürze beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772 47050. (D.J.)

Dillenburg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag (08.Dezember) gegen 18.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 277 von Dillenburg nach Herborn. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Unbekannte kurz vor einer Kreuzung von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 810 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen blauen Volvo handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772 47050. (D.J.)

Wetzlar – Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Am Dienstag, 08. Dezember, stellte ein 52-jähriger Mann seinen blauen VW Golf um 10.40 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz der Lahninsel ab. Als er um 17.10 Uhr zurückkehrte war der Golf hinten links an der Stoßstange beschädigt. Den Spuren nach kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision, durch die ein Schaden von mindestens 1200 Euro entstand. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Wetzlar – Silberne E-Klasse angefahren

Wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver kam es zur Kollision mit einem silbernen Mercedes Benz. Die E-Klasse parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 08. Dezember, zwischen 00.30 und 14.50 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Franziskanerstraße. Es entstand am Kotflügel und der Rückleuchte hinten rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen ergaben sich nicht. Sachdienliche Hinwiese auch zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Dillenburg – Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Der Unfallfluchtermittler der Polizei Dillenburg sucht Zeugen einer Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in der Nixböthestraße, die sich bereits am Dienstag, 01. Dezember, zwischen 15.15 und 16.10 Uhr ereignet hat. Als die 81 Jahre alte Dame vom Einkaufen zurückkommt, bemerkt sie an ihrem silbernen Opel Astra hinten links einen frischen Unfallschaden mit offenbar blauer Fremdfarbe. Das Auto stand auf einem der wenigen überdachten Parkplätze auf der Seite zur Austraße hin. Weder befand sich an dem Auto eine Nachricht, noch gab es ein Ausrufen im Geschäft noch erhielt die Polizei eine Unfallmeldung. Neben dem silbernen Astra parkte eine grau/blaue Limousine. Ob dieses Fahrzeug, zu dem leider keine weiteren Einzelheiten bekannt sind, tatsächlich den Schaden verursachte, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771 9070.