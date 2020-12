Metropolchronicles Das deutsche Phänomen – The German „Angst“ – 09.12.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Es ist ruhig geworden an der Front. Amerika befindet sich in der Schlußphase der Wahl 2020. Unglaublich viele kriminelle Strukturen enttarnen sich. Joe Biden wird definitiv niemals das Weisse Haus als Präsident betreten. Der von den Medien gewählte Mädchengrapscher und Schnüffler Biden wird sehr bald den tiefsten Fall seiner dunklen Karriere erleben.

Mit ihm werden auch in Deutschland die Medien, die so unglaublich gelogen, vertuscht und unterdrückt haben, stürzen. Auch da ist das Ende, wie wir es immer wieder in unseren Artikeln prophezeit haben, nun gekommen.

In Amerika werden die Prozesse vorbereitet, die auf höchstrichterlicher Ebene zu den gewünschten Ergebnissen führen werden. Bei uns im Land sorgt die derzeitige Okkupationsverwaltung dafür, die Vorbereitungen für die anstehende Transformationsphase mittels Corona-Maßnahmen herzustellen. Spätestens wenn der Lockdown für die BRD beschlossen wird, heisst es Abschied nehmen von einer beispiellosen Staats-Simulation.

Das tägliche Schauspiel

Derweil wird ein Schauspiel der ganz besonderen Art aufgeführt. Es vergeht kein Tag an dem nicht völlig hirnrissige und extrem bescheuerte Corona-Maßnahmen auf die Menschen medial niederprasseln.

Realsatire – Humoristen neidisch

Waren die Aussagen zu Corona am Beginn der komischen Pandemie noch halbwegs nachvollziehbar, haben wir nun ein Level erreicht, was einmalig in der Medizin- und der Menschheitsgeschichte sein dürfte.

Inzwischen will man den hilflos umher irrenden Menschen klar machen, dass Pupsen das Virus übertragen kann. Auf der anderen Seite soll Masturbation dagegen helfen.

SPD mit eigenem Comedian am Start

SPD-Corona-Spezialist Lauterbach legt immer dann, wenn man glaubt es ginge nicht blöder, noch einen nach: Lauterbach warnt vor Potenzproblemen als COVID-Komplikation. Kein Humorist kann sich diesen geballten Irrsinn ausdenken.

Singen und Klatschen in der Schule

Auch die Kanzlerin hat laut Medien für frierende Kinder in der Schule die tolle Idee: Einfach eine kleine Kniebeuge zu machen. Dazu noch in die Hände klatschen.

Also liebe Kinder, Jugendlichen und angehenden Erwachsenen. Seid nicht so empfindlich. Wenn es euch kalt ist, dann klatscht in die Hände. Das wärmt sofort. Zumindest meint das die Kanzlerin zum gesellschaftlichen Nachwuchs.

Jetzt fehlt nur noch das Singen. Dann ist alles komplett. Singen und Klatschen in der Schule. Ein Traum für alle Parteien, die seit Jahren die große Axt an unserem Bildungssystem angelegt haben.

Die Aufklärer-Szene in Teilen ratlos

Aufgrund der Orientierungslosigkeit weiter Teile unserer Gesellschaft, nicht nur der Mainstream-Gläubigen, sondern auch weite Teile der Aufgeklärten und sogenannten Aufgewachten, ist einmal wieder ein besonderes Phänomen zu entdecken.

Die urdeutsche Angst – The german „Angst“

Die Amerikaner haben eine besondere Begrifflichkeit in ihren Sprachschatz aufgenommen. Sie sprechen von „The German Angst“. Denn es ist für andere Völker und Nationen ein Phänomen, welches wir als Volk in uns tragen und das sich in unserer Gesellschaft manifestiert hat.

Napoleon, Kaiser der Franzosen (1769-1821) soll über uns gesagt haben

„Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter ihnen nie zu säen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen, dann liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Untereinander haben sie sich gewürgt, und sie meinten ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes Volk auf Erden. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden: die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde.“

Diese über 200 Jahre alte Aussage ist aktueller denn je.

Überhöhungen, Bedrohungen und Verschwörungstheorien

Die Deutschen erfinden neue Verschwörungstheorien und große Bedrohungslagen bis hinein in die Kreise der großen Aufklärer der Neuzeit, die sich in Masse fast alle darauf verlegt haben, Schreckens-Szenarien und Angstzustände zu fördern. Neben der Überhöhung von Geheimgesellschaften der Finanzelite, der Steuerung der Welt bis hin zu kleineren Gruppierungen, die neuerdings die atomare Zerstörungsbedrohung der Welt wieder neu auflegen, wird immer wieder mit der German „Angst“ gespielt.

Die subtile Bedrohungslage

Die Deutschen als friedfertiges Volk sind von dieser Angst beeinflusst und geleitet. Das deutsche Volk, die deutsche Seele wurden seit langer Zeit durch diese subtile Bedrohungslage klein gehalten.

Die Vereinigung geht nicht weiter

Aufgrund dieser Szenarien ist es leider nicht möglich, uns zu vereinen und das zu tun, was große Staatsmänner und Anführer unseres Volkes in der Vergangenheit immer wieder geschafft haben. Den Freiheitskampf, den wir mehrfach geführt haben, auch in der Neuzeit erfolgreich durchzuführen.

Die Spaltung funktioniert mit Angst

Es wird gespalten. Es werden sektiererische Ideen konzipiert und es wird Angst verbreitet. Angst vor allem und jedem.

Verordnungen und Plichten sind keine Gesetze!

Es werden Fehlinterpretationen der vermeintlichen Bedrohungslage durch sogenannte politische Beschlüsse geliefert, die von vielen Kommentatoren zu Gesetzen aufgeblasen werden. Dafür existieren keine gesetzgeberischen Grundlagen. Im Jahr 2020 in Zeiten von Corona wird immer von Gesetzen gesprochen. Es handelt sich ausschließlich um Verordnungen und Pflichten. Teilweise auch nur Handlungsempfehlungen auf Länderebene. Gerade speziell für die Schulen, in der Gastronomie, der Hotellerie, aber auch in vielen anderen Bereichen.

Denunzierung wohin man schaut

Es ist sogar so, dass viele Mitbürger im Geiste der Stasi und in der angewandten seit 150 Jahren praktizierten Politik des linken Spektrums der Kommunisten und allen voran der SPD sich ständig wieder aufgefordert fühlen, die Dolchstoßlegende tagtäglich neu aufleben zu lassen. Das Denunziantentum, gefördert durch die Einwirkung der Stasi und durch das politische Wirken der SPD ist allgegenwärtig und immer wiederkehrend. Wir werden aktuell durch das gegenseitige Denunzieren klein gehalten. Die Vereinigung der Menschen, das Miteinander und das Reden über die Probleme werden gezielt behindert.

Das Ende der Spaltung

In unserer leider entpolitisierten Gemeinschaft müssen wir neu erlernen, dass wir uns nicht spalten lassen. Wir müssen den Denunzianten gemeinschaftlich Einhalt gebieten, um als gemeinsame Kraft wirken zu können und die ehrliche Lagebeurteilung für unsere derzeitige gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Situation selbst definieren, um wieder in die eigene Kraft und das eigene Handeln hineinzukommen. Die Aufgabe der Umgestaltung unseres Landes gemeinschaftlich annehmen.

Die schweigende Mehrheit muss aufwachen

Deshalb darf es keine schweigende Mehrheit, keine Zerfaserung mehr geben. Jegliche Formen von Angst und Spaltung auch in Kreisen der Aufklärungsszene, muss konsequent unterbunden werden,

Diese Spalter und Sektierer bedrohen die Gemeinschaft und behindern unsere Kraft und unser Fortkommen.

Wir müssen in Zeiten wie diesen dazu übergehen, unsere Gemeinschaft, unser Volk neu zu beleben und aus den Schatten der Vergangenheit so schnell wie möglich aussteigen.