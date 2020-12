Frankfurt-Ginnheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Nachmittag, gegen 12:55 Uhr, ereignete sich in

Ginnheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Radfahrer tödlich

verletzt wurde.

Ein 73 Jahre alter Mann befuhr zur genannten Zeit mit seinem Fahrrad die Straße

Ginnheimer Hohl in Fahrtrichtung Hügelstraße und kam an der Kreuzung Ginnheimer

Hohl / Hügelstraße verkehrsbedingt an einer Ampel zum Stehen. Zu diesem

Zeitpunkt hielt ein 55-jähriger Mann mit seinem Lkw links neben ihn. Als die

Ampel auf Grün wechselte fuhren sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Radfahrer

los. Im weiteren Verlauf kam es im Kreuzungsbereich zum Unfall, bei dem der

Radfahrer vom Lkw erfasst wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der

Radfahrer den dortigen Schutzstreifen und wollte mutmaßlich geradeaus in

Richtung Raimundstraße fahren. Der Lkw-Fahrer wollte mutmaßlich nach rechts auf

die Hügelstraße abbiegen.

Durch den Unfall erlitt der 73-jährige Radfahrer so schwere Verletzungen, dass

er im Krankenhaus verstarb. Der 55-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Das

Fahrrad und der Lkw wurden sichergestellt.

Die genaue Ursache des Unfalls und der genaue Unfallhergang sind derzeit

Gegenstand der eingeleiteten Ermittlung. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde

ein Sachverständiger hinzugezogen.

Aufgrund von Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu Beeinträchtigungen im

Straßenverkehr.

Frankfurt-Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 9. Dezember 2020, gegen 08.25 Uhr, war

ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Straße Zum Rebstockbad unterwegs in

Richtung der Max-Pruss-Straße. Zum gleichen Zeitpunkt lief dort ein 3-jähriger

Junge zu Fuß auf die Fahrbahn und wurde von dem Mercedes erfasst. Der Junge

wurde dabei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein

Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen

geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

BPOLP Potsdam: Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern

Bundespolizeidirektion Koblenz

Potsdam (ots) – Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main –

Eingreifreserve – und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Frankfurt am Main haben am 09. Dezember 2020 in einem umfangreichen

Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von

Ausländern die Wohn- und Geschäftsräume von elf Beschuldigten sowie eine

Anwaltskanzlei durchsucht und zwei Beschuldigte aufgrund von Haftbefehlen des

Amtsgerichts Frankfurt am Main festgenommen. Die Durchsuchungen fanden an 20

Orten in Frankfurt am Main, Hamburg und dem Landkreis Offenbach statt.

Die Hauptbeschuldigten, eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige und ein

36-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Frankfurt am Main, stehen im

Verdacht, seit September 2014 in mindestens acht Fällen jedenfalls elf

chinesischen Staatsangehörigen mittels Gründung von Scheinfirmen und Vermittlung

von angeblichen Führungspositionen in diesen Unternehmen Aufenthaltstitel (insb.

sog. Blaue Karte EU) verschafft und die befassten Ausländerbehörden über das

Bestehen von Anstellungsverhältnissen getäuscht zu haben. Die Unternehmen sollen

ausschließlich zur Verschaffung von Aufenthaltserlaubnissen für chinesische

Staatsangehörige gegründet worden sein und weder Geschäftsräume besessen noch

wirtschaftliche Aktivitäten entfaltet haben. Für die Verschaffung von

Aufenthaltserlaubnissen sollen die Beschuldigten aufwandsabhängige Zahlungen in

Höhe von im Einzelfall ca. 7.500 Euro bis zu ca. 180.000 Euro entgegengenommen

haben.

Bei weiteren fünf Beschuldigten handelt es sich um derzeitige und ehemalige

Mitarbeiter des Unternehmens der beiden Hauptbeschuldigten mit Sitz in Frankfurt

am Main und mehreren Niederlassungen in der Volksrepublik China, darunter in

Peking und Shanghai. Diese sollen die Hauptbeschuldigten bei der Verschaffung

von Aufenthaltstiteln unterstützt haben.

Die Ermittlungen richten sich zudem gegen einen 56-jährigen Rechtsanwalt und

Steuerberater aus dem Rhein-Main-Gebiet. Dieser sowie zwei seiner Mitarbeiter,

ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger und eine 29-jährige chinesische

Staatsangehörige, stehen im Verdacht, die Hauptbeschuldigten in Kenntnis des

Geschäftsmodells und der Rechtsverletzungen unterstützt und Beihilfe geleistet

zu haben. Eine weitere Beschuldigte, eine 64-jährige Versicherungsvermittlerin

steht in Verdacht, den Hauptbeschuldigten durch Vermittlung notwendiger

Krankenversicherungsverträge sowie in mehreren Fällen auch Scheinanstellungen

chinesischer Staatsangehörige in ihrer Versicherungsagentur in Frankfurt am Main

Hilfe geleistet zu haben.

Die umfangreichen Ermittlungen gegen die Beschuldigten werden seit Mai 2019

geführt. An den heutigen Durchsuchungen nahmen insgesamt 197 Beamte der

Bundespolizei sowie vier Staatsanwälte der Eingreifreserve teil. Im Rahmen der

Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel, insbesondere Unterlagen, Computer

und Datenträger sicherstellt. Die Hauptbeschuldigten werden heute zur Verkündung

der Haftbefehle dem Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dreiste Diebe versuchen Kohle zu machen

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Mittag (08.12.2020) entwendeten Unbekannte

zunächst Bargeld und EC-Karten aus einem Fahrzeug. Später versuchten sie mit

diesen Karten Geld an einem Automaten abzuheben, was ihnen zum Verhängnis wurde.

Gegen 12.30 Uhr kam es in Karlstraße zwischen einem Mercedes SLC und einem Lkw

zu einem Unfall. Während die beiden Parteien die Personalien austauschten,

wurden die Wertsachen der 61-jährigen Mercedes-Fahrerin aus dem Pkw entwendet.

In ihrer Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld und mehrere EC-Karten.

Gegen 18.15 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf und teilte mit, dass sich

zwei Personen in der Kaiserstraße, Ecke Elbestraße an einem Bankautomaten zu

schaffen machen würden. Vor Ort wurde durch eine Polizeistreife ein 31 und 37

Jahre alter Mann angetroffen. Einer der beiden war gerade im Begriff eine

EC-Karte in den Automaten einzuführen. Zeitgleich warf der andere Tatverdächtige

die übrigen EC-Karten weg. Für die beiden Männer klickten sodann die

Handschellen. Die EC-Karten wurden sichergestellt. Sofort eingeleitete

Ermittlungen ergaben, dass ebendiese Karten aus dem eingangs erwähnten Diebstahl

stammen. Die Wertsachen konnten noch an demselben Tag wieder an die 61-jährige

Frau ausgehändigt werden, welche über den schnelle Ermittlungserfolg sichtlich

erfreut war.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls

sowie des versuchten Betruges dauern an.

Designer-Handtasche im Wert von 7.500 Euro gestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof wurde am Dienstagabend von

einem noch unbekannten Täter eine Designer-Handtasche (Kelly 25 Gold) der

Pariser Nobelmarke „Hermes“ gestohlen.

Eine 30-jährige Frau aus Siegen in NRW hatte den Diebstahl bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet.

Nach ihren Angaben hatte sie die Tasche im Wert von 7.500 Euro noch

originalverpackt, gegen 20.30 Uhr, am Bahnsteig von Gleis 14 im Frankfurter

Hauptbahnhof neben sich abgestellt. Dort wurde sie von einem Mann angesprochen

und nach Kleingeld gefragt. Als dieser den Bahnsteig verlassen hatte, stellte

sie den Verlust der Tasche fest. Offenbar hatte eine weitere Person und

eventueller Komplize die Situation ausgenutzt, um die Tasche zu entwenden.

Den Mann der sie durch das Ansprechen abgelenkt hatte, beschrieb sie als einen

175cm großen u. etwa 25-28 Jahre alten Mann.

Trotz einer eingeleiteten Fahndung blieben Dieb und Tasche verschwunden. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Frankfurt-Ginnheim: Mülltonnen in Flammen

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht brannten in Ginnheim mehrere

Mülltonnen. Die Polizei nahm nach einem Zeugenhinweis einen Tatverdächtigen

fest.

Gegen 02:00 Uhr meldeten Zeugen insgesamt drei brennende Mülltonnen in der

Woogstraße. Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei einen 35-jährigen

Wohnsitzlosen in Tatortnähe vorläufig fest. Der Mann befindet sich

zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß. Er steht jedoch weiter im Verdacht, die

Mülltonnen angesteckt zu haben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.