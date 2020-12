Neustadt: Austretende Betriebsstoffe aus Motor verunreinigen B 39

Neustadt an der Weinstraße – An der Baustellenampel Quellenstraße zur Talstraße kam es am Mittwoch, 09.12.2020, kurz vor 9 Uhr bei einem Klein LKW zu einem technischen Defekt am Motor. Dadurch traten Betriebsstoffe aus und verunreinigten die Straße.

Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab und verhinderte durch auftragen von Bindemittel ein weiteres Ausbreiten der Betriebsstoffe. Über die Feuerwehreinsatzzentrale wurde der städtische Bauhof nachgefordert, welcher die Reinigung der Straße und Absicherung durch Warnschilder in eigener Regie unternahm. Nach Übergabe der Einsatzstelle an den städtischen Bauhof waren von Seiten der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug und sieben Einsatzkräften.