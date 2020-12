Ludwigshafen: Stadtnotizen 09.12.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Wahl zur/zum Ortsvorsteher/in der Nördlichen Innenstadt: Briefwahl gestartet

Die rund 13.500 Wahlberechtigten für die Wahl zur/zum Ortsvorsteher/in der Nördlichen Innenstadt können ab sofort Briefwahl beantragen. Seit Montag, 7. Dezember 2020, ist der entsprechende Link auf der Internetseite www.ludwigshafen.de freigeschaltet und auch das Briefwahlamt im Rathaus geöffnet. Die Briefwahlunterlagen können nicht nur online, sondern auch per Post oder per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de angefordert werden. Dabei müssen Wahlberechtigte zwingend folgende Daten angeben: den Familiennamen, die Vornamen, den Tag der Geburt und die Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort.

Das Briefwahlamt im Rathaus hat montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Dort kann auch direkt gewählt werden. Auf Grund der Corona-Pandemie werden Wähler allerdings gebeten, vorrangig die oben genannten Möglichkeiten zur Beantragung der Briefwahl zu nutzen.

Die Wahlbenachrichtigungen, auf deren Rückseite ein Antrag für die Briefwahl aufgedruckt ist, werden voraussichtlich ab kommenden Freitag bis spätestens 20. Dezember 2020 zugestellt. Wer dann noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich zeitnah beim Wahlamt unter E-Mail briefwahl@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504-3830 melden.

Kanalbauarbeiten in der Alten Weinstraße

In der Alten Weinstraße werden ab der Hausnummer 18 bis zur Bergstraße von Donnerstag, 10. Dezember 2020, bis Montag, 25. Januar 2021, fünf Haus- und Sinkkastenanschlussleitungen erneuert.

Während der Bauarbeiten ist die Alte Weinstraße für den Durchgansverkehr gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger und zum Friedhof bleibt während der Bauarbeiten frei. Der WBL, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, bittet um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen.

Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Matthäus Kokot, Telefon 0621 504-6884, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ortsvorsteherinbüro Oggersheim geschlossen

Ortsvorsteherinbüro Oggersheim ist in der Zeit von Montag, 14. Dezember 2020, bis einschließlich Montag, 4. Januar 2021, geschlossen.