Sinsheim: Best Of Classic Barclay – John Lees’ Barclay James Harvest am 13. November 2021

Sinsheim – Seit vielen Jahrzehnten gehören sie zu den großen des Rock- Business: Barclay James Harvest. Am Samstag, 13. November 2021, kommt John Lees‘ Barclay James Harvest unter dem Motto „Best of Classic Barclay“ nach Sinsheim und ist um 20 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle zu erleben.

Viele erinnern sich noch an das legendäre Konzert von Barclay James Harvest vor dem Reichstag in Berlin, zu dem 1980 über hunderttausend Fans pilgerten. Der Mitschnitt dieses Konzerts „Berlin – A Concert for the People“ entwickelte sich zum Kassenschlager und unterstreicht bis heute den Kultstatus der Band. Im Jahre 1987 wurde der Band die Ehre zu teil, als erste westliche Rockband ein Konzert in Ost-Berlin zu spielen, welches ebenfalls mitgeschnitten und unter dem Titel „Glasnost“ veröffentlicht wurde.

Im Herbst 2021 sind Barclay James Harvest mit Frontmann, Sänger, Gitarrist und Mitbegründer John Lees sowie mit dem Bassisten/Sänger Craig Fletcher, Keyboarder Jez Smith und Drummer Kevin Whitehead wieder unterwegs. Die Tournee steht unter dem Motto „Best of Classic Barclay“, bei dem die Band viele Titel aus der großen kreativen und produktiven Barclay Ära spielen werden, vor allem aber Hits aus den frühen 70ern wie „Hymn“, „Mockingbird“ „Poor Man’s Moody Blues“ und „Child Of The Universe“, die längst zu Klassikern der Rockmusik wurden.

Barclay James Harvest um John Lees, die den Spagat zwischen Progressive Rock und Mainstream wie keine zweite Band beherrschen, konnten 2013 mit ihrem mit neuem Material bestücktem Album „North“, selbst nach Jahrzehnten im Geschäft ein Produkt auf den Markt bringen, was von Kritikern und Fans als das beste Werk der letzten Jahre in Sachen BJH anerkannt wurde.

John Lees, Gründungsmitglied der Band, ist nicht nur ein brillanter Gitarrist, sondern hat auch einen großen Teil der Barclay-Ohrwürmer geschrieben, die den Sound der Band gestaltet haben. Die Klangfarbe seiner Stimme sowie sein Gitarrensound sind wichtige Markenzeichen dieser Band.

Das Konzertprogramm „Best Of Classic Barclay“ gereicht den Profis um John Lees zur Standortbestimmung und wird junge wie junggebliebene Fans in Verzückung versetzen. 2021 geht es John Lees‘ Barclay James Harvest um nichts weniger als Geschichtsaufarbeitung, um zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können – und jeder Song wird für ein einschneidendes Erlebnis ihrer langen Karriere stehen.

Der Vorverkauf für dieses Konzert hat soeben begonnen; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, online auf www.provinztour.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

