Neustadt: Erneuerung der Lichtsignalanlage am Rosengarten

Neustadt an der Weinstraße – Die Lichtsignalanlage am Rosengarten (B38 Maximilian- / Haardter- / Robert-Stolz-Straße) aus dem Jahr 1995 wird erneuert. Der Auftrag wurde an eine Signalbaufirma aus Mannheim vergeben. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat Baumittel in voller Höhe zugesagt.

Zum Einsatz kommt ein neues Steuergerät und LED-Signale mit modernster Energiespartechnik, die den regelmäßigen Tausch der Leuchtmittel überflüssig machen und somit neben den Energie- auch die Wartungskosten senken.

Im gleichen Zug wird die Fußgängerfurt in der Gimmeldinger Straße durch einen Fußgängerüberweg ersetzt, für den bereits eine spezielle Beleuchtung installiert wurde.

Die Kosten der kompletten Maßnahme belaufen sich auf rund 30.000 Euro.

Während den Arbeiten, die am 14. Dezember 2020 starten sollen, muss zu den Hauptverkehrszeiten mit Rückstaus in den Nebenrichtungen aus der Haardter- bzw. Robert-Stolz-Straße gerechnet werden.