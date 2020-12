Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 09.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsschild umgefahren

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 08.12.20 bis 09.12.2020, 00:30 Uhr wurde ein Verkehrsschild vor einem Anwesen in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer be-schädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken von dem Parkplatz einer Pizzeria das Verkehrsschild mit einem Wegweiser für den Radweg und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.

Obrigheim: Einbruch in 2 Garagen

Obrigheim, Colgensteiner Bahnhofstraße – bis 08.12.2020, 18:00 Uhr (ots) – Der 73-Jährige Geschädigte bemerkte gestern Abend den Einbruch in seine Garage, sowie die eines 53-jährigen Nachbarn in der Colgensteiner Bahnhofstraße. Nach bisherigen Feststellungen wurden ein Schweißgerät und Werkzeug entwenden (Wert ca. 1000EUR). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter 06359 93120 entgegen.

Laumersheim : Mountainbiker bei Unfall leicht verletzt

Laumersheim, L 454 -08.12.2020, 16:55 Uhr (ots) – Ein 15-Jähriger Mountainbiker fuhr auf der L 454 aus Richtung Weisenheim am Sand kommend Richtung Laumersheim. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer fuhr in der gleichen Richtung. Offensichtlich erkannte der PKW-Fahrer den Radfahrer zu spät. Er streifte das Fahrrad beim Überholen mit dem rechten Außenspiegel, woraufhin der 15-Jährige stürzte. Glück im Unglück: Der Mountainbiker trug professionelle Schutzausrüstung (Helm, Protektoren), weshalb er nur ein paar Schrammen und Prellungen davon trug. Dem Jugendlichen ist allerdings auch ein Vorwurf zu machen, da er in Dunkelheit vollkommen unbeleuchtet und mit dunkler Kleidung unterwegs war. Der Sachschaden ist relativ gering.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):