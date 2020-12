Kaiserslautern – Auch wenn in der diesjährigen Adventszeit vieles anders ist, hat die Werbegemeinschaft ‚Kaiser in Lautern‘ es geschafft, am traditionellen Projekt ‚Lautern leuchtet‘ festzuhalten.

In der Innenstadt von Kaiserslautern sind alle Bäume und Platanen illuminiert und zusätzlich die Überspannungen mit Girlanden und Sternen geschmückt. Eine zauberhaft weihnachtliche Stimmung die zum Adventsshopping einlädt.

„Den regionalen Einzelhandel zu unterstützen, ist aktuell wichtiger denn je“,

so Oberbürgermeister Klaus Weichel. Denn nur so könne die Wertschöpfung in der Region bleiben und die Arbeitsplätze erhalten werden.

„Es muss nicht immer online sein. Viele Serviceleistungen, die große Internetunternehmen nicht haben, werden in lokalen Geschäften geboten“,

berichtet der Oberbürgermeister. Er appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die Möglichkeiten eines regionalen Einkaufs vor allem jetzt zu nutzen, und die Händlerinnen und Händler vor Ort zu unterstützen.

„In der Innenstadt einkaufen zu gehen, birgt kein erhöhtes Infektionsrisiko, wenn man sich selber an die Abstands-Regeln hält und einen Mund-Nasenschutz trägt“,

so Weichel weiter. Und in Kaiserslautern wird der Einkaufsbummel durch die festlich erleuchtete und geschmückte Innenstadt zu einem ganz besonderen Erlebnis in der Vorweihnachtszeit.