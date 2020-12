Bad Dürkheim: Museumsshop offen für Weihnachtseinkäufe

Bad Dürkheim – Das Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim bietet seinen Gästen bis zum 18.12.2020 die Möglichkeit zu entspannten Einkäufen am weihnachtlich geschmückten Infostand. Von montags bis freitags ist der Shop von 10 bis 15 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung geöffnet. Selbstverständlich sind alle Hygiene-Regeln zu beachten.

Neben vielen tollen Mineralien, Fossilien, Schmuckstücken, Spielen, Tassen und spannenden Büchern zu naturkundlichen Themen werden auch Produkte aus der Museums-Imkerei angeboten: Köstlicher Honig, dekorative Bienenwachskerzen in den modernen Modellen „Pflasterstein“ und „Sterne“ und auch handgefertigte Bienenwachstücher in verschiedenen Designs, die wie Alufolie oder Frischhaltefolie zu benutzen sind. Blumenbällchen sorgen im nächsten Sommer für Nektar für verschiedene Bienenarten.

Für begeisterte Forscher gibt es eine Tüte voller Experimente zum Thema „Auge“ samt Materialien und Experimentieranleitungen sowie einen Tornado in der Flasche.

Außerdem kann in dieser Zeit eine große Auswahl interessanter, gebrauchter Bücher für 2 € pro Kilo erworben werden.

Das Pfalzmuseum wünscht seinen Gästen ein frohes Fest und hofft, bald wieder die Ausstellungen öffnen und Veranstaltungen anbieten zu können.