Neustadt: Verkehrsunfall mit Verletzten im Mühlweg

Neustadt an der Weinstraße – Zwei verletzte Personen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag, 08.12.2020, gegen 11:30 Uhr an der Kreuzung Weinstraße, Mühlweg und Grundwiesenweg.

Nach Polizeiangaben wollte ein Mercedes Vito Fahrer vom Grundwiesenweg in die Weinstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 3er BMW-Fahrer die Weinstraße in Richtung Innenstadt. Der Vito Fahrer erfasste den BMW im hinteren Teil der Beifahrerseite. Dadurch drehte sich der BMW und blieb gegenüber der Straße in Fahrtrichtung Hambach stehen. Eine Opel Fahrerin, die hinter dem BMW fuhr, konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. In Folge der Vollbremsung klagte die Opel Fahrerin über Kopf- und Nackenschmerzen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren beide aus ihren Fahrzeugen heraus. Der BMW-Fahrer kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der Vito Fahrer blieb unverletzt.

In der Erstmaßnahme sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, was zu einer kurzzeitigen Vollsperrung führte. Betroffen davon war auch die Buslinie Richtung Landau. Des Weiteren ließ der Einsatzleiter die ausgetretenen Betriebsstoffe abstreuen und die elektrische Bordversorgung an dem Mercedes kappen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach der Unfalldokumentation konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen und 14 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, die Abteilung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) sowie die Polizei mit einem Funkstreifenwagen.