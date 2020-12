Neustadt, Lambrecht: Hund in Sicherheit gebracht

Neustadt an der Weinstraße – Im Bereich einer Schule in Lambrecht bemerkte ein Passant am 07.12.2020 gegen 22:30 Uhr einen freilaufenden Hund, welcher eine Hundeleine mit sich zog. Der Passant konnte den Hund einfangen. Da er keinen Besitzer ausfindig machen konnte, wandte er sich über Notruf an die Leitstelle.

Da die Neustadter Kollegen gerade wegen einer anderen Tierrettung im Einsatz waren, wurde mit dem Anrufer vereinbart, dass er den Hund zur Hauptfeuerwache in Neustadt bringt. Hier übernahm die Feuerwehr das Tier und brachte es ins örtliche Tierheim. Sollte jemand in Lambrecht seinen Hund vermissen und das Foto passt, kann es diesen im Neustadter Tierheim abholen.