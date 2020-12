Nach dem Fund einer toten Frau in Fulda: Hintergründe noch unklar

Fulda – Wie bereits berichtet, wurde am Montag (07.12.), gegen 8 Uhr, eine tote Frau im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Nikolausstraße aufgefunden. Bei ihr handelt es sich um eine 35-jährige Hausbewohnerin.

Neben umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen führten die Experten für Tatortarbeit der Fuldaer Kriminalpolizei am heutigen Tag – unter Hinzuziehung der Tatortgruppe des hessischen Landeskriminalamtes – eine umfangreiche Spurensuche im Bereich des Leichenfundortes durch. Im Ergebnis ist von einem Tötungsdelikt auszugehen, da am Körper der Verstorbenen Schnittverletzungen festgestellt wurden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese wird voraussichtlich am morgigen Dienstag (08.12) durchgeführt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nahm die Polizei am späten Vormittag im Stadtgebiet einen Mann aus Fulda fest. Ob gegen diesen ein dringender Tatverdacht zu begründen ist, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und der Fuldaer Kriminalpolizei dauern an und werden mit Hochdruck geführt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in der Nacht zu Montag oder in den frühen Morgenstunden im Bereich der Nikolausstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Von Fahrbahn abgekommen

Reuters – Bereits am Donnerstag (03.12.), gegen 7:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem grauen Kia Up die Bundesstraße. An der Einmündung zur Bornfelder Straße fuhr plötzlich ein dunkles Fahrzeug auf die Bundesstraße ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 61-Jährige sein Fahrzeug stark ab und zog mit seinem Wagen nach links. Dabei geriet er auf die dort befindliche Verkehrsinsel und beschädigte ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Bei dem Unfall blieb der 61-jährige Mann unverletzt. Der Fahrzeugführer des dunklen Wagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0.

Folgemeldung: Einbruch und Brand in Waldkindergarten – Polizei sucht Zeugen

Fulda (ots)

Fulda – Am frühen Dienstagmorgen (08.12.), gegen 2:45 Uhr, wurden der Polizei und der Feuerwehr gemeldet, dass eine Hütte des Waldkindergartens am Aschenberg brennen soll.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine von drei Hütten brannte. Die Feuerwehr Fulda begann schnell mit den Löscharbeiten und bekam das Feuer zügig unter Kontrolle.

Beamte der Polizei Fulda stellten im Rahmen der Spurensuche Einbruchspuren an den beiden anderen Hütten des Kindergartens fest. Unbekannte hatten die Eingangstüren aufgehebelt und im Innenraum nach Diebesgut gesucht. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Es ist zu vermuten, dass der Einbruch und der Brand in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro.

Zeugen, die im Umfeld des Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter aus Treppenhaus gestohlen

Bad Hersfeld – Einen E-Scooter im Wert von rund 350 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (05.12.) und Sonntagnachmittag (06.12.) aus einem Wohnhaus in der „Untere Frauenstraße“. Das Fahrzeug stand im dortigen Treppenhaus und hat das blaue Versicherungskennzeichen „437 NGL“

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus: Kein Diebesgut

Heringen – In Leimbach drangen Unbekannte zwischen Sonntagvormittag (06.12.) und Montagvormittag (07.12.) gewaltsam über ein Kellerfenster in ein unbewohntes Haus in der Dippacher Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei jedoch nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt rund 750 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch gescheitert

Niederaula – Zwischen Samstagmittag (05.12.) und Montagmorgen (07.12.) versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Dienstleistungsbetriebs in der Ziegenhainer Straße einzudringen. Dabei scheiterten die Täter bei ihrem Versuch, die Glasscheibe der Eingangstür einzuschlagen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Einfamilienhaus eingebrochen

Bad Hersfeld – Über den Wintergarten drangen Unbekannte am Montagmittag (07.12.), zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildunfall

Haunetal – Am Montag (07.12), gegen 8 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Haunetal mit seinem Ford Focus die Kreisstraße 46 von Langenschwarz in Richtung Wehrda. Auf dem Weg kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde durch den Pkw erfasst. Durch die Kollision war das Fahrzeug anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Lkw-Unfall mit erheblichem Sachschaden

Kirchheim – Am Montagabend (07.12.), gegen 20:15 Uhr, befuhren ein 44-jähriger Mann aus den Niederlanden und ein 40-jähriger Mann aus Tschechien – jeweils mit ihren Lkw`s – die Industriestaße aus Richtung „Am Hattenberg“. Auf Höhe der dortigen ESSO Tankstelle hielt der Mann aus den Niederlanden auf der Fahrbahn an. Der tschechische Lkw-Fahrer fuhr aus diesem Grund links an dem haltenden Lkw des Niederländers vorbei, welcher wiederum – vermutlich an den Blinker zu setzen – nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte. Hierbei übersah der Mann aus den Niederlanden den links neben seinem Lkw befindlichen Lkw des Mannes aus Tschechien. Es kam zu einer Kollision. Der Lkw des 44-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Einbruch und Brand in Kindergarten

Fulda (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020, wurde um 02.44 Uhr ein Brand im Waldkindergarten Sonnenschein in Fulda, Am Sonnenhang (Bereich Aschenberg), gemeldet. Ein als Lagerraum genutztes Holzgebäude des Kindergartens brannte vollends aus. Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr Fulda konnte festgestellt werden, dass zuvor in die Gebäude des Kindergartens eingebrochen worden war. Der Brandschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Tel.: 0661 / 105-0.

Auffahrunfall

Alsfeld – Am Freitag, den 04.12.2020, gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus Kirtorf mit ihrem Renault Twingo die B62 von Leusel kommend in Richtung Angenrod. Verkehrsbedingt musste sie dort bremsen. Eine hinter ihr fahrende 24 Jahre alte Autofahrerin aus Alsfeld sah dies zu spät und fuhr mit ihrem Dacia Sandero auf den Renault Twingo auf.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 13.000 EUR.

Unfall im Kreuzungsbereich

Alsfeld – Am Samstag, den 05.12.2020, gegen 7:50 Uhr, befuhr eine 59 Jahre alte Alsfelderin mit ihrem Toyota Rav 4 die Grünberger Straße in Alsfeld in Richtung Marburger Straße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 32 Jahre alte Autofahrerin aus Alsfeld mit ihrem grauen BMW die Straße „Am Lieden“ und wollte in die Grünberger Straße einfahren. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Toyota-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 8.000 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Homberg- Unfall im Längsverkehr

Am Freitag, den 04.12.2020, gegen 7:50 Uhr, befuhr eine 31 Jahre alte Frau aus Homberg mit ihrem VW Tiguan die L3289 aus Gontershausen kommend in Richtung Ober-Ofleiden. Auf dieser Strecke kam ihr eine 70 Jahre alte Autofahrerin aus Homberg in einem Opel Corsa entgegen, welche in einer Rechtskurve zu weit auf der Gegenfahrbahn fuhr und mit der entgegenkommenden Tiguan-Fahrerin kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 EUR.