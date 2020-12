Brand von Grillhütte, Weilburg-Kubach, Zum Birkenkopf, Feststellung: Montag, 07.12.2020, 09.00 Uhr

(si)Am Montagvormittag wurde der Leitstelle der Brand einer Grillhütte in der Straße „Zum Birkenkopf“ in Kubach gemeldet. Ein Mitarbeiter des Forstamtes hatte das Feuer gegen 09.00 Uhr bemerkt und gemeinsam mit Kollegen die Flammen gelöscht. Der an der Hütte entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Brandermittler der Limburger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bitten mögliche Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

Farbschmierereien auf Schulgelände, Selters-Niederselters, Goethestraße, Freitag, 04.12.2020, 13.45 Uhr bis Montag, 07.12.2020, 07.00 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte auf einem Schulgelände in der Goethestraße in Niederselters ihr Unwesen getrieben. Die Täter beschmierten Teile eines Spielplatzes mit schwarzer Farbe, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Baustelle mit Farbe beschmiert, Elz, Eisenbahnstraße, Montag, 30.11.2020, 12.00 Uhr bis Samstag, 05.12.2020, 18.00 Uhr

(si)Im Laufe der letzten Woche haben Vandalen auf einem Baustellengelände in der Eisenbahnstraße in Elz gewütet. Die Unbekannten besprühten mehrere Baumaschinen sowie Baucontainer mit schwarzer Farbe und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Motorrad aus Garage entwendet, Runkel-Schadeck, Heerstraße, Sonntag, 06.12.020, 21.00 Uhr bis Montag, 07.12.2020, 09.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in der Heerstraße in Schadeck ein Motorrad aus einer dortigen Garage entwendet. Das schwarze Kraftrad der Marke Kawasaki konnte nach dem Diebstahl mehrere Hundert Meter entfernt vom Tatort am Straßenrand aufgefunden werden. Zudem hatten es Diebe in derselben Nacht auf eine weitere Garage in der Heerstraße abgesehen, aus welcher allerdings keine Gegenstände entwendet wurden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Autofahrerin bei Zusammenstoß verletzt, Bundesstraße 8, zwischen Niederselters und Brechen, Montag, 07.12.2020, 14.15 Uhr

(si)Am frühen Montagnachmittag wurde eine 46 Jahre alte Opel-Fahrerin bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 8 zwischen Niederselters und Brechen verletzt. Die 46-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Brechen unterwegs, als sie ersten Ermittlungen zu Folge in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dabei prallte die Frau mit dem Opel gegen eine Leitplanke und stieß im Anschluss mit einem entgegenkommenden Daimler zusammen. Die 46-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Hoher Schaden bei Verkehrsunfallflucht, Villmar-Langhecke, Am Schulberg, Feststellung: Montag, 07.12.2020, 16.00 Uhr

(si)Am Montagnachmittag wurde der Weilburger Polizei ein stark beschädigter Audi in der Straße „Am Schulberg“ in Langhecke gemeldet. Ersten Ermittlungen zu Folge touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug, den in der Sackgasse abgestellten schwarzen Audi A 6 und verursachte dabei an der Fahrerseite des Pkw einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.