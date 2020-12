Hubschrauberabsturz auf dem Flugplatz in Speyer (siehe Foto)

Speyer (ots) – Glücklicherweise glimpflich ging ein Hubschrauberabsturz am Dienstagnachmittag 08.12.2020 gegen 14:09 Uhr auf dem Flugplatz in Speyer aus. Ein 63-jähriger Flugschüler aus Mörfelden-Walldorf startete zu einem Alleinflug, der Teil seines Ausbildungsprogramms ist. In einer Höhe von 50-100 Metern stellte er das Nachlassen der Drehzahl fest und meldete Motorprobleme an den Tower.

Um nicht in die benachbarte Raffinerie zu stürzen, schwenkte der Mann in Richtung Flugplatz ab und kam dort etwa 15-20 Meter neben der Start- und Landebahn im Grünen auf der rechten Seite des Hubschraubers auf dem Boden auf.

Der Flugschüler blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem Hubschrauber entstand nach ersten Erkenntnissen Totalschaden. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit 12 Mann im Einsatz sowie 2 Notärzte.

Achtung Internetbetrug

Speyer (ots) – 16.11.-29.11.2020 – Online einzukaufen wird immer beliebter, gerade in diesen vorweihnachtlichen Tagen. Jedoch nutzen unseriöse Anbieter und Kriminelle die Möglichkeiten des Internets für ihre Machenschaften. Betrüger bieten über so genannte Fake-Shops, also gefälschte Verkaufsplattformen, entweder minderwertige Ware zu überhöhten Preisen an oder liefern nach einer Vorauszahlung das Produkt gar nicht. Oft werden Lieferschwierigkeiten vorgetäuscht, um Betroffene daran zu hindern, bereits getätigte Überweisungen rückgängig machen zu können. Auch über bekannte Verkaufsplattformen wie beispielsweise “Quoka” oder “Ebay-Kleinanzeigen” kommt es immer wieder zu solchen Betrügen, bei denen die Ware nach Überweisung des Kaufbetrags nicht übersandt wird und der Verkäufer nach Zahlungseingang für den Käufer nichtmehr erreichbar ist.

Auch bei der Polizei Speyer ist in den letzten Tagen ein Anstieg an Anzeigen wegen Internetbetrugs zu erkennen. Beanzeigt wurden am Sonntag und Montag zwei Bestellungen privater Kunden über das Internetportal Ebay-Kleinanzeigen vom 22.11 und 29.11. In beiden Fällen erfolgte eine Vorabüberweisung der Käufer. Die Lieferung der Ware, ein Stromaggregat für 498EUR und einen Lego-Todesstern für 150EUR wurden jedoch nicht geliefert. Ebenfalls einem Betrüger aufgesessen sein dürfte am 16.11 der Besteller eines Lego-Cyber-Drachens. Auch er bekam die Ware nach Überweisung des Kaufpreises in Höhe von 23EUR nie zugesandt.

Die Polizei rät deshalb von Spontankäufen vermeintlicher Schnäppchen im Internet ab. Informieren Sie sich vorab immer über den Händler, indem Sie den Namen des Shops in eine Suchmaschine eingeben oder erkundigen Sie sich bei der Verbraucherzentrale. Nutzen Sie kostenfreie Programme (“Web of Trust” oder “Abzockschutz”): Diese zeigen die bekanntesten Fake-Shops im Internet auf. Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug schützen. Beim Lastschriftenverfahren können vorgenommene Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard. Weitere Hinweise, wie sie sich vor Internetbetrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrskontrollen in der Schifferstadter Straße

Speyer (ots) – Am Montag 07.12.2020 zwischen 17:30-18:15 Uhr wurde in der Schifferstadter Straße auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes eine Kontrollstelle der Polizei eingerichtet. Hierbei kam es zur Beanstandung vom Beleuchtungsmängeln, nicht mitgeführter Dokumente und der Nichtbeachtung einer Führerscheinauflage (Tragen einer Sehhilfe). Es wurden entsprechende Verwarnungen ausgesprochen und insgesamt drei Mängelberichte an Verkehrsteilnehmer ausgestellt.

Trickdiebin stiehl Goldring

Speyer (ots) – Am Montag 07.12.2020 beanzeigte eine 73-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Bernatzstraße einen Trickdiebstahl zu ihrem Nachteil, der sich bereits am Freitag ereignete. In Erwartung eines Mitarbeiters einer Heizungsfirma öffnete sie auf Klingeln gegen 10 Uhr ihre Wohnungstür und sah sich einer ca. 30-jährigen, 170 cm großen Frau mit braunen Schulterlangen Haaren und europäischem Aussehen gegenüber.

Diese lief an der 73-Jährigen vorbei ins Badezimmer und nahm dort einen goldenen Ring mit blauem Stein im Wert von ca. 200 EUR an sich. Danach verließ die Täterin die Wohnung so schnell, wie sie diese zuvor betreten hatte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Frau geben können oder diese in Tatortnähe beobachtet haben (Polizei Speyer, Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals darauf hin, niemals fremden Personen Zutritt in die eigenen vier Wände zu gewähren. Verständigen Sie im Zweifel umgehend die Polizei oder Bekannten, wenn Ihnen fremde Personen unter einem Vorwand Eintritt in ihre Wohnung begehren. Gerade ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.