Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagnachmittag 04.12.2020 gegen 16:30 Uhr brach ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schanzstraße aus. Der Brand konnte durch die Bewohner gelöscht werden. Am Montag wurde der Brandort durch Brandermittler begangen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet die vor einem Heizgerät aufgestellte Kleidung in Brand.

Das Feuer griff dann auf weitere Gegenstände über. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation.

Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Geldbeutel gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 07.12.2020 gegen 12:20 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau in einem Discounter in der Gabriele-Münter-Straße der Geldbeutel gestohlen. Der Geldbeutel war in einer Tasche, welche am Rollator der Seniorin hing, aufbewahrt. Die 82-Jährige hatte eine verdächtige Person bemerkt, die plötzlich sehr nah an ihrem Rollator war.

Ob diese den Geldbeutel entwendet hat, ist jedoch noch unklar.

Die verdächtige Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 190 cm groß, ca. 30 Jahre alt und war dunkel bekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu der verdächtigen Person machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen zwischen dem 03.12.2020 gegen 08:30 Uhr und dem 06.12.2020 gegen 11:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Fußgönheimer Straße ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und konnten mit einer geringen Bargeldsumme flüchten.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.deentgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 07.12.2020 zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verursacher einen Opel Vivaro in der Zollhofstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Verursacher den Spiegel des geparkten Autos und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 150 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Dank aufmerksamer Zeuginnen – Zwei Fälle von Unfallflucht geklärt

Ludwigshafen (ots) – Einer 40-Jährigen ist es zu verdanken, dass am 07.12.2020 ein Fall von Unfallflucht geklärt werden konnte. Sie war gegen 18:50 Uhr die Bürgermeister-Grünzweig-Straße entlang gefahren, als der Fahrer vor ihr das parkende Auto einer 84-Jährigen sowie das Fahrzeug eines 83-Jährigen touchierte. Als der Unfallverursacher nicht anhielt, um sich um den Schaden zu kümmern, reagierte sie geistesgegenwärtig, merkte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. An den drei unfallbeteiligten Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Auch in der Industriestraße reagierte eine Unfallzeugin vorbildlich. Sie hatte am 07.12.2020, gegen 13 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz beobachtetet, wie eine Frau beim Rangieren das parkende Auto einer 37-Jährigen beschädigte. Als sich die Unfallverursacherin nicht um den Schaden zu kümmern schien und sich vom Unfallort entfernte, merkte sie sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Am Auto der 37-Jährigen war ein Schaden von etwa 1.200 Euro entstanden.

Bislang leider nicht geklärt ist ein Fall von Fahrerflucht, der sich am 07.12.2020, gegen 15:30 Uhr in der Frankenthaler Straße ereignete. Hier streifte eine bislang unbekannte Person mit ihrem silbernen Mercedes-Benz im Vorbeifahren den Golf einer 49-Jährigen und verursachte einen Sachschaden von mindestens 200 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht durch verlorenen Farbeimer

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 07.12.2020, um 16:30 Uhr, befuhr ein Pick-up das “Gewerbegebiet West” in Ludwigshafen-Oggersheim. Dort verlor er von der Ladefläche einen Eimer mit weißer Farbe. Dadurch wurde eine Strecke von circa 50 Metern auf der Oderstraße verschmutzt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Durch einen Zeugen konnte das Kennzeichen notiert werden. Die Oderstraße musste für zwei Stunden gesperrt werden. Eine Spezialfirma entfernte die Farbe von der Fahrbahn.

Die Polizei bittet Fahrzeugführer, welche durch die weiße Farbe einen Sachschaden erlitten haben, sich unter der Telefonnummer 0621/9632403 bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden.