Feuer durch unbeaufsichtigte Kerzen

Hanhofen (ots) – Am Montagabend gegen 22:30 Uhr brach ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Viehtriftweg in Hanhofen aus. Brandursache waren auf einem Tisch abgestellte unbeaufsichtigte Kerzen. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Insbesondere in der Vorweihnachtszeit werden gerne Kerzen für ein stimmungsvolles Licht angezündet. Bitte lassen Sie die Kerzen nie unbeaufsichtigt und achten Sie beim Aufstellen auf eine nicht oder schwer brennbare Unterlage.

Verkehrsunfall auf L 532

Limburgerhof (ots) – Am Montagnachmittag 07.12.2020 gegen 17:05 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 532 bei Limburgerhof-Rehhütte ein Verkehrsunfall, als ein 23-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Schifferstadt kam, nach links in Richtung Rehhütte abbiegen wollte, dabei jedoch einen entgegenkommenden Pkw übersah.

Durch die Kollision entstand Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von schätzungsweise etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die L 532 in diesem Bereich für etwa 45 Minuten sperren.

Vorsicht vor ausländischen Bankverbindungen bei Einkäufen im Internet

Böhl-Iggelheim (ots) – Ein 64-jähriger Mann aus Böhl-Iggelheim bestellte bei einem Onlineshop einen Geschirrspüler für einen vergleichsweise günstigen Preis. Er überwies den Kaufpreis vorab auf ein litauisches Konto. Im Nachhinein stellte er fest, dass die Webseite des Onlineshops nicht mehr erreichbar war. Bei einer Internetrecherche über den Shop stieß er auf Hinweise, dass es sich dabei um einen unseriösen Anbieter handele. Über seine Bank konnte er das Geld wieder zurückrufen.

Die Polizei empfiehlt, bei ausländischen Bankverbindungen generell skeptisch und vorsichtig zu sein und sich vor der Überweisung eines Kaufbetrages über den jeweiligen Anbieter zu informieren und im Zweifel lieber bei einem bekannten Anbieter zu bestellen.