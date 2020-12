Ehestreit führt zu Polizeieinsatz

Maikammer (ots) – Weil es zu Streitigkeiten mit ihrem Ehemann kam, die darin gipfelten, dass er sogar seine Frau bedrohte, verständigte diese gestern Mittag die Polizei, die vor Ort kam und den Mann aus der Wohnung verwies. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eröffnet. Ihm wurde eine Verfügung ausgehändigt, wonach er die nächsten Tage das Anwesen nicht mehr aufsuchen darf.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag, 07.12.2020, wurde gegen 14:15 Uhr in der Danziger Straße in Bad Bergzabern ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr starke Rauchentwicklung, ausgehend von der Küche einer Kellerwohnung, fest. Es entstand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Landau zur Brandursache dauern an.

Unter Medikamenteneinfluss mit der Mittelschutzplanke kollidiert

A65/Edenkoben (ots) – Die Fahrtüchtigkeit kann durch Medikamenteneinnahme erheblich beeinträchtigt werden. Insbesondere die Wirkungsweise bei Antidepressiva kann zum Verlust der Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit beim Autofahrer führen.

So kam es gestern Mittag (06.12.2020, 13.30) auf der A65 in Höhe der AS Edenkoben zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin infolge Medikamenteneinflusses mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Bei der Unfallaufnahme gab sie an, dass sie täglich ein Antidepressivum einnehme. In einem Krankenhaus musste ihr im Anschluss eine angeordnete Blutprobe entnommen werden. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, da die Frau nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen.

Die Polizei warnt: Medikamente können eine berauschende Wirkung haben und somit die Verkehrstüchtigkeit nicht unerheblich einschränken. Wichtig sind insbesondere die Informationen des Beipackzettels bzw. die Hinweise des Arztes in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wird immer die zuständige Führerscheinstelle über den Medikamenteneinfluss informiert. Diese prüft sodann, ob der Verkehrsteilnehmer noch zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet oder ob ihm die Fahrerlaubnis nach Verwaltungsrecht zu entziehen ist.

Sachbeschädigungen – Diebstähle in Barbelroth

(ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.12.2020, kam es in Barbelroth zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen. Wie uns die Gemeindeverwaltung mitgeteilt hat, wurden ein Mülleimer, eine Markierung für eine Fernleitung, eine Bank, ein Schild (Radweg) und ein Garagentor in der Ortsgemeinde beschädigt. Ein Hinweisschild zum Thema Störche wurde abgerissen und entwendet. Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstanden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

(ots) – Am Sonntag 22.11.2020 wurde der Rasenplatz in Barbelroth beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro angerichtet. Die Insassen eines silberfarbenen Opel Astra fuhren über den Rasenplatz, nachdem sie zuvor ein entsprechendes Video im Internet gesehen hatten. Die Verantwortlichen wurden ermittelt und haben sich beim Vorsitzenden der Sportvereinigung Oberhausen-Barbelroth reumütig gemeldet. Die vier ortsansässigen Heranwachsenden sind bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten, zeigten sich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung geständig und sind bemüht den entstanden Sachschaden wieder gut zu machen.

Ein Tatzusammenhang zu der jetzigen Sachbeschädigungsserie ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht zu erkennen.

Sachbeschädigung an Eingangstür

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 07.12.2020 stellte der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in der Landeckstraße fest, dass die Haupteingangstür beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem Gegenstand mehrfach gegen die Tür. Sachschaden ca. 1.500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Unfall mit Sachschaden

Bad Bergzabern (ots) – Ca. 6-000 Euro Sachschaden entstanden am Montag, 07.12.2020, gegen 13.12 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Berwartsteinstraße in Bad Bergzabern. Eine 24jährige PKW-Fahrerin aus Landau übersah beim Anfahren vom Fahrbahnrand einen von hinten kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

35-Jährige kann keinen Führerschein vorzeigen

Edesheim (ots) – Gegen eine 35 Jahre alte Autofahrerin wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, weil sie bei einer Kontrolle am 07.12.2020, 22 Uhr in der Leonhard-Eckel-Siedlung keinen Führerschein vorzeigen konnte. Ihren Angaben zufolge hätte sie eine Fahrerlaubnis vor einer Woche im Ausland erworben, allerdings vergessen, diese mitzuführen. Für sie war die Weiterfahrt beendet.