Landau: Die Polizei-News

Entwendeter Tresor aufgefunden

Offenbach an der Queich (ots) – Zwischen Freitag 04.12.2020 und Montag 07.12.2020 hebelten Unbekannte eine Tür zur Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich auf. Im Inneren brachen sie ein Büro auf und entwendeten dort einen Tresor. Dieser wurde am Nachmittag des 07.12.2020 auf einem Feldweg neben der B38 in Fahrtrichtung Impflingen aufgefunden.

Die Täter hatten vergeblich versucht, diesen zu öffnen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Landau (ots) – Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gegen einen 20-jährigen am Dienstagmorgen 08.12.2020 gegen 0:15 Uhr eingeleitet. Eine Polizeistreife hatte den Landauer, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, im Bereich der Maximilianstraße kontrolliert. Da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurden die Polizisten auf den Fahrer aufmerksam. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

LKW landet im Straßengraben

Landau (ots) – Mehrere Zeugen meldeten am Montagabend gegen 19:15 Uhr einen schlangenlinienfahrenden LKW – Fahrer im Bereich der B10 Fahrtrichtung A 65. Der “Brummifahrer” geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben. Hierbei wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Da der 53-jährige Fahrer auf Ansprache nur verzögert reagierte, war eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit nicht auszuschließen. Ein Atemalkoholtest erbrachte allerdings ein Ergebnis von 0 Promille.

Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst konnte bei dem LKW-Fahrer eine Unterzuckerung diagnostiziert werden. Durch die Verabreichung von Glukose verbesserte sich der Gesundheitszustand des Mannes. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer möglicherweise Medikamente sowie Betäubungsmittel vor Fahrtantritt eingenommen hatte. Der Führerschein des 53-Jährigen wurde einbehalten, zudem wurde ihm eine Blutprobe genommen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.