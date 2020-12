Geschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

Wörth am Rhein (ots) – Am 07.12.2020 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Rotthofs. Die Unfallverursacherin streife beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Da die 66-jährige Fahrerin zunächst nach Hause fuhr und verspätet die Polizei verständigte, konnte das geschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort festgestellt werden. Bei dem geschädigten Fahrzeug soll es sich um einen grauen SUV der Marke Ford handeln.

Durchfahrtsverbote überwacht

Germersheim/Bellheim (ots) – Heute Morgen führten Beamte der Polizei Germersheim eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Schule durch. In der nur 15-minütigen Kontrollzeit konnten insgesamt fünf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot in der Straße “An der Volksschule” festgestellt werden.

Bereits am Montag wurden dort bei einer Kontrolle vier Verstöße festgestellt. Auch das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim wurde gestern Morgen erneut von den Beamten überwacht. Auch hier mussten insgesamt 10 Personen gebührenpflichtig verwarnt werden.