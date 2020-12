Darmstadt-Dieburg

Unbekannte schlagen auf Tankwart ein und flüchten – Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am späten Montagabend (7.12.) gegen 20.30 Uhr haben zwei Täter eine Tankstelle in der Gernsheimer Straße betreten und aus noch nicht geklärten Gründen unmittelbar mit Faustschlägen den 29 Jahre alten Angestellten attackiert. Danach traten sie zu Fuß die Flucht an. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Duo verlief ohne Erfolg.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Beamten suchen derzeit Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten konnten oder Hinweise zu den Flüchtenden geben können.

Täterbeschreibung:

Beide Täter hatten eine schlanke Statur. Einer wurde als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Jacke über einem grauen T-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet. Er trug schwarze Schuhe der Marke “Puma”. Sein Begleiter war etwa 1,80 Meter groß. Er hatte kurze, dunkle Haare, die seitlich rasiert waren. Zum Zeitpunkt der Tat war dieser Komplize mit einer blauen Winterjacke über einer blauen Jeans bekleidet. Bei seinen Schuhen soll es sich um Turnschuhe mit dem gelben Marken Emblem “New Balance” handeln.

Zeugen, die Angaben zu den Beschriebenen machen können, werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06157/95090 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Lagerhalle – Kriminelle erbeuten über 20 E-Bikes

Dieburg (ots) – Eine Lagerhalle “Am Bauhof” rückte im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (4.12.), 18.00 Uhr, und Montagmorgen (7.12.), 7 Uhr, in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten durch Gewalteinwirkung Zutritt ins Innere der Halle und hatten es dort auf die gelagerten Räder abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelang es den Kriminellen übers Dach die 23 E-Bikes der Marke “Porsche” aus der Lagerhalle zu schaffen. Wie die Unbekannten ihre Beute abtransportieren konnten sowie die genauen Tatumstände, sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt wird der Schaden nach jetzigem Stand auf über 180.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Geldbeutel lockt Diebe an – Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück

Groß-Umstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde hat ein in einem Auto zurückgelassener Geldbeutel am Samstagnachmittag (5.12.) Diebe angelockt. Nur wenige Minuten, zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr, reichten den Tätern aus, den in der Pfälzer Gasse abgestellten Golf nach Wertgegenständen zu durchsuchen und sich den Geldbeutel zu schnappen. Mit der Geldbörse erbeuteten die Täter rund 250 Euro sowie diverse Scheckkarten.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Nach Geldholen bestohlen – Trickdieb fragt nach Wechselgeld und erbeutet 200 Euro

Griesheim (ots) – Ein 80 Jahre alter Mann aus Griesheim ist am Montag (7.12.) von einem Trickdieb bestohlen worden. Kurz vor 11 Uhr hatte der Kriminelle den Senior auf dem Parkplatz einer Bankfiliale am Hans-Karl-Platz angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Hierauf griff der Täter unvermittelt nach dem Geldbeutel des Mannes, entwendete 200 Euro und flüchtete.

Möglicherweise wurde der Bestohlene bereits im Vorfeld von dem Täter beim Geldabholen in der Bank beobachet. Eine detaillierte Beschreibung des Flüchtenden liegt den ermittelnden Kripobeamten derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist hierfür das Kommissariat 24 zu erreichen.

Katalysator aus Opel entwendet

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (5.12.) und Montag (6.12.) haben sich noch unbekannte Täter an einem im Starkenburgring abgestellten Opel zu schaffen gemacht und den Katalysator des Wagens ausgebaut. Mit ihrer Beute flüchteten sie.

Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beobachtete werden?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 an die Beamten der

Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt erbeten.

Ungebetene Gäste im Vereinsheim – Täter flüchten ohne Beute

Griesheim (ots) – Einen Schaden von mindestens 500 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei ihrem Einbruch in ein Vereinsheim in der Schülerstraße angerichtet. Am Dienstag (8.12.), kurz vor 1 Uhr, hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Innerhalb des Gebäudes versuchten sie zudem eine weitere Tür mit brachialer Gewalt zu öffnen, als sie bei ihrem Vorhaben mutmaßlich gestört wurden und sofort die Flucht ergriffen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand machten die Kriminellen keine Beute.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Griesheimer Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

Darmstadt

Dieb hat es auf Autoreifen abgesehen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch, vier Reifen samt Felgen von einem in der Elisabeth-Selbert-Straße geparkten schwarzen Mercedes abzumontieren ist ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Montag (6.-7.12.) offenbar gestört worden. Mit einem Wagenheber hatte der Unbekannte bereits das Fahrzeug aufgebockt und sich an den Reifen zu schaffen gemacht.

Glücklicherweise brach er sein kriminelles Vorhaben aus noch nicht bekannten Gründen ab und flüchtete. Jetzt ermittelt die Polizei in Darmstadt (EDC) wegen des versuchten Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

Zeugen nach Einbruchsversuch in Einfamilienhaus gesucht – Fenster halten Hebelversuchen stand – Täter verursachen hohen Sachschaden

Darmstadt (ots) – Bei den Versuchen mehrere Fenster eines Einfamilienhauses in der Seekatzstraße gewaltsam aufzubrechen, haben bislang noch unbekannte Täter, in der Zeit zwischen Samstag (5.12.) und Montagnachmittag (7.12.), einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht.

Die Fenster hielten dem kriminellen Vorhaben glücklicherweise stand und so machten die Täter keine Beute. Die Darmstädter Kripo ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Weißes Wohnmobil gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Auf ein in der Siemenstraße abgestelltes Wohnmobil hatten es noch unbekannte Täter abgesehen. Am Montagabend (7.12.), kurz nach 19 Uhr, hatten die Besitzer den Diebstahl entdeckt und die Polizei informiert. Der konkrete Tatzeitraum des Diebstahls ist derzeit noch nicht bekannt.

An dem gestohlenen Fahrzeug war das Kennzeichen DA-07581 angebracht. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des Wohnmobils nehmen die Beamten von der Darmstädter Ermittlungsgruppe-City unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Einbrecher treffen auf schlafende Bewohnerin/Täter auch in Nauheim am Werk?

Groß-Gerau (ots) – Hochgeschreckt aus dem Schlaf ist am Montagabend (07.12.), gegen 22.00 Uhr, die Bewohnerin eines Hauses in der Frankfurter Straße in Groß-Gerau. Kriminellen hebelten zuvor die Einganstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Als die ungebetenen Besucher am Schlafzimmer vorbeigingen, wurde die Frau wach. Die Einbrecher flüchteten daraufhin sofort vom Tatort. Entwendet wurde offenbar nichts.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich zudem in der Nacht zum Dienstag (08.12.) in der Reiherstraße in Nauheim. Ein Bewohner stellte dort fest, dass der Rolladen beschädigt wurde. Ins Haus gelangten die Unbekannten hierbei nicht.

Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Alkoholisierter Autofahrer auf der B 45 aufgefallen

Erbach (ots) – Mit überhöhter Geschwindigkeit ist der Fahrer eines BMW Kombis in Groß-Umstadt auf der Bundesstraße 45 anderen Verkehrsteilnehmern negativ aufgefallen. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und stoppte das Auto am Montagabend (7.12.) in der Robert-Bosch-Straße in Erbach. Schnell stellte sich heraus, dass der 54-jährige Fahrer aus dem Odenwaldkreis unter Alkoholeinfluss stand.

Der durchgeführte Test erbrachte ein Ergebnis von über ein Promille. Für das bevorstehende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde zudem die Blutentnahme

angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

