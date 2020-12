Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher in Fürstengalerie – Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

Bad Wildungen (ots) – Mehrere Einbrecher waren in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Fürstengalerie in Bad Wildungen aktiv. Sie brachen in ein Geschäft ein und stahlen Zigaretten. Ein Tatverdächtiger konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Bad Wildungen festgenommen werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den noch flüchtigen Mittätern und einem verdächtigen Auto.

Die Täter hebelten gegen 01.00 Uhr ein Fenster zum Einkaufszentrum Fürstengalerie in der Straße Breiter Hagen in Bad Wildungen auf. Sie begaben sich anschließend durch ein Bekleidungsgeschäft zu einem Tabakwarenladen, in den sie gewaltsam eindrangen. Aus diesem Geschäft entwendeten sie eine größere Anzahl von Tabakwaren und einen Wandtresor.

Bei dem Einbruch lösten die Täter einen Alarm aus. Die Bad Wildungen Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die schließlich auch zum Erfolg führten. Ein Tatverdächtiger konnte im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden. Bei der weiteren Absuche der Umgebung konnten die Polizisten eine Tasche mit Einbruchswerkzeug und den noch verschlossenen Wandtresor auffinden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige noch mindestens zwei Mittäter hatte. Im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Fürstengalerie könnte auch ein silberfarbener SUV mit einem WIL-Kennzeichen (Wittlich, Rheinland-Pfalz) stehen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Osteuropäer, der nach bisherigen Erkenntnissen keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Staatsanwaltschaft Kassel prüft derzeit, ob ein Untersuchungshaftbefehl beantragt wird.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem beschriebenen Auto geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel-Nr. 05621/70900 oder bei der Kriminalpolizei Korbach unter 05631/9710 zu melden

Strohballenbrand – Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Korbach (ots) – Am Samstag 21.11.2020 brannten am späten Nachmittag auf einem Feld bei Korbach mehrere Strohballen. Die alarmierte Feuerwehr Korbach löschte den Brand ab. Die Ermittlungen der Polizeistation Korbach vor Ort ergaben den Verdacht, dass die Strohballen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

In den letzten Tagen ging bei der Polizei Korbach ein anonymes Schreiben zu diesem Brandfall ein.

Da der Verfasser dieses Briefes ein wichtiger Zeuge sein könnte, wird er gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-971-0 zu melden.

