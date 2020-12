Drogen und Equipment sichergestellt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Am Montagabend 07.12.2020 stellten Beamte des 8. Polizeireviers größere Mengen an Drogen, Utensilien zu deren Herstellung und Bargeld bei einem 34-Jährigen sicher, welcher zuvor mit seinem Fahrzeug im Straßenverkehr aufgefallen war.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Streife im Grazer Weg einen Kleintransporter, der trotz Dunkelheit ohne eingeschaltetem Abblendlicht unterwegs gewesen war. Am Steuer des angehaltenen Fahrzeugs saß ein 34-jähriger Mann, bei dem aufgrund seiner Fahrweise und nach dessen Überprüfung der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Dies hatte eine Blutentnahme zufolge.

Der polizeiliche Spürsinn der Beamten führte nach einem Blick auf die Ladefläche zum Auffinden mehrerer Gerätschaften, die augenscheinlich für die Verarbeitung von Drogen und den Betrieb von Indoorplantagen geeignet sind. Unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft erfolgte schließlich eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 34-Jährigen, welche noch weiteres Equipment zur Herstellung von Drogen, darunter Ventilatoren, Pflanzkästen, Wärmelampen, Lüftungssysteme, eine Feinwaage sowie über 500 Gramm Marihuana zum Vorschein brachte. Zusätzlich konnten noch mehrere zehntausend Euro an mutmaßlichem Drogengeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Für den 34-Jährigen ging es nach seiner Festnahme zunächst in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. In Ermangelung von Haftgründen wurde dieser heute wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Herstellung und des Handels von Betäubungsmitteln sowie des Verdachts des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel wurden aufgenommen.

Mann setzt Mülltonne in Brand

Frankfurt (ots)-(em) -Montagabend (07. Dezember 2020) hat ein 35-jähriger Mann mutmaßlich eine Mülltonne in Brand gesetzt. Für ihn klickten die Handschellen.

Gegen 20.45 Uhr setzte ein zunächst unbekannter Mann im Bereich Ginnheimer Mühlgasse/Woogstraße eine auf dem Gehweg stehende, mit Papier gefüllte Mülltonne, in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise zeitnah löschen. Dank aufmerksamer Zeugen gelang es der Frankfurter Polizei kurz darauf einen 35-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, welcher ein Feuerzeug mit sich führte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und das Feuerzeug sichergestellt.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Autofahrerin flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) Am vergangenen Freitag 04.12.2020 kam es auf der Schweizer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-Jährige von einer unbekannten Autofahrerin angefahren wurde. Die unbekannte Frau flüchtete anschließend mit ihrem Pkw von der Unfallstelle.

Gegen 08:20 Uhr befuhr die Straßenbahn der Linie 15 die Schweizer Straße vom Schweizer Platz kommend in Richtung Gartenstraße. An der Haltestelle “Schweizer-/Gartenstraße” stieg eine 23 Jahre alte Frau aus der Tram und betrat die Fahrbahn, welche in diesem Bereich einspurig verläuft. Straßenbahn- und Fahrzeugverkehr teilen sich hierbei die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr ein Pkw über einen an dieser Stelle rechtsseitig verlaufenden Parkstreifen und versuchte, an der Straßenbahn vorbeizufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, welche sich noch auf der Motorhaube des Pkw abstützen konnte. Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Am Steuer des Fahrzeugs saß eine Frau, welche jedoch ihre Fahrt über die Schweizer Straße und weiter in unbekannte Richtung fortsetzte, ohne sich nach der 23-Jährigen zu erkundigen.

Die Geschädigte teilte folgende Personenbeschreibung mit:

Weiblich, circa 35 Jahre alt, blonde, schulterlange Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Die unbekannte Frau soll mit einem dunklen Kombi gefahren sein.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75510800 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

