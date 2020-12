Eschwege: Die Polizei-unterwegs

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagmorgen 07.00 Uhr und Montagmorgen 08.50 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Mozartstraße in Reichensachsen einen grauen VW Golf beschädigt, der auf der Straße ordnungsgemäß geparkt stand. Die Beschädigungen bei dem Auto befinden sich an der hinteren linken Fahrzeugseite an Stoßfänger und Kotflügel.

Die Polizei geht hier von einem Schaden in Höhe von 1.000 Euro aus.

Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

34-Jähriger ohne Fahrerlaubnis angehalten

Eine Streife der Eschweger Polizei hat am Montagabend gegen 22.10 Uhr den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Schildgasse von Eschwege einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich dabei herausstellte, war der 34-jährige, aus Eschwege stammende, Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dies hatte zur Folge, dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Verkehrsunfallflucht – Fahrradfahrerin verletzt

Bereits am vergangenen Freitag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Eschwege zwischen dem Toom-Baumarkt und dem Kaufland, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Geschehens.

Gegen 13.30 Uhr ist eine 28-Jährige aus Meinhard mit einem E-Bike auf dem Verbindungsweg zwischen dem Baumarkt und dem Einkaufsmarkt unterwegs gewesen, als sie unmittelbar vor der Einmündung zum Kaufland-Parkdeck von einem Auto überholt wurde. Als das Auto plötzlich abbremste, geriet die 28-Jährige auf ihrem E-Bike ins Straucheln und stürzte, wobei sie sich nicht unerhebliche Verletzungen am linken Oberarm zuzog. Zudem entstand bei dem Sturz der 28-Jährigen ein Schaden von 100 Euro.

Das Auto entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Zu dem überholenden Fahrzeug bzw. den Insassen konnte die 28-Jährige keine weiteren Angaben machen. Hinweise zu dem Unfall und dem betreffenden Fahrzeug erbittet die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Umgefahrene Mülltonne führt zu Verkehrsunfall

Am frühen Montagmorgen ist ein 57-jähriger Autofahrer aus Sontra beim Rückwärtsausparken von seinem Grundstück in der Göttinger Straße versehentlich gegen eine Restmülltonne gefahren, die daraufhin auf die Fahrbahn der Göttinger Straße kippte. Der Umstand war von dem 57-Jährigen nicht bemerkt worden und der Mann setzte seine Fahrt fort.

Kurz darauf befuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Waldkappel die Göttinger Straße in Richtung Stadtmitte und kollidierte mit der auf der Straße liegenden Mülltonne, die bei dem Aufprall letztlich noch gegen das entgegenkommende Auto einer 43-Jährigen aus Sontra geschleudert wurde, die auf der Göttinger Straße in Richtung B 27 unterwegs war.

Während am Auto des 57-Jährigen und an der Mülltonne offenbar kein Schaden entstand, bezifferte die Polizei den Schaden am Auto der 55-Jährigen auf ca. 350 Euro.

Das Auto der 43-Jährigen wurde mit 1.750 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

48-jähriger Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Gegen kurz vor 11.00 Uhr am Montagvormittag kam es in Witzenhausen im Kreisverkehr “An der Bohlenbrücke” / B 80 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer, bei dem sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Friedland hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr von der B 80 aus Richtung Gertenbach kommend, die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrers, ein 62-Jähriger aus Witzenhausen, missachtet.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Fahrradfahrer

leichte Verletzungen in Form von Prellungen erlitt.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 400 Euro.

28-Jähriger mit Klein-Lkw übersieht Fußgängerin

Am Montagabend gegen 17.35 Uhr hat ein 28-Jähriger aus Göttingen mit einem Klein-Lkw eine Fußgängerin übersehen, als er in Witzenhausen sein Fahrzeug rückwärts in die Straße “Am Markt” manövrierte.

Bei der Fußgängerin handelte es sich um eine 58-jährige Frau aus Witzenhausen, die bei dem Zusammenstoß zu Fall kam und sich bei dem Sturz u.a. Prellungen, Hautabschürfungen und eine Kopfplatzwunde zuzog. An dem Klein-Lkw entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von 300 Euro.

