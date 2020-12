Mannheim: Virtueller dm Santa Lauf bietet weihnachtliches Lauftraining für den Frauenlauf 2021

Mannheim – Die Veranstalter des engelhorn sport Frauenlauf Mannheim haben im September bereits bewiesen, dass ein virtuelles Laufformat möglich ist und auch Spaß macht. Über 900 Teilnehmerinnen gingen an den Start. Um die Wartezeit bis zum Frauenlauf 2021 (dann hoffentlich wieder live vor Ort) zu verkürzen und sinnvoll zu nutzen, findet vom Freitag, 11. bis Sonntag, 20. Dezember 2020 der virtuelle dm Santa Lauf statt.

Ob mit dem Freundeskreis, dem Sportverein oder dem Kollegium – Auf der ganzen Welt stimmen sich Santas, Rentiere und Weihnachtselfen sportlich auf die Weihnachtszeit ein. Gelaufen werden kann die 5 km-Laufstrecke alleine oder in kleinen Gruppen unter Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln.

Jeder kann sich individuell als Privatperson anmelden und mitmachen. Die Anmeldung sowie der Lauf erfolgen über die App „viRACE“. Der virtuelle Lauf mit App hat bereits bei den diesjährigen viRACE-Runnern des Frauenlaufs großen Anklang gefunden. Dank GPS-Tracking kann die 5 km-Laufdistanz beim Santa-Lauf auf der eigenen, persönlichen Lieblingsstrecke durch das glitzdernde Winterwonderland absolviert werden. Neben den schillernden Lichtern und dem Geruch von frisch gebackenen Plätzchen in den Straßen, zaubern weihnachtliche Klänge und motivierende Sprüche von Moderator Hartwig Thöne eine winterliche Atmosphäre während des Santa Laufs. Im Anschluss finden sich die Teilnehmer in der Ergebnisliste wieder und erhalten eine Urkunde zum Herunterladen. Die eigene Startnummer erhält jeder per E-Mail. Darüber hinaus liegen unter dem Weihnachtsbaum drei 50 € Gutscheine vom Namensgeber dm-drogerie markt sowie weitere Gewinne und Preise bereit und werden unter allen Teilnehmern verlost.

Ein Kann, kein Muss: Wer besonders kreativ sein möchte, kann in ein Weihnachtskostüm schlüpfen und erhält mit etwas Glück in der Kategorie „schönstes und lustigstes Weihnachtsoutfit“ einen Überraschungs-Preis. Die Teilnehmer können hierfür ihre Bilder oder Videos mit dem Hashtag #santaläuft auf Social Media veröffentlichen oder per E-Mail an santa-lauf@nplussport.de bis zum 20. Dezember einsenden. Für alle Kinder und Kostümbegeisterten ist dies ein absoluter Spaß!

#santaläuft ist der Slogan der virtuellen weihnachtlichen Interaktion. Nicht nur über die App, sondern auch über die Social Wall auf www.santa-lauf.de bleiben die Teilnehmer miteinander verbunden und können ihre schönsten Bilder und Videos von ihrem Lauf, ihrem Training oder dem Kostüm posten. Alle Bilder, die mit dem besagten Hashtag veröffenlticht werden, landen automatisch auf der Social Wall.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 € und beinhaltet die Startnummer, eine Urkunde zum Herunterladen sowie einen elektronischen Goodie-Bag. Informationen zur Anmeldung und zum virtuellen Lauf mit der App „viRACE“ sind auf der Homepage www.santa-lauf.de zu finden.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.santa-lauf.de, www.facebook.com/santalauf oder per Mail an santa-lauf@nplussport.de.