Lambrecht: Schließung der KfZ-Schilderprägestelle in der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht

Lambrecht – Ab 2021 besteht leider nicht mehr die Möglichkeit in der Nähe der KfZ-Servicestelle in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht (Pfalz) KfZ-Schilder herstellen zu lassen. Aus wirtschaftlichen Gründen muss der Vertragspartner seine Tätigkeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung bedauerlicherweise aufgeben.

Die Angebote der KfZ-Servicestelle, wie An-, Um- und Abmeldungen von Fahrzeugen usw. werden den Bürgerinnen und Bürgern aber selbstverständlich weiterhin in der bisherigen Form zur Verfügung gestellt.