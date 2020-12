Kostenlose elektronische Steuererklärung mit ELSTER nun über Online-Plattform

Koblenz – Die Finanzverwaltung empfiehlt, die Steuererklärung elektronisch zu erstellen, entweder mit einer im Handel erhältlichen Software oder der von der Finanzverwaltung kostenlos angebotenen Online-Plattform „Mein ELSTER“ (unter www.elster.de).

Dies hat viele Vorteile:

mit Hilfe des Bescheinigungsabrufs können zahlreiche, dem Finanzamt bereits elektronisch (ab dem 28. Februar eines Jahres) vorliegende Daten direkt in die Steuererklärung übernommen werden

Daten aus dem Vorjahr können ohne erneutes Eintragen per Hand übernommen werden

die Steuererklärung ist ohne Papier direkt und digital im Finanzamt verfügbar und kann somit zügig bearbeitet werden

„Mein ELSTER“ ist barrierefrei und vereint sämtliche digitale Dienste der deutschen Steuerverwaltung. So können neben der elektronischen Abgabe der Steuererklärung auch verschiedene Anträge, Mitteilungen und Einsprüche auf digitalem Weg an das Finanzamt gesendet werden. Gerade in der aktuellen Zeit bietet dies einen sicheren, kontaktlosen sowie flexiblen Weg, mit dem Finanzamt vor Ort zu kommunizieren.

Altes Programm ElsterFormular wird durch Mein ELSTER abgelöst

Diejenigen, die bislang das Programm „ElsterFormular“ verwendeten, sollten jetzt zu „Mein ELSTER“ umsteigen. Denn ElsterFormular stand letztmalig für die Erstellung der Steuererklärung des Jahres 2019 zur Verfügung und wird ab der Steuererklärung für das Jahr 2020 durch „Mein ELSTER“ abgelöst.

Eine Registrierung ist bereits jetzt möglich und ebnet den Umstieg. Insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird empfohlen, sich mit ihrer steuerlichen Identifikationsnummer zu registrieren, um die Vorteile von Mein ELSTER zu nutzen.

So funktioniert der Umstieg:

Nach erfolgter Registrierung können die Daten komfortabel und schnell aus ElsterFormular exportiert werden.

In Mein ELSTER stehen diese kurze Zeit später wie gewohnt für eine Datenübernahme aus dem Vorjahr zur Verfügung. Hilfe für diesen Umstieg bieten die Klickanleitungen des Landesamtes für Steuern Rheinland-Pfalz zur „Datenübernahme von ElsterFormular zu Mein ELSTER“ unter www.fin-rlp.de/elster.