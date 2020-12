Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 07.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Kirchheim: Mitarbeiter im Schnellrestaurant übel beleidigt

Kirchheim, Rosengartenweg – 05.12.2020, 16:30 Uhr (ots) – Ein 22-Jähriger aus Niedermohr wollte in einem Schnellrestaurant am Autobahnkreisel mehrere Coupons auf einmal einlösen, obwohl pro Bestellung nur 2 Coupons möglich sind. Nachdem der Kunde darauf aufmerksam gemacht wurde, reagierte dieser aggressiv. Er fragte, ob man ihn verarschen wolle und beleidigte den 45-jährigen Geschädigten als Wichser und Hurensohn, er würde nur 450 Euro verdienen. Gegenüber der Polizei stritt der Beschuldigte die Tat ab, es sei lediglich zu einem Streitgespräch gekommen.

Grünstadt: Unfall mit 4 Leichtverletzten

Grünstadt, Kreuzerweg – 06.12.2020, 00:50 Uhr (ots) – An der Kreuzung Kreuzerweg / Südring missachtete ein 23-Jähriger aus Grünstadt die Vorfahrt (STOP-Schild) eines anderen PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige fuhr noch geradeaus über die Kreuzung hinweg und durchbrach einen Gartenzaun, bis der PKW im Garten stehen blieb. Beide PKW waren mit je 2 Personen besetzt – alle Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Gerolsheim: Sachbeschädigung an PKW

Gerolsheim, Gartenstraße – bis 06.12.2020, 10:00 Uhr (ots) – Ein Nachbar machte eine 32-Jährige darauf aufmerksam, dass an ihrem geparkten PKW (schwarzer Opel Astra) über Nacht drei Reifen plattgestochen wurden. Der Schaden liegt bei ca. 500 Euro. Eine Nachbarschaftsbefragung brachte keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise kann jemand sachdienliche Hinweise machen: Polizei Grünstadt Tel. 06359 93120.

Grünstadt: Keller-Einbruch, Autoreifen gestohlen

Grünstadt, Uhlandstraße – bis 06.12.2020, 12:30 Uhr (ots) – Die 62-jährige Geschädigte stellte am 06.12.2020 einen Einbruch in den Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus fest. Der Täter hatte es auf 4 eingelagerte Reifen (Marke Dunlop) abgesehen. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben.

Grünstadt: Container-Einbruch

Grünstadt, Neugasse – bis 07.12.2020, 06:30 Uhr (ots) – Eine Baufirma stellte bei Arbeitsbeginn am 07.12.2020 einen Einbruch in ihren Container fest, in dem Werkzeug etc. gelagert war. Der Container wurde in Schloss-Höhe aufgehebelt (rote Lackspuren). Die Diebe hatten es auf einen Kühlschrank (ca. 80 cm hoch), einen weißen Heizkörper, eine rote Gasflasche (11 kg) und ein Makita Baustellenradio abgesehen. Zum Abtransport wurde vom Baustellengelände dann praktischerweise auch noch eine Schubkarre geklaut. Der Schaden beträgt ca. 600EUR. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung – vielleicht hat jemand am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Neugasse gemacht.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):