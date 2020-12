Familienstreit löst Großeinsatz aus

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Schwegenheim zu einem handfesten Streit eines Ehepaars. Im Anschluss flüchtete der 40-jähriger Mann mit seinem Auto von der Wohnanschrift. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er eine Pistole mitführt, wurde eine Fahndung nach dem Mann ausgelöst.

Auf der B272 verursachte der alkoholisierte Mann einen Verkehrsunfall und wurde festgenommen. Während der Festnahme mussten die Beamten ein sogenanntes “Distanzimpulsgerät” einsetzten. Auf den Mann kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu. Bei seiner Festnahme wurde er nicht verletzt.

Schreckschusswaffe getestet

Germersheim (ots) – Am Samstagabend 05.12.2020 bekam die Polizei einen Hinweis, dass im Lamotte Park in Germersheim geschossen wurde. Der Schütze wäre dann mit einem Auto weggefahren. Die Polizei konnte bei einer sofortigen Fahndung das Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz feststellen.

Der 18-jährige Mann aus dem Kreis Germersheim gab an, dass er seine neu erworbene Schreckschusspistole ausprobieren wollte. Die Kontrolle ergab, dass er zudem keinen “Kleinen Waffenschein” besitzt.

Somit wurde die Schreckschusswaffe sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein präventives Gespräch über die Gefahren einer solchen Waffe beendete die polizeiliche Maßnahme.

Jugendlicher ermittelt

Lingenfeld (ots) – Am letzten Dienstagabend wurde die Polizei aufgrund einer Schlägerei im Lauxengarten in Lingenfeld alarmiert. Dort warfen mehrere Jugendliche Mülltonnen um und beschädigten zur Abholung bereitgestellte Müllsäcke. Ein 49-jähriger Anwohner und seine Ehefrau stellten die Jugendlichen zur Rede und wurden dabei tätlich angegriffen und leicht verletzt.

Auf der Flucht in Richtung Germersheim griffen sie zudem einen weiteren Zeugen tätlich an.

Durch Hinweise konnte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Germersheimer ermittelt werden.

Die Ermittlungsarbeiten der Jugendsachbearbeiter sind noch nicht abgeschlossen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.