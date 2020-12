Jugendliche “Graffiti-Sprayer” auf frischer Tat ertappt

Dudenhofen (ots) – Am Samstag 05.12.2020 gegen 18:15 Uhr meldeten sich zwei aufmerksame Zeugen bei der Polizei und teilten zwei Jugendliche mit, die gerade dabei wären die Unterführung B39 zwischen dem Spielplatz Am Badeplatz und dem Friedwald zu besprühen. Die Polizei konnte daraufhin an der mitgeteilten Örtlichkeit zwei 15-jährige aus Dudenhofen einer Personenkontrolle unterziehen.

Bei einem der Beiden konnte eine Dose goldener Metalleffektlack aufgefunden werden. Zudem konnten an der Betonwand der Unterführung in goldener Farbe aufgesprüht die Buchstaben “ED” (ca. 0,30 x 0,30m), ein Totenkopfsymbol (ca. 1,00 x 1,20m) und eine Telefonnummer (ca. 4,00m x 0,60m) festgestellt werden. Die beiden Jugendlichen zeigten sich von den Polizeibeamten mit dem Tatvorwurf konfrontiert geständig und wurden an ihre Eltern überstellt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Verkehrsinsel und flüchtet

Harthausen (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum 03.12.-04.12.2020 zwischen 18-16:20 Uhr die Verkehrsinsel Im Sand/Einmündung Rappengasse. An dieser wurde der Zaun, welcher die Verkehrsinsel begrenzt, teilweise aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und der Unfallhergang sind augenblicklich unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den derzeit unbekannten Unfallverursacher geben können. Solche nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Waldsee (ots) – Am Montag 07.12.2020 gegen 07:30 Uhr missachtete ein 38-jähriger PKW-Fahrer an der Abfahrt der B9/Anschlussstelle Rehhütte, die Vorfahrt eines auf der Landstraße von Schifferstadt in Richtung Waldsee fahrenden 49-jährigen PKW-Fahrers.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 38-Jährige ersten Erkenntnissen zu Folge schwer und der 49-Jährige und seine Beifahrerin jeweils leicht verletzt wurden. Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt über 30.000 Euro. Neben der Polizei befand sich auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.