Pkw-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis leitete die Polizei am Montagmorgen 07.12.2020 um 01:55 Uhr, gegen einen 34-jährigen Mercedes-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ein. Dieser konnte in der Bahnhofstraße fahrend festgestellt und anschließend auf dem Löffelgasseparkplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Polizeiliche Überprüfungen ergaben, dass dem 34-Jährigen die Fahrerlaubnis im Frühjahr 2020 rechtskräftig entzogen wurde und er derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Versuchter Einbruch in Kellerparzelle

Speyer (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag und Sonntag 05.12.-06.12.2020 zw. 11-11:35 Uhr, Zugang zum Kellerbereich eines Mehrparteienwohnblocks in der Baumwollspinnerei und versuchten dort in eine durch Holzlatten begrenzten Kellerparzelle einzubrechen. Es konnten Hebelspuren an der Parzelle festgestellt werden, ohne dass es den Tätern jedoch gelang, in die Parzelle einzubrechen.

Hinweise auf die Täter konnten vor Ort nicht erlangt werden. Die Polizei sucht Zeugen / Anwohner, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen vor dem Gebäudekomplex bzw. im Kellerbereich aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (23:40 – 01:00 Uhr) und in der Nacht des Samstags (23:00 – 00:00 Uhr) führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße ein. Hierbei kam es insgesamt zu zwei Verwarnungen wegen nicht mitgeführtem Führerschein und einer Verwarnung wegen des Fehlens einer Verwarnungsweste. Zudem wurden 6 Mängelberichte an kontrollierte Verkehrsteilnehmer ausgestellt.

Bei einem 18-jährigen unbeleuchteten Radfahrer aus Bellheim konnte im Rahmen der Kontrollen des Freitags zudem deutlicher Atemalkohol wahrgenommen werden. Da ein Atemalkohltest einen Wert von 1,69 Promille ergab, musste der Radfahrer sein Zweirad stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit gem. § 24a StVG wurde zudem gegen einen 24-Jährigen Pkw-Fahrer aus Limburgerhof erstattet. Bei diesem konnte im Rahmen der am Samstagnacht durchgeführten Kontrollen ein Atemalkoholwert von 0,65 Promille festgestellt werden. Auch dieser musste eine Blutprobe abgeben und durfte die Fahrt nichtmehr fortsetzen. Die Fahrzeugschlüssel wurden an die nüchterne Fahrzeughalterin übergeben.

In Wohnung durch Trickdiebe bestohlen

Speyer (ots) – Opfer von Trickdieben wurde am Freitag 04.12.2020 gegen 11:00 Uhr eine 78-jährige Anwohnerin der Großen Gailergasse. An deren Haustür klingelte eine Frau und fragte nach einem Zettel und einem Stift. Zudem bat deren angeblich Schwester um Etwas zu trinken. Den beiden Frauen gelang es so, die Geschädigte zum Betreten derer Wohnung zu veranlassen. Nachdem die fremden Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die 78-Jährige fest, dass hochwertiger Schmuck in einem mittleren fünfstelligen Bereich und ca. 500 EUR Bargeld aus ihrer Wohnung entwendet wurden.

Die beiden vermeintlichen Täterinnen wurden als osteuropäisch, ca. 50-jährige beschrieben und sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Frauen geben können (Polizei Speyer, Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, niemals fremden Personen Zutritt in die eigenen vier Wände zu gewähren. Verständigen Sie im Zweifel umgehend die Polizei oder Bekannten, wenn Ihnen fremde Personen unter einem Vorwand Eintritt in ihre Wohnung begehren. Gerade ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.