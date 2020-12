Darmstadt

Schnelle Festnahme nach Einbruch in Pizzeria – Zeuge reagiert vorbildlich

Darmstadt (ots) – Eine 23 Jahre alte Frau aus Heddesheim hatte zusammen mit ihren zwei 23 und 29 Jahre alten Begleitern am frühen Samstagmorgen (5.12.) offenbar nichts Gutes im Sinn. Das Trio steht in dem Verdacht in eine Pizzeria in der Dieburger Straße eingebrochen zu sein. Dem Hinweis eines Zeugen, der das Trio gegen 5 Uhr beim Verlassen der Gaststätte beobachten konnte war es zu verdanken, dass die Flucht der Kriminellen in ihrem Fiat Punto nur kurz währte.

Weil ihm die Situation verdächtig vorkam und er zugleich den Schaden an der Tür des Geschäfts bemerkte, informierte er sofort die Polizei. Diese leitete unmittelbar eine Fahndung ein und mit Hilfe seiner Beschreibungen stellten die Beamten des 1. Reviers die Flüchtenden noch in Tatortnähe.

Bei der Überprüfung der jungen Frau und ihren Begleitern aus Mannheim sowie der Durchsuchung des Autos, stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher. Darunter mehr als 900 Euro Bargeld, ein Brecheisen und diverse Maskierungsgegenstände. Neben dem Verdacht des besonders schweren Diebstahls wird sich die Heddesheimerin, die das Fluchtauto lenkte, zusätzlich wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen strafrechtlich verantworten müssen. Das Trio wurde festgenommen, auf der Polizeistation erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss alle Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Schnelle Festnahme nach Autodiebstahl – Polizei nimmt 3 Tatverdächtige fest

Darmstadt/Frankfurt (ots) – Ein 42-jähriger Mann aus Pfungstadt wird sich nach seiner Festnahme, zusammen mit seinen zwei 38 und 39 Jahre alten Komplizen aus Darmstadt, unter anderem wegen des Verdachts des Autodiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Am Sonntagabend (6.12.) gegen 19 Uhr hatte sich ein 27 -jähriger Pizzalieferant bei der Polizei gemeldet, nachdem er beobachten konnte, wie sich ein unbekannter Mann in seinen in der Kranichsteiner Straße abgestellten Golf setzte und damit davonfuhr. In dem Auto hatte sich zum Zeitpunkt des Diebstahls zudem sein Rucksack mit der Geldbörse und diversen Kreditkarten befunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen Wagen verlief zunächst ohne Erfolg.

Wenige Stunden später, gegen 1 Uhr, konnte das Auto jedoch, besetzt mit den drei Tatverdächtigen, in Frankfurt und dort im Bereich des Bahnhofsviertels lokalisiert und gestoppt werden. Am Steuer der 42-jährige Tatverdächtige in Begleitung des 38 und 39 Jahre alten Duos aus Darmstadt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und das Trio mit zur Wache genommen.

Weil der 42-Jährige zudem unter dem Einfluss von Drogen stand und keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte wurden neben dem Autodiebstahl weitere Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme sowie den erkennungsdienstlichen Behandlungen wurde das Trio wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen hat die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt übernommen.

Unbekannte brechen Baustellencontainer auf

Neckarsteinach (ots) – Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes einen Baustellencontainer in Neckarhausen aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (04.12.) und 7 Uhr am Montag (07.12.) hobelten die Kriminellen eine Tür zum Container in Lanzenbach auf und gelangten in das Innere. Hieraus entwendeten sie unter anderem einen Radiator, mehrere Bohrer unterschiedlicher Ausführung und Beinlinge.

Der Gesamtwert der Beute dürfte bei mehreren Hundert Euro liegen. Zeugen, denen zur Tatzeit Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 bei der Polizeistation Wald-Michelbach zu melden.

Kontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Darmstadt (ots) – Die Kontrolle eines Jugendlichen, den Polizeibeamte des 1. Polizeireviers am Sonntagnachmittag (6.12.) in der Pallaswiesenstraße stoppten, endete mit der Einleitung mehrerer Strafverfahren.

Gegen 16.30 Uhr hatte der 15-jährige Darmstädter die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Sie stoppten den jungen Mann und stellten bei seiner Überprüfung fest, dass er keinen Führerschein hatte und zudem kein Versicherungsschutz für sein Fahrzeug bestand.

Mit schwarzer Farbe hatte er offenbar das Kennzeichen übermalt, was zusätzlich den Verdacht der Urkundenfälschung begründete. Den jungen Mann drohen nun gleich mehrere Verfahren in denen er sich strafrechtlich verantworten muss.

Imbiss und Möbelhaus im Visier Krimineller – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (4.-5.12.) haben Einbrecher eine Gaststätte in der Otto-Röhm-Straße heimgesucht und sich über die Haupteingangstür gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. In den Räumen wurden sie fündig und entwendeten unter anderem Bargeld. Der Wert der Beute und der durch ihr Vorgehen verursachte Schaden wird derzeit auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zudem prüfen die Beamten, ob ein Tatzusammenhang mit dem einem weiteren Einbruchversuch in das benachbart gelegene Möbelhaus besteht. Mit dem Ziel in das Geschäft zu gelangen hatten die Kriminellen dort, im gleichen Tatzeitraum, offenbar versucht, sieben Türen des Geschäfts aufzuhebeln. Glücklicherweise ohne Erfolg. Zurück blieb ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Unter der Rufnummer 06151/9693810 werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

Zeugen nach Einbrüchen in zwei Wohnhäuser gesucht

Darmstadt-Arheilgn (ots) – Zwei Häuser im Stadtteil Arheilgen gerieten am Freitag (4.12.) in das Visier Krimineller. Zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr suchten die Täter ein Mehrfamilienhaus “Im Fiedlersee” heim. Über eine rückwärtig gelegene Wintergartentür verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten nach Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie nicht fündig, verursachten jedoch einen Schaden von rund 750 Euro.

In der Falkenstraße hebelten die Kriminellen in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und betraten auf diesem Weg das Anwesen. Auf der Suche nach Wertgegenständen fiel den bislang noch Unbekannten unter anderem Schmuck sowie eine Geige in die Hände. Der von den Tätern verursachte Gesamtschaden dürfte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu den Tatzeiten im Bereich der Tatorte aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Diebe in Kellerräumen – Fahrräder und Waschmaschinengeld gestohlen

Darmstadt (ots) – Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (4.12.), 13 Uhr und Samstag (5.12.), 18 Uhr, die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Holzhofallee nahe Ecke Schöfferstraße heimgesucht. Gewaltsam verschafften sich die Täter dort Zugang zu den Keller- und Waschräumen. Dort entwendeten sie zwei Pedelecs der Marke Coratec und Ebow29 sowie Münzgeld aus den Wandkassen für die Waschmaschinen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit beiden Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Vollsperrung nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dieburg/B26 (ots) – Am Samstagmorgen 05.12.2020 ereignete sich gegen 07:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige Fahrzeugführer des Pkw die B26 von Dieburg kommend in Fahrtrichtung Babenhausen. Etwa 500 m nach der Abzweigung zur Firma Fiege kam der Babenhäuser mit seinem unbeleuchtetem Peugeot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug. Hierbei wurde er schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen eingeliefert.

Weiterhin wurde bei dem Babenhäuser ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das Fahrzeug war erheblich beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der 66-jährige Sattelzugführer kam mit dem Schrecken davon und konnte seine Fahrt im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen trotz seinen Beschädigungen an dem Sattelzug fortsetzen. Die B26 in dem betroffenen Bereich war für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 96560 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person

Dieburg (ots) – Am Samstag 05.12.2020 gegen 12:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Kleinkraftradfahrer inkl. seiner Beifahrerin die Groß-Zimmerner Straße in Dieburg in Richtung Rheingaustraße. Der beteiligte Radfahrer fuhr auf dem parallel zur Groß-Zimmerner Straße verlaufenden Radweg.

Am Kreisverkehr Groß-Zimmerner Straße/Rheingaustraße/Aubergenviller Allee blieb der Radfahrer an der Überquerungshilfe stehen. Der Kleinkraftradfahrer bog aus dem Kreisverkehr in die Rheingaustraße ab, als sich der zunächst stehende Radfahrer in Bewegung setzte und die Fahrbahn der Rheingaustraße überquerte.

Der Kleinkraftradfahrer musste daher eine Gefahrenbremsung einleiten, kam hierbei zu Fall und stürzte zusammen mit der Mitfahrerin auf die Fahrbahn. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die 19-jährige Mitfahrerin musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 96560 zu melden.

Unfallverursacher durchbricht Bahnschranke und flüchtet

Eppertshausen (ots) – Am Montag, den 07.12.2020 kam es gegen 11:30 Uhr am halbseitig beschrankten Bahnübergang in der Hüttenstraße in Eppertshausen zu einem Verkehrsunfall.

Der Verursacher des Unfalls flüchtete hierbei unerkannt. Die Schranken am dortigen Bahnübergang, die zum Unfallzeitpunkt geschlossen waren, wurden für beide Fahrtrichtungen bei dem Zusammenstoß abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Bahnverkehr musste gesondert geregelt und der Bahnübergang für eine Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um eine Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben, welches anschließend in Richtung Ortsmitte gefahren ist. Der LKW könnte aufgefallen sein, da für den dortigen Bereich ein Durchfahrtsverbot für dieses Fahrzeuggespann besteht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizei Dieburg zu melden.

Schwarzer BMW nach Beute durchsucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein schwarzer BMW, geparkt in der Rosengartenstraße, geriet zwischen Freitag (4.12.) und Samstag (5.12.) in den Fokus von Kriminellen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und durchwühlten den Innenraum.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beobachtete werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 an das Kommissariat 21/22 erbeten.

Zwei Verletzte nach Unfall in der Wilhelm-Leuschner-Straße

Griesheim (ots) – Am Montagvormittag (07.12) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Leuschner-Staße, Höhe Am Schwimmbad/ Kirschberg, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Verursacher, ein 35-jähriger Mann aus Mainz, mit seinem Renault Laguna auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Ein 57-jähriger Mann aus Griesheim wartete mit seinem Sprinter an der roten Ampel “Am Schwimmbad”. Als diese auf grün sprang fuhr der Griesheimer los und wollte die Wilhelm-Leuschner-Staße in Richtung Kirschberg überqueren. Hierbei kam es dann zur Kollision mit dem Mann aus Mainz. Der Kreuzungsbereich musste für circa 1 Stunde teilweise gesperrt werden. Bei der Verkehrsregelung unterstützte die Stadt Polizei die eingesetzten Beamten.

Neben dem 35-jährigen Mann aus Mainz wurde auch die 27-jährige Beifahrerin des Griesheimers leicht verletzt. Beide Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Flut der betrügerischen Anrufe reißt nicht ab – Bleiben Sie wachsam und legen Sie auf – Polizei löst HessenWarn aus

Darmstadt-Dieburg (ots) – Wie bereits in den letzten Tagen, so wurden der Polizei auch mit Beginn der neuen Woche, am Montag (7.12.), fortlaufend, unzählige betrügerische Anrufe gemeldet. Noch immer versuchen Kriminelle mit der bekannten Masche der “falschen Polizeibeamten” an die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger zu kommen. Wiederholt und aktuell liegt der Fokus der Täter auf dem Bereich Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie der Stadt Darmstadt. Weil auch in den kommenden Stunden mit einem andauernden und erhöhtem Aufkommen der betrügerischen Anrufe zu rechnen ist, warnt die Polizei zudem über HessenWarn.

Folgende Warnungen, Tipps und Hinweise geltend weiterhin: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Apothekenmitarbeiterin verhindert Schlimmeres – Falsche Polizeibeamte gehen leer aus

Mühltal (ots) – Immer wieder zeigt sich, wie wichtig Kommunikation ist und dass sie, wenn sie stattfindet, viel Schlimmes verhindern kann. So geschehen am Freitagnachmittag (4.12.), als ein 89-Jähriger eine Apotheke in der Dornwegshöhstraße betrat. Sichtbar aufgewühlt berichtete er einer Mitarbeiterin, dass er von der Polizei angerufen worden sei. Diese hätten berichtet das Einbrecher ihr Unwesen in Nieder-Ramstadt treiben und ihm geraten, vorsorglich sein Erspartes von der Bank abzuholen. Ein Polizeibeamter würde vorbeikommen und sein Hab und Gut in sichere Verwahrung nehmen.

Glücklicherweise hörte die Apothekerin aufmerksam zu und nahm sich den Sorgen des Seniors an. Sie wurde hellhörig und verständigte umgehend die richtige Polizei. Ihrer Hilfe ist es zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert wurde und der 89-Jährige dem finanziellen Ruin entging. Denn die richtigen Polizeibeamten klärten den Mühltaler über den versuchten Betrug auf und veranlassten, dass der Mann seine Ersparnisse sofort wieder zurück zur Bank brachte.

Die letzten Tage zeigten, dass es auf diese Weise zu weiteren unzähligen betrügerischen Anrufen kam. Insbesondere der Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt waren betroffen (wir haben berichtet und gewarnt). In dem beschriebenen Fall meldeten sich die Betrüger nicht mehr und gingen leer aus. Doch auch mit Beginn der neuen Woche kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kriminellen nicht aufgeben, mit der bekannten Masche, an das Hab und Gut der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen. Vor diesem Hintergrund bleibt die Warnung der Polizei, verbunden mit dem Appell an die Familienangehörigen bestehen: Bleiben Sie insbesondere im Gespräch mit ihren lebensälteren Familienmitgliedern und klären Sie über die bekannten Betrugsmaschen auf.

Daneben gilt weiterhin: Geben Sie am Telefon keine Daten oder Auskünfte über finanziellen Verhältnisse preis. Die “echte” Polizei fordert Sie niemals auf, ihre Ersparnisse herauszugeben. Wenn Sie einen Anruf von fremden Personen erhalten. Legen Sie auf.

Groß-Gerau

Versuchter Diebstahl einer Motoryacht mit Bedrohung

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Riedstadt-Erfelden (ots) – In der Nacht vom Sonntag 06.12.2020 gegen 00.15 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl einer Motoryacht in Riedstadt-Erfelden am Altrhein in der Rheinallee. Durch einen Zeugen wurde erkannt, dass sich ein osteuropäisch aussehender Mann auf einer Motoryacht zu schaffen machte. Der Täter versuchte mehrmals die Yacht zu starten. Aufgrund der Geräuschentwicklung wurden weitere Personen auf die Bootssteganlage aufmerksam.

Durch einen Zeugen wurde der Einbrecher lautstark angesprochen. Hierbei zog der Unbekannte einen Teleskopschlagstock und bedrohte den Zeugen in einem osteuropäischen Akzent. Die Person rannte anschließend in Richtung “Kühkopf-Brücke” nach Erfelden.

Täterbeschreibung:

Bei dem Unbekannten handelte es sich um eine männliche Person, 20 bis 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß und sportliche Statur. Auffällig waren seine hellblonden Haare. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpulli und einer dunklen Engelbert Strauss Jacke mit Leuchtstreifen.

Bei sachdienlichen Hinweise über die Person und die anschließende Fluchtrichtung, wenden Sie sich bitte an die Wasserschutzpolizei in Gernsheim Tel.: 06258-93400.

Autofahrer fährt gegen Mutter – Polizei ermittelt wegen rassistischer Beleidigungen

Raunheim (ots) – Eine 36-jährige Frau stieg am Samstagnachmittag (05.12.) in der Lahnstraße aus ihrem Fahrzeug aus und holte anschließend ihre vierjährige Tochter aus dem Auto. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb anschließend ein Autofahrer vor den Beiden stehen, hupte, ließ den Motor seines Fahrzeugs aufheulen und beabsichtigte so offenbar die 36-Jährige dazu zu bewegen, die Fahrbahn schneller freizumachen.

Nach Aussagen der Geschädigten sei der Mann in der Folge langsam gegen ihr Bein gefahren und beleidigte die Frau zudem auf rassistische Weise. Die 36-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen im Knie.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung aufgenommen. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 62-jährigen Mann aus dem Kreis Groß-Gerau.

Sattelzugmaschine im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau (ots) – Eine im Wasserweg auf einem Firmengelände geparkte Sattelzugmaschine der Marke DAF, geriet zwischen Samstag- und Sonntagmittag (05./06.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen das Türschloss des Brummis auf und entwendeten anschließend aus dem Fahrerhaus eine Fahrerkarte sowie einzelne elektronische Geräte und Einrichtungen zur Steuerung sämtlicher LKW-Funktionen. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 05.12.2020 gegen 22:50 Uhr konnte ein Zeuge in der Ringstraße in 64546 Mörfelden beobachten, wie der Fahrzeugführer eines schwarzen VW-Arteon beim Vorbeifahren ein parkenden PKW/ silbernen VW Golf am linken Außenspiegel beschädigte. Hierbei hielt der Fahrzeugführer des schwarzen VW an und beseitgte die Unfallspuren. Er kam seinen Warte- und Mitteilungspflichten als Unfallverursacher nicht nach, stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Der Zeuge, der die vorangegangene Beobachtung dem Geschädigten via Zettel an der Frontschutzscheibe mitteilte, soll sich bitte dringend bei der Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer (06105/4006-0) melden.

Auto aufgebrochen – Wer hat etwas bemerkt?

Raunheim (ots) – Einen in der Breslauer Straße abgestellten Landrover, brachen Unbekannte in der Nacht zum Montag (07.12.) auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum ließen die Täter anschließend eine Brieftasche mit persönlichen Dokumenten mitgehen. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Einbruch in Gaststätte/Kalbsbäckchen im Visier

Kelsterbach (ots) – Eine Gaststätte in der Staufenstraße suchten sich zwei Unbekannte in der Nacht zum Samstag (05.12.), in der Zeit zwischen 3.00 und 4.15 Uhr, für einen Einbruch aus.

Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher das Lokal und ließen hierbei aus einem Kühlraum sechs Kilogramm Kalbfleisch in Form von Kalbsbäckchen sowie eine Fotokamera mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Gernsheim (ots) – Ein vor einem Imbiss in der Bensheimer Straße angebrachter Zigarettenautomat geriet in der Nacht zum Samstag (05.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Verblendung des Automaten auf und entwendeten anschließend das Geld aus einer Kassette. Wie hoch der Schaden genau ist, müssen nunn die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Schwarzer BMW X5 gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein in der Lessingstraße geparkter schwarzer BMW X5 geriet in der Nacht zum Samstag (05.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten das mit “Keyless go” ausgestattete Auto auf bislang nicht bekannte Weise. Der BMW mit dem amtlichen Kennzeichen GG-UM 27 hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Viernheim (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Sonntagabend (06.12.) auf einen Zigarettenautomat in der Industriestraße abgesehen. Kurz nach 19 Uhr stellten Zeugen die Beschädigung des Automaten fest und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Kriminellen mit Gewalt und Werkzeugeinsatz den Zigarettenautomat aufbekommen, der in der Nähe des Waldschwimmbades aufgehängt war.

Es wird davon ausgegangen, dass die Diebe Geld und Zigaretten entwendet haben. Wie hoch der genaue Schaden ist, steht noch nicht abschließend fest. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Unter der Rufnummer 06204/9377-0 werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

Angelausrüstung bei Autoaufbruch entwendet

Einhausen (ots) – Mit einer Angelausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro haben Kriminelle nach einem Autoaufbruch am Samstagabend (05.12.) das Weite gesucht. Zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu einem Garagenkomplex in der Lise-Meitner-Straße. Hier hatten sie es auf einen Transporter abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen sie die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite auf und entriegelten das Fahrzeug. Anschließend entwendeten sie unter anderem drei Angelruten der Marke Balista sowie Zubehör im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut: Lassen sie keine Wertgegenstände oder andere Dinge im Auto zurück, die Diebe anlocken könnten. Das Fahrzeug ist kein sicherer Aufenthaltsort.

Schwerer Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalles musste die Schwarzwaldstraße (B3) in Bensheim am Sonntagabend (06.12.) für rund drei Stunden gesperrt werden. Eine bislang namentlich noch nicht bekannte Fußgängerin hatte gegen 20:35 Uhr in Höhe der Kleingartenanlagen die B3 überquert und war dabei von einer 30-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg erfasst worden.

Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Sie konnte bisher noch nicht zur Sache befragt werden. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde durch die Polizei ein Gutachter herangezogen. Weiterhin sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können und bittet diese, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Nummer 06251-8468-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Einbruch in Handwerksbetrieb gesucht

Breuberg (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstagabend (03.12.) und Freitagmorgen (04.12.) sind bislang noch unbekannte Täter gewaltsam in die Räume eines Handwerksbetriebes eingedrungen. Gegen 7 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die durch ein aufgemöbeltes Fenster in das Innere des Gebäudes in der Hügelstraße gelangen konnten. Hier durchsuchten sie die Lagerräume, die Fahrzeughalle und ein Büro. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Kasse.

Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gewesen, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 der Erbacher Kripo zu melden.

Geparkten SUV in Erbach beschädigt und geflüchtet

Erbach (ots) – Nach ersten Ermittlungen parkte der 30-jährige Fahrzeughalter aus Erbach seinen Pkw in der Zeit von Mittwoch 02.12. bis Donnerstagmorgen 03.12.2020 in der Damaschkestraße in Erbach. Als er dann wieder an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Heckbereich einen größeren Schaden fest. Aufgrund der Spurenlage wird von Seiten der Polizei davon ausgegangen, dass ein größeres Fahrzeug gegen das Heck des SUV fuhr. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die im Bereich der Damaschkestraße im genannten Zeitraum Beobachtungen bezüglich eines Unfalles machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

Südhessen

Führungswechsel bei der Direktion Verkehrssicherheit-Sonderdienste – Polizeioberrat Michael Dalfuß ist neuer Leiter

Südhessen/Darmstadt (ots) – Bei der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste, zu der beim Polizeipräsidium Südhessen die Polizeiautobahnstation, die Verkehrsinspektion, das Diensthundewesen, die Wachpolizei sowie die Jugendverkehrsschulen gehören, gab es einen Führungswechsel.

Polizeipräsident Bernhard Lammel und sein Vizepräsident Björn Gutzeit führten den seitherigen Leiter des 1. Polizeireviers Darmstadt, Polizeioberrat Michael Dalfuß, am 3. Dezember im Rahmen einer Dienstbesprechung offiziell in sein neues Amt ein.

Den gebürtigen Nordhessen zog es bereits im Jahr 1981 dienstlich nach Darmstadt. Seine erste Verwendung führte ihn damals zunächst zum 3. Polizeirevier nach Arheilgen. Nach seiner Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst war er über 10 Jahre lang Dienstgruppenleiter beim 2. Polizeirevier. Nach weiteren zwei Jahren als “DGL” beim 1. Revier, übte der Polizeioberrat ab 2007 die sehr verantwortungsvolle Position des Polizeiführers vom Dienst in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums aus. Seit 2012 war Michael Dalfuß zuletzt ununterbrochen Leiter des 1. Polizeireviers in Darmstadt.

Der neue Direktionsleiter wohnt in Groß-Umstadt und genießt es sehr die tägliche Fahrt zur Dienststelle mit seinem S-Pedelec zurückzulegen.

