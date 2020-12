Haiger: In Bürogebäude eingestiegen

Unbekannte schlugen am Samstag (05.12.2020), um 00:00 Uhr, die Fensterscheibe eines Bürogebäudes am Kalteiche-Ring ein. Die Diebe öffneten das Fenster und gelangten in das Bürogebäude. Offenbar verschreckte der ausgelöste Alarm die unbekannten Diebe, so dass sie ohne Beute flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kalteiche-Rings aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Geldbörse gestohlen

Am Samstag (05.12.2020) öffneten dreiste Diebe in einem unbemerkten Moment die Handtasche einer 73-Jährige und griffen sich das Portemonnaie. Die Dillenburgerin befand sich zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Rolfesstraße. Irgendwann in dieser Zeit schnappte sich der Unbekannte die Geldbörse und flüchtete. Neben Bankkarten befanden sich mehrere Dokumente in dem Portemonnaie. Der Schaden wird mit 180 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn: Fußgängerin übersehen – Unfall

Um 16:55 Uhr ereignete sich am Freitag (04.12.2020) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 71-Jährige verletzt wurde. Eine 72-jährige VW Golf-Fahrerin fuhr auf der Herborner Straße aus Richtung Herborn kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 24 überquerte die 71-jährige Frau die Straße. Offenbar bemerkte die Golf-Fahrerin, die dunkelgekleidete Frau, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Die aus Sinn stammende Fußgängerin verletzte sich. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich auf 900 Euro.

Hüttenberg-Großrechtenbach: In Einfamilienhaus eingebrochen

Unbekannte Diebe brachen eine Tür zum Wintergarten des Einfamilienhauses im Dahlienweg auf und gelangten in das Einfamilienhaus. Im Obergeschoss durchwühlten die Unbekannte mehrere Schubladen. Mit Bargeld flüchteten die Diebe. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Wer kann Hinweise zu den Unbekannten, die zwischen 19:00 Uhr und 23:50 Uhr am vergangenen Samstag (05.12.2020) zuschlugen, geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen