Korbach: Die Polizei-News

Regionalbahn erfasst PKW am Bahnübergang (siehe Foto)

Bundespolizeiinspektion Kassel

Volkmarsen-Külte (ots) – Reiner Sachschaden und Zugverspätungen sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einer Regionalbahn und einem PKW an einem unbeschrankten Bahnübergang in Volkmarsen-Külte. Der Unfall ereignete sich letzten Samstag 05.12. gegen 14.30 Uhr. Die Bahnstrecke war deswegen bis 15.40 Uhr gesperrt.

Ein 47-Jähriger aus Volkmarsen, der zum Glück unverletzt blieb, befuhr mit seinem PKW den Übergang aus Richtung Külte. Zeitgleich näherte sich eine Regionalbahn in Fahrtrichtung Volkmarsen. Aus noch ungeklärter Ursache ragte der PKW zu weit in das Gleisprofil.

Der 47-konnte sein Fahrzeug beim Erkennen der Bahn nicht mehr rechtzeitig zurücksetzen. Trotz Bremsung erfasste der Zug den Wagen im Frontbereich. Das Fahrzeug wurde im rechten Frontbereich erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die etwa 20 Reisenden im Zug kamen mit dem Schrecken davon.

Am Zug entstanden ebenfalls leichte Sachschäden. Hier steht die Schadenshöhe noch nicht fest. Zwei nachfolgende Zügen verspäteten sich um rund 40 Minuten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt wegen des Verdachts eines “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr”.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Tel.- Nr. 0561/81616-0 erbeten.

Unbekannter versucht in Imbiss einzubrechen

Edertal/Edersee (ots) – In der Zeit von Dienstagnachmittag (1. Dezember) bis Freitagnachmittag (4. Dezember) versuchte ein Unbekannter in einen Imbiss an der Randstraße am Edersee einzubrechen.

Der Täter versuchte einen Rollladen herauszureißen, um in den Verkaufsraum des Imbisses an der Edertalsperre einzudringen. Dabei beschädigte er auch eine Fensterscheibe, konnte aber nicht in das Gebäude gelangen und musste ohne Beute flüchten.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Tödlicher Verkehrsunfall

Waldeck-Frankenberg (ots) – Am Sonntag 06.12.2020 gegen 01:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 252 in Burgwald-Bottendorf ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein PKW Audi 100 war mit drei männlichen Personen besetzt. Diese befuhren die Bundesstraße 252, von Ernsthausen kommend, in Richtung Bottendorf. Am Ortseingang Bottendorf kam der PKW aus bislang nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Straßenbäumen und geriet danach sofort in Brand.

Alle 3 Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, so dass nach jetzigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden kann, welche der 3 Personen das Fahrzeug geführt hat. Eine 24-jährige männliche Person aus Bottendorf verstarb noch an der Unfallstelle.

Eine 22-jährige männliche Person und eine 23-jährige männliche Person (beide ebenfalls aus Bottendorf) wurden sehr schwer verletzt in das Uniklinikum Marburg transportiert.

An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungskräfte aus dem Bereich Frankenberg sowie die Polizei der Polizeistation Frankenberg eingesetzt, die auch die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen hat.

Ein Gutachter wurde ebenfalls eingeschaltet.

