Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Exhibitionist belästigt Frau in Regiotram – Zeugen gesucht

Kassel/Immenhausen (ots) – Ein Unbekannter hat sich am Samstagmorgen 05.12.2020 in einer Regiotram von Kassel nach Immenhausen unsittlich gegenüber einer Frau gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können.

Wie die 44-jährige Frau aus Kassel gegenüber der von ihr gerufenen Streife der Polizeistation Hofgeismar angab, war ihr erstmals gegen 6:35 Uhr in Höhe Vellmar aufgefallen, dass der in der Regiotram hinter ihr sitzende Mann komische Bewegungen machte. Als sie sich umdrehte, habe sie erkennen können, dass der Unbekannte sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen vornahm. Sie sei dann am Bahnhof in Immenhausen ausgestiegen, wo auch der Exhibitionist ausstieg und ihr anschließend scheinbar folgte. Nachdem sie in der Unteren Bahnhofstraße ihr Handy herausgeholt hatte und die Polizei anrief, sei der Mann in einer Seitenstraße verschwunden.

Die Fahndung nach dem Täter führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um einen ca. 1,80 Meter großen, etwa 25 Jahre alten Mann mit schlanker Gestalt, heller Haut, dunklen Haaren und auffällig großer Nase gehandelt haben. Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Jacke, eine Jeanshose, eine hellgraue Strickmütze und eine Einwegmaske.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

93-jährige Seniorin verstirbt nach Verkehrsunfall

Naumburg (ots) – Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag 04.12.2020 in der Ortslage von Naumburg. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichteten, befuhr ein 74-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bad Emstal mit seinem Pkw die Straße “Vor dem Tor” und wollte nach links in den Kronbergweg abbiegen.

Dabei übersah er eine 93-jährige Fußgängerin aus Naumburg, die in diesem Moment mit ihrem Rollator die Fahrbahn kreuzen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die 93-jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde.

Sie wurde nach erfolgter rettungsdienstlicher Erstbehandlung mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Dort verschlechterte sich ihr Zustand derart, dass sie in ein anderes Krankenhaus verlegt werden musste. Die ärztlichen Bemühungen waren jedoch vergebens.

Die Dame verstarb in den Abendstunden. Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs werden durch die Polizeistation in Wolfhagen geführt.

